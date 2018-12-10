Вертолёт SH-60 отгонял неизвестный катер от авианосца «Гарри Трумэн» ВМС США

USS Harry S. Truman (CVN 75) выполняет задачи по взаимодействию с союзниками в рамках программы по укреплению региональной стабильности.

В блогах, посвящённых военно-морской тематике, появились фотографии прохождения американского авианосца «Гарри Трумэн» через Гибралтарский пролив. Обращается внимание на то, что после прохождения через пролив к авианосцу ВМС США на большой скорости начал приближаться неизвестный катер. Напомним, что в Средиземноморье американский боевой корабль вошёл в ноябре.Сообщается, что в течение нескольких минут катер шёл параллельным курсом с авианосцем на относительно малой дистанции. С авианосца посылались сигналы о необходимости отойти от американского военного корабля.С борта авианосца был поднят палубный многоцелевой вертолёт SH-60. Вертолёт приблизился к катеру, после чего тот сначала сбросил скорость, а затем и сменил курс.Отмечено, что в конечном итоге SH-60 "отогнал назойливый катер".О том, кому катер принадлежал и кто находился на его борту, не сообщается. По некоторым данным, с борта велась видеосъёмка американского военного корабля. Этот случай официальные лица ВМС США не комментируют.На сегодняшний день "Гарри Трумэн" находится в акватории Средиземного моря - в районе контроля Шестого флота ВМС США.Комментарий командования ВМС: