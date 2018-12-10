Офицер ВМФ впервые возглавил ГРУ
Информационное агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщает о назначении нового руководителя Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ. Напомним, что термин «разведывательное» Главному управлению возвращается после того, как на необходимость этого шага обратил внимание президент Владимир Путин.
Новым начальником ГРУ стал Игорь Костюков. И это назначение уже вошло в историю военной разведки РФ, так как Костюков становится первым морским офицером, который ГРУ ВС РФ возглавил.
Игорь Костюков – вице-адмирал ВМФ РФ. Ранее он находился в должности временно исполняющего обязанности начальника Главного разведывательного управления.
Вице-адмиралу Костюкову уже вручен штандарт ведомства министром обороны России Сергеем Шойгу.
Что известно из открытых источников о новом руководителе российской военной разведки?
Ему 57 лет. За его плечами получение военно-морского образования, Военно-дипломатическая академия и служба в том самом Главном разведуправлении. Также известно, что Игорь Костюков принимал участие в планировании военной операции на территории Сирийской Арабской Республики. Был награждён звездой Героя России в 2017 году.
Обращает на себя внимание тот факт, что вице-адмирал Костюков входит в американский санкционный список с формулировкой «за вмешательство в американские выборы в 2016 году».
Предыдущий начальник ведомства генерал-полковник Игорь Коробов скончался 21 ноября в возрасте 62 лет.
Новым начальником ГРУ стал Игорь Костюков. И это назначение уже вошло в историю военной разведки РФ, так как Костюков становится первым морским офицером, который ГРУ ВС РФ возглавил.
Игорь Костюков – вице-адмирал ВМФ РФ. Ранее он находился в должности временно исполняющего обязанности начальника Главного разведывательного управления.
Вице-адмиралу Костюкову уже вручен штандарт ведомства министром обороны России Сергеем Шойгу.
Что известно из открытых источников о новом руководителе российской военной разведки?
Ему 57 лет. За его плечами получение военно-морского образования, Военно-дипломатическая академия и служба в том самом Главном разведуправлении. Также известно, что Игорь Костюков принимал участие в планировании военной операции на территории Сирийской Арабской Республики. Был награждён звездой Героя России в 2017 году.
Обращает на себя внимание тот факт, что вице-адмирал Костюков входит в американский санкционный список с формулировкой «за вмешательство в американские выборы в 2016 году».
Предыдущий начальник ведомства генерал-полковник Игорь Коробов скончался 21 ноября в возрасте 62 лет.
- Использованы фотографии:
- Kremlin.ru
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