В США назвали российский флот «зеленоводным»
Российский военно-морской флот становится всё более «зеленоводным», то есть силой, способной действовать лишь в прибрежных водах, пишет журнал National Interest.
По словам автора, главное проблема для России – деньги. Их нехватка не позволяет Кремлю удерживать на должном уровне модернизацию устаревающих кораблей и строить новые большие корабли.
После затопления на судоремонтном заводе в Росляково крупнейшего плавучего дока ПД-50 проблема с модернизацией советских боевых кораблей осложнится еще больше, считает издание.
По данным журнала, в 2018 году ВМФ РФ закупил лишь 4 малых военных корабля. В настоящее время российский флот насчитывает около 300 кораблей, большинство из которых имеют водоизмещение всего несколько тонн. Для сравнения, у ВМС США примерно такое же количество кораблей, однако их суммарное водоизмещение гораздо больше.
Таким образом, ВМФ России всё больше становится «зеленоводной» силой, предназначенной для операций в прибрежной зоне, тогда как ВМС США и Китая можно по праву назвать силами «голубой воды», способными действовать в любой точке Мирового океана, говорится в материале.
Теоретически, Россия могла построить новый плавучий док, проектировать и строить большие военные корабли. Всё необходимое для этого у нее есть, кроме денег. Поэтому списываемые корабли будут продолжать заменять более мелкими.
Также остается неясным, как отмечается в материале, сможет ли российская экономика выдержать больше, чем краткосрочную и частичную модернизацию своих кораблей в будущем, заключает издание.
Напомним, ПД-50 затонул в конце октября, в этот момент в нем находился тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».
По словам автора, главное проблема для России – деньги. Их нехватка не позволяет Кремлю удерживать на должном уровне модернизацию устаревающих кораблей и строить новые большие корабли.
После затопления на судоремонтном заводе в Росляково крупнейшего плавучего дока ПД-50 проблема с модернизацией советских боевых кораблей осложнится еще больше, считает издание.
По данным журнала, в 2018 году ВМФ РФ закупил лишь 4 малых военных корабля. В настоящее время российский флот насчитывает около 300 кораблей, большинство из которых имеют водоизмещение всего несколько тонн. Для сравнения, у ВМС США примерно такое же количество кораблей, однако их суммарное водоизмещение гораздо больше.
Таким образом, ВМФ России всё больше становится «зеленоводной» силой, предназначенной для операций в прибрежной зоне, тогда как ВМС США и Китая можно по праву назвать силами «голубой воды», способными действовать в любой точке Мирового океана, говорится в материале.
Теоретически, Россия могла построить новый плавучий док, проектировать и строить большие военные корабли. Всё необходимое для этого у нее есть, кроме денег. Поэтому списываемые корабли будут продолжать заменять более мелкими.
Также остается неясным, как отмечается в материале, сможет ли российская экономика выдержать больше, чем краткосрочную и частичную модернизацию своих кораблей в будущем, заключает издание.
Напомним, ПД-50 затонул в конце октября, в этот момент в нем находился тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».
- Использованы фотографии:
- https://bmpd.livejournal.com
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