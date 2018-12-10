В ВМФ рассказали о развитии морской авиации
В текущем году парк вертолетов Ка-27 на флоте обновился наполовину, ведется работа по дальнейшей модернизации этих машин, рассказал в интервью газете Красная звезда командующий морской авиацией ВМФ Игорь Кожин.
По его словам, «перевооружение основы противолодочных сил и сил целеуказания для корабельных группировок» вертолета Ка-27 на новые Ка-27М идет по плану. К настоящему времени обновленные машины составляют уже половину парка. Одновременно с поставкой идет дальнейшая модернизация Ка-27М в части оснащения их новейшими образцами технологического оборудования.
На втором этапе реализации программы модернизации парка (2021-2030 гг.) флот начнет получать новые палубные истребители, самолеты радиолокационного дозора и беспилотники корабельного базирования.
Кроме того, продолжится переоснащение штурмовой авиации берегового базирования, начнется производство перспективных авиационных и вертолетных многоцелевых комплексов, а также боевых вертолетов корабельного базирования, рассказал Кожин.
По словам генерала, в этот период времени будут созданы поисково-спасательные вертолеты дальней зоны, в том числе для работы в арктической зоне. Большое внимание будет также уделено наращиванию боевых возможностей противолодочной авиации за счет принятия на вооружение многоцелевых корабельных вертолетов и патрульных самолетов дальней зоны.
Помимо прочего продолжается совершенствование инфраструктуры: в текущем году введены в эксплуатацию аэродромы в Североморске-1 и Чкаловске. По сути, эти аэродромы можно назвать новыми – они полностью отремонтированы и приспособлены для базирования морской авиации, добавил Кожин.
По его словам, «перевооружение основы противолодочных сил и сил целеуказания для корабельных группировок» вертолета Ка-27 на новые Ка-27М идет по плану. К настоящему времени обновленные машины составляют уже половину парка. Одновременно с поставкой идет дальнейшая модернизация Ка-27М в части оснащения их новейшими образцами технологического оборудования.
На втором этапе реализации программы модернизации парка (2021-2030 гг.) флот начнет получать новые палубные истребители, самолеты радиолокационного дозора и беспилотники корабельного базирования.
Кроме того, продолжится переоснащение штурмовой авиации берегового базирования, начнется производство перспективных авиационных и вертолетных многоцелевых комплексов, а также боевых вертолетов корабельного базирования, рассказал Кожин.
На третьем этапе (2031-2050 гг.) летчики морской авиации должны будут перейти на новое поколение многофункциональных летательных аппаратов и принять на вооружение новые системы высокоточного оружия воздушного базирования,сообщил он.
По словам генерала, в этот период времени будут созданы поисково-спасательные вертолеты дальней зоны, в том числе для работы в