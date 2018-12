Замаскированное стреляющее устройство OSS Stinger (США)

Изделие OSS Stinger из собрания музея базы Форт-Белвуар. Фото History.army.mil



Изделие в боеготовом виде. Рисунок журнала "Оружие"



"Жало" в разрезе. Рисунок журнала "Оружие"



Компоненты стреляющего устройства. Рисунок журнала "Оружие"



Патроны .22 Short. Фото Wikimedia Commons



Использование изделия Stinger. Рисунок из справочника OSS

С самого начала своей деятельности американское Управление стратегических служб (Office of Strategic Services – OSS) занималось созданием специального оружия . Одно из направлений исследовательских и конструкторских работ предусматривало создание скрытого оружия, замаскированного под обычные бытовые предметы. В частности, определенные выгоды сулила маскировка стреляющего устройства под письменные принадлежности. Вскоре такие идеи были реализованы в проекте «стреляющей ручки» OSS Stinger.Необходимо отметить, что специалисты OSS не являлись авторами идеи «стреляющей ручки». Подобные предложения появились еще в тридцатых годах, и изначально касались самообороны гражданских лиц. При желании, почтенный гражданин мог носить в кармане предмет в виде карандаша или ручки, на самом деле способный сделать выстрел. Однако такие средства самообороны не получили широкого распространения и вскоре оказались почти забыты. О них вспомнили только с началом Второй мировой войны, причем на этот раз «стреляющие ручки» рассматривали уже в качестве штатного оружия шпионов и диверсантов.На начальном этапе войны свой вариант скрытого стреляющего устройства предложило британское Управление специальных операций. Позже, в середине 1942 года, к таким работам присоединилось недавно созданное американское OSS. Используя чужие наработки и собственные идеи, специалисты этой организации всего за несколько месяцев разработали новый проект.Стреляющее устройство для американских агентов изначально получило громкое название Scorpion («Скорпион»), однако вскоре его переименовали в Stinger («Жало»). Любопытно, что оба названия указывали на способность нового оружия «жалить» врага, но при этом не раскрывали его технические особенности и не оставляли ни единого намека на его класс. В ходе разработки и испытаний также использовались рабочие индексы T1 и T2.В определенный момент в требования к будущему «Жалу» внесли новый пункт. Спецслужба решила, что «стреляющие ручки» могут пригодиться не только секретным агентам, но и партизанам, борющимся на оккупированных территориях Европы. Для снабжения последних требовалось большое количество оружия, которое, естественно, должно было отличаться простотой и дешевизной. Подобные требования были успешно выполнены. При этом, однако, конструкторам пришлось пойти на некоторые компромиссы.Имея крайне простую конструкцию, изделие OSS Scorpion / Stinger не в полной мере походило на ручки того времени. Дело в том, что вместо корпуса, плавно сужающегося книзу и обеспечивающего удобный хват при письме, решили использовать простую трубку. Какая-либо крышка или пробка для защиты дула попросту отсутствовала. В то же время, верхняя часть изделия действительно была похожа на детали авторучки. В частности, на «колпачке» имелся зажим традиционного вида, на этот раз использовавшийся в составе спускового механизма.Ручка «Стингер» отличалась крайней простотой конструкции. Она состояла всего из восьми (!) деталей, для изготовления которых не требовались сложные технологии или дорогие материалы. Детали выполнялись из доступных металлических трубок, листового металла и проволоки. При этом в сборе изделие образовывало реальное стреляющее устройство, способное использовать стандартные патроны кольцевого воспламенения .22 Short (5,6х10,7 мм R). Естественно, подобное однозарядное оружие не отличалось высокими боевыми характеристиками, но при этом имело известные преимущества, связанные с маскировкой и эффектом неожиданности.Корпус изделия Stinger был образован двумя основными деталями, трубкой-стволом и крышкой-колпачком. Ствол представлял собой металлическую трубку длиной около 130 мм с внутренним каналом диаметром 5,6 мм – в соответствии с калибром пули. Нарезка не предусматривалась. Оружие предназначалось для стрельбы на минимальных дистанциях, и стабилизация пули не имела смысла. На одном из торцов такого ствола снаружи имелось небольшое утолщение, внутри которого предусматривалась фаска под закраину гильзы.