Войска РЭБ Беларуси пополнились новой техникой
Белорусские войска РЭБ получили современные комплексы радиоразведки и технического анализа Р-934УМ2 «Синица», сообщает Российская газета.
В церемонии передачи военной техники принял участие замминистра обороны Беларуси Олег Белоконев.
Согласно сообщению, эти станции способны вскрыть работу источников радиоизлучения и определить их местоположение как на земле, так и в воздухе. Аппаратура комплексов распознает аналоговые и цифровые сигналы и создает эффективную помеховую обстановку на заданных частотах радиоподавления.
Газета отмечает, что станция постановки помех Р-934У уже хорошо известна в войсках. Она в автоматическом режиме сканирует заданный диапазон и подавляет сигналы, в том числе цифровые, передающиеся в телекодовом режиме.
Но основным назначением комплексов является создание помех для авиации, модулированных как по частоте, так и по амплитуде сигнала. Таким образом «Синица» срывает наведение ударных самолетов противника, нарушает координация между машинами, а также блокирует передачу информации с борта разведчика.
Дальность действия станции Р-934У – до 250 км. Время ее непрерывной работы – около 24 часов при соотношении времени на передачу и прием 1:3.
Более подробно о станции подавления Р-934УМ2 «Синица» читайте в материале Военного обозрения.
В церемонии передачи военной техники принял участие замминистра обороны Беларуси Олег Белоконев.
Согласно сообщению, эти станции способны вскрыть работу источников радиоизлучения и определить их местоположение как на земле, так и в воздухе. Аппаратура комплексов распознает аналоговые и цифровые сигналы и создает эффективную помеховую обстановку на заданных частотах радиоподавления.
Газета отмечает, что станция постановки помех Р-934У уже хорошо известна в войсках. Она в автоматическом режиме сканирует заданный диапазон и подавляет сигналы, в том числе цифровые, передающиеся в телекодовом режиме.
Но основным назначением комплексов является создание помех для авиации, модулированных как по частоте, так и по амплитуде сигнала. Таким образом «Синица» срывает наведение ударных самолетов противника, нарушает координация между машинами, а также блокирует передачу информации с борта разведчика.
Дальность действия станции Р-934У – до 250 км. Время ее непрерывной работы – около 24 часов при соотношении времени на передачу и прием 1:3.
Более подробно о станции подавления Р-934УМ2 «Синица» читайте в материале Военного обозрения.
- Использованы фотографии:
- http://voentv.mil.by
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