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Вертолёт SH-60 отгонял неизвестный катер от авианосца «Гарри Трумэн» ВМС США

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В блогах, посвящённых военно-морской тематике, появились фотографии прохождения американского авианосца «Гарри Трумэн» через Гибралтарский пролив. Обращается внимание на то, что после прохождения через пролив к авианосцу ВМС США на большой скорости начал приближаться неизвестный катер. Напомним, что в Средиземноморье американский боевой корабль вошёл в ноябре.

Вертолёт SH-60 отгонял неизвестный катер от авианосца «Гарри Трумэн» ВМС США



Сообщается, что в течение нескольких минут катер шёл параллельным курсом с авианосцем на относительно малой дистанции. С авианосца посылались сигналы о необходимости отойти от американского военного корабля.



С борта авианосца был поднят палубный многоцелевой вертолёт SH-60. Вертолёт приблизился к катеру, после чего тот сначала сбросил скорость, а затем и сменил курс.

Отмечено, что в конечном итоге SH-60 "отогнал назойливый катер".

О том, кому катер принадлежал и кто находился на его борту, не сообщается. По некоторым данным, с борта велась видеосъёмка американского военного корабля. Этот случай официальные лица ВМС США не комментируют.

На сегодняшний день "Гарри Трумэн" находится в акватории Средиземного моря - в районе контроля Шестого флота ВМС США.

Комментарий командования ВМС:
USS Harry S. Truman (CVN 75) выполняет задачи по взаимодействию с союзниками в рамках программы по укреплению региональной стабильности.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/CVN75, YouTube
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