США возобновят модернизацию ядерных боеголовок W78

В настоящее время промышленная база США не в лучшем состоянии, поэтому основная часть расходов коснется не производства самих боеголовок, а обновления производственной базы,

Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) США намерено возобновить программу модернизации термоядерной боеголовки W78, сообщает RT По данным Счетной палаты США, на реализацию программы в период с 2019-го по 2041 год понадобится от $10 млрд. до $15 млрд.Термоядерная боевая часть W78 является одной из двух боеголовок, которыми оснащаются межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman-III ВВС США.Военное ведомство уже начинало модернизировать данные боеголовки, однако в 2014 году программа была свернута, в том числе из-за финансовых ограничений.В этом году Пентагон настроен более решительно, заявив, что реанимация программы необходима для обеспечения безопасности всего ядерного арсенала США.В докладе Счетной палаты отмечается, что Пентагон и НУЯБ должны проводить подобные программы «для обновления или замены компонентов ядерного оружия с целью продления срока службы данных вооружений и обеспечения защищенности ядерного арсенала».Вместе с тем в НУЯБ заявили, что в модернизации нуждаются не только боеголовки, но оборудование, задействованное в этих работах.Как пояснил российский военный эксперт Виктор Мураховский, необходимость продления сроков службы боеголовок возникает из-за естественной деградации ядерных зарядов.добавил он.Издание напоминает, что Пентагон также рассматривает возможность использования взрывного компонента W78 на ракетах подводных лодок.