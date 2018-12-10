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ДНР: Добыты неопровержимые доказательства подготовки ВСУ к наступлению

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Командование Народной милицией ДНР публикует срочное сообщение о резком усложнении ситуации на Мариупольско-Новоазовском направлении. Речь идёт о южной части региона – выходе к побережью Азовского моря. Официальный представитель командования полковник Эдуард Басурин сообщает о том, что военная разведка ДНР «добыла неопровержимые доказательства подготовки украинских войск к наступлению» на упомянутом Мариупольским направлении.

По словам Басурина, главная цель ВСУ состоит в захвате территории двух районов – Новоазовского и Тельмановского - для выхода к границам Российской Федерации на юге республики.


Отмечается, что ВСУ готовят удар в районе таких населённых пунктов ДНР как Холодное и Коньково.



Напомним, что ранее украинские политики и высокопоставленные представители Минобороны неоднократно заявляли о "готовности" ВСУ к взятию под свой контроль границы с Россией на Луганском и Донецком направлениях.

Целью командования ВСУ в ситуации с готовностью начать наступление на юге Донецкого региона является не только выход к российской границе, но также получение под свой контроль азовского побережья и одновременное лишение ДНР выхода к морю.

Полковник Басурин отмечает, что в общей сложности противник в районе линии соприкосновения у Новотроицкого и Широкино сформировал крупную ударную группировку численностью свыше 12 тысяч человек. К линии соприкосновения на южном направлении дополнительно переброшены подразделения десантно-штурмовых войск ВСУ, несколько десятков танков, РСЗО, крупнокалиберных артиллерийских орудий, миномёты.

Из сообщения:
Первый эшелон составляют 128-я горно-штурмовая и 79-я десантно-штурмовая бригады. Во втором эшелоне – 56-я мотопехотная бригада и 36-я бригада морской пехоты.


Позади военнослужащих ВСУ располагаются вооружённые боевики запрещённого в РФ экстремистского батальона (полка) "Азов", которые, предположительно, могли получить задание действовать в формате заградительных отрядов на тот случай, если украинские солдаты не пойдут в активное наступление.
Использованы фотографии:
http://armiyadnr.su
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