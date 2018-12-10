ФАС разбирается с ценовыми вопросами поставок продуктов питания в Росгвардию

Сегодня многие информационные ресурсы со ссылкой на РБК публикуют информацию о том, что Федеральная служба безопасности заинтересовалась вопросом поставок продуктов питания для нужд Росгвардии. Напомним, что скандал с завышенными ценами этих поставок проявил себя после ролика оппозиционера Алексея Навального, который в привычной резкой манере высказался о ситуации. Как известно, после этого в Сети появился ролик главы Росгвардии генерала Виктора Золотова, который «вызвал на дуэль» обидчика,пообещав превратить того в "котлету". После этого имел место ответ от Навального, вышедшего на свободу после отбывания в СИЗО, и в результате медиаактивность начала спадать.Сегодня же медиаактивность проявила себя в другом направлении. Сообщается о возбуждении ФАС дела, связанного с «наличием признаков нарушений» по факту закупок для Росгвардии. Речь идёт о выявлении «возможных нарушений» при поставках в Росгвардию продуктов питания мясокомбинатом «Дружба народов». На данный момент именно этот мясокомбинат является единственным предприятием, у которого Росгвардия закупает продовольствие для военнослужащих. Проверку начала Главная военная прокуратура.Письмо с инициативой о необходимости разобраться в вопросе было направлено сотрудниками ФСБ в Федеральную антимонопольную службу.Так, фактически повторяется всё то, о чём в своём ролике и рассказал Навальный. В частности, речь идёт о «коррупционноёмких» действиях, которые привели к завышению цен на товары.Если верить публикации, то «Дружба народов» выступала не только конкретным производителем и продавцом собственной продукции, но зачастую и посредником. Так, покупая у Мелеузовского мясокомбината продукцию в виде сарделек по цене 270 рублей за килограмм, завод поставлял эти же сардельки Росгвардии по цене уже около 350 рублей. В итоге сумма контракта «была необоснованно завышена» почти на 3,5 миллиона рублей.В Федеральной антимонопольной службе от комментариев по поводу письма из ФСБ на данную минуту отказываются.Сам Навальный появление в СМИ информации о возбуждении дела на данный момент тоже никак не прокомментировал.