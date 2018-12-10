Президент Молдавии вновь временно отстранён от исполнения обязанностей

В очередной раз Конституционным судом Республики Молдова принято решение о временном отстранении от исполнения обязанностей президента страны Игоря Додона. Причиной этого решения стала необходимость продвижения нескольких законов, которые президент ранее блокировал, отмечая, что они не соответствуют интересам молдавского народа.Председательствующий в Конституционном суде Молдовы Михай Поалелунж заявил о том, что после решения КС исполнение президентских обязанностей возлагается на председателя Законодательного органа республики.Стоит отметить, что на запрос о временном отстранении Додона от поста президента Молдавии КС отреагировал практически мгновенно. Этот запрос был подан самим председателем молдавского парламента Андрианом Канду, который теперь де-юре «на время» превращается в президента Молдавии.О каких же законах, которые блокировал Додон, идёт речь? В частности, это закон о праздновании 9 мая не Дня победы, а дня Европы; закон о строительстве нового здания американского посольства в Кишинёву; это также закон о телевидении и ещё несколько законодательных инициатив.Ранее Додона временно отстраняли от президентской должности в связи с его нежеланием подписывать документ об отправке молдавских войск на учения на территорию Украины. Были и иные поводы, когда фактически антинародны политики продвигали инициативы своих кураторов.