Крышка-колпачок представляла собой цилиндрическую деталь длиной около 70 мм, один из торцов которой был выполнен закрытым и имел полусферическую форму. Внутренний диаметр основной части колпачка был равен внешнему диаметру ствола. При этом определенный участок колпачка, находившийся рядом с открытым торцом, отличался увеличенными размерами. Это было нужно для правильной сборки «ручки» и надежного соединения ее деталей. Сбоку на крышке имелась пара продольных окон небольшого размера.Внутри колпачка конструкторы разместили длинный металлический стержень, одновременно выполнявший функции затвора и направляющей боевой пружины. Его передний торец был оформлен в виде диска, диаметр которого был немного меньше размеров донца гильзы. Непосредственно на стержень надевалась витая боевая пружина. Вслед за ней на такую направляющую предлагалось надевать ударник. Его выполнили в виде небольшого цилиндрического блока с продольным отверстием. На его переднем торце предусматривалась пара выступов-бойков для работы с патроном кольцевого воспламенения.Снаружи на корпусе помещалось всего две детали. Первой была скоба достаточно сложной формы, согнутая из проволоки. Концы проволоки через боковые отверстия колпачка могли входить внутрь корпуса и контактировать с ударником. В транспортном положении скоба лежала на колпачке и имитировала некую деталь письменной принадлежности. С другой стороны на колпачке закреплялся рычаг, похожий на обычный зажим для переноски. Штампованная деталь имела длинную основную часть, у одного из торцов которой предусматривались П-образные выступы.Для безопасной транспортировки «стреляющая ручка» могла комплектоваться простейшим предохранителем. Его выполнили в виде кольца, которое надевалось на ствол и прижимало к нему боковой рычаг. В таком состоянии оружие не могло взвестись или выстрелить самостоятельно.Получив необходимые детали, сборщик на заводе должен был поместить единственный патрон .22 Short в казенную часть трубки-ствола, после чего на последний надевался колпачок со всеми внутренними деталями. Расширенный «вход» позволял без труда надеть его на ствол и продвинуть на требуемую глубину. При этом стержень-затвор сзади подпирал патрон, не давая ему перемещаться, но не мешая работе ударника. После установки на ствол широкая часть колпачка обжималась, фиксируя все детали в нужном положении. При сборке также взводился ударник. Он фиксировался в заднем положении при помощи внешней скобы, которая скреплялась с боковым рычагом. Рычаг прижимался к стволу кольцом-предохранителем.Принцип действия изделия «Скорпион» / «Жало» был крайне прост. Секретный агент, диверсант или партизан должен был приблизиться к цели на минимальное расстояние, достать свое оружие и снять с него предохранительное кольцо. Далее предлагалось поднять рычаг-зажим на небольшой угол, а затем сдвинуть его назад. При этом пара выступов на рычаге оказывалась на уровне боковых элементов скобы, уходящих внутрь корпуса.Нажатие на рычаг приводило к тому, что боковые выступы рычага проталкивались под бока скобы и разводили их в стороны. Скоба переставала удерживать ударник, и тот под действием боевой пружины должен был уходить вперед, инициируя выстрел.Стреляющее устройство OSS Stinger было однозарядным и одноразовым. Единственный патрон помещался в ствол при сборке, а возможность перезарядки в полевых или заводских условиях не предусматривалась. После первого и последнего выстрела «стреляющую ручку» можно было выбрасывать.Изделие Stinger имело длину 3,5 дюйма (89 мм) при максимальном диаметре 0,5 дюйма (12,7 мм). Масса в снаряженном состоянии – всего 1 унция (28,3 г), причем значительная ее часть приходилась на патрон .22 Short. Короткий ствол и слабый патрон не позволяли получить высокие огневые характеристики. Дульная энергия пули не превышала 60-80 Дж, что серьезным образом ограничивало дальность и эффективность огня. Впрочем, с дистанции не более нескольких метров стрелок мог нанести цели существенный ущерб, а в отдельных случаях и убить на месте.Все необходимые конструкторские работы и дальнейшие испытания заняли несколько месяцев. Стреляющие устройства нового типа, в целом, неплохо показали себя, и получили рекомендацию к принятию на вооружение. Вскоре стартовал серийный выпуск нового оружия. Производство серийных «стреляющих ручек», по разным данным, заказали нескольким коммерческим компаниям, уже имевшим опыт сотрудничества с OSS.Новое оружие предназначалось как для сотрудников Управления стратегических служб, так и для дружественных партизанских формирований в Европе. Это сказалось на особенностях поставки. По 10 «стреляющих ручек» помещали в небольшие коробки из картона с фанерным усилением и снабжали простейшей инструкцией с рисунками. Закрытая коробка получала водонепроницаемую оболочку во избежание порчи оружия. Коробка весила всего 14 унций (менее 400 г) и имела минимальный объем. Мелкие коробки укладывались в ящики по 50 штук. В таком или ином виде их можно было передавать частям OSS или сбрасывать с парашютом над территорией противника.Авторы проекта Stinger смогли создать действительно простое и дешевое оружие. С момента начала серийного производства и до середины 1944 года, когда его решили свернуть, несколько подрядчиков поставили Управлению стратегических служб 40 тыс. «Стингеров». При этом каждое изделие вместе, полностью укомплектованное и готовое к бою, обходилось заказчику всего в 40 центов – менее 6 долларов в нынешних ценах.Стоит отметить, что изделия Stinger, помимо простоты и дешевизны, имели и другие достоинства. Прежде всего, неопытный противник не мог сразу понять, что из кармана прохожего торчит не письменная принадлежность, а настоящее оружие. Это давало желаемый эффект неожиданности, и в определенных ситуациях способствовало более успешному выполнению поставленных задач. Движение Сопротивления занималось, в первую очередь, диверсиями, и потому нуждалось в замаскированном оружии.Однако имелись и недостатки. Прежде всего, проблемой был слабый патрон и, как следствие, чрезвычайно малая дальность эффективного огня. Фактически диверсанту пришлось бы подходить к цели вплотную, что могло привлечь излишнее внимание.С определенного времени OSS попыталось исправить этот недостаток за счет использования нового патрона. Не позднее 1944 года была разработана модификация «Жала» под немного более мощный патрон .25 ACP (6,35х16 мм SR). «Ручка» под такой боеприпас отличалась увеличенными размерами и улучшенными боевыми качествами. Однако прирост характеристик оказался незначительным, и потому от обновленного оружия отказались. Спецслужбы продолжили выпуск существующего изделия под .22 Short.Согласно разным данным, стреляющие устройства типа Stinger распределялись между разными спецслужбами и вооруженными формированиями. Известно, что такое оружие нашло применение в тех или иных операциях. Однако, как нередко бывает с деятельностью секретных организаций, подробные сведения об использовании «стреляющих ручек» отсутствуют. К сожалению, достоверно неизвестно, какие формирования и в каких операциях использовали их, а также кто был мишенями для оригинальных однозарядных систем.Отсутствие возможности перезарядки оказало известное влияние на дальнейшую судьбу серийных изделий Stinger. После использования их выбрасывали, и потому значительная часть выпущенных устройств не сохранилась по самым банальным причинам. Также устаревшие морально и физически изделия могли отправлять на утилизацию. Впрочем, в утиль или переплавку ушли далеко не все «ручки». Некоторое количество таких изделий – естественно, сделавших свой единственный выстрел – присутствует в музеях и частных коллекциях разных стран.Проект Scorpion / Stinger был первой успешной попыткой спецслужб США создать специальное огнестрельное оружие, замаскированное под мирную письменную принадлежность. На практике такая система показала вполне приемлемые результаты, и потому стала родоначальником целого направления. В дальнейшем Центральное разведывательное управление, организованное на базе OSS, создало несколько новых «стреляющих ручек». Любопытно, что один из новых образцов был назван в честь своего предшественника – изделие из начала шестидесятых годов тоже называлось Stinger. Это можно было считать данью уважения к первому образцу такого рода.