Как Integrity Initiative ведёт борьбу против своих

В Великобритании продолжает разгораться скандал вокруг правительственного проекта Integrity Initiative. Хакерская группа Anonymous опубликовала очередную порцию документов, согласно которым участники проекта работали, в том числе, против «внутриполитических врагов».Новая утечка информации демонстрирует, что с аккаунта в Твиттере, принадлежащего проекту Integrity Initiative, рассылались негативные комментарии о деятельности лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина и других видных деятелей.Задачей проправительственных интернет-троллей было, очевидно, сформировать образ Корбина как российского шпиона. Они называли Корбина «полезным идиотом, который помогает Кремлю» и пытались убедить читателей, что «вся его работа – это продвижение риторики Кремля».Противники политики действующего Консервативного правительства высказались резко против этой широкомасштабной кампании, которая, как оказалось, ведется, в частности, британцами против британцев. Причем происходит это при содействии органов национальной безопасности, а финансируется из бюджета министерства иностранных дел Британии. Парламентарии убеждены, что «подобное недопустимо в демократическом государстве».Основная часть работы в рамках проекта Integrity Initiative координируется шотландским Институтом государственного управления. После того, как хакеры из Anonymous добыли первую часть документов, институт заявил, что его работа нацелена на противодействие «российской пропаганде». По словам сотрудников института, они формировали группы журналистов и популярных блогеров-«инфлюенсеров», который на своих страницах в социальных сетях продвигали выгодную Великобритании дезинформацию.Но круг интересов Integrity Initiative оказался гораздо шире. Выяснилось, что группы формировались не только в сфере СМИ, но и в политико-экономических кругах большинства европейских стран. В утекших документах такие группы называют «кластерами». Они оказывают влияние на ситуацию в странах, продвигая британские интересы.Наиболее активная деятельность ведется в Испании, Франции, Германии, Италии, Греции, Нидерландах, Литве, Норвегии, Сербии и Черногории. Документы также говорят о том, что Лондон планирует создание таких же кластеров в Латвии, Эстонии, Португалии, Швеции, Бельгии, Канаде, Армении, Украине, Молдавии, Мальте, Чехии, странах Ближнего Востока и Северной Африки, Польше, Словакии, Румынии, Болгарии, Грузии, Венгрии, Кипре, Австрии, Швейцарии, Турции, Финляндии, Исландии, Дании и США.Это заставляет политические элиты, не имеющие отношения к проекту, возмущаться и призывать британцев к ответу: против чего они борются на самом деле и чего хотят добиться? По всем признакам, это уже гораздо больше, чем борьба с «российской угрозой». Она стала лишь предлогом, а истинная цель – любые взгляды и идеи, которые расходятся с мнением Великобритании и ее союзников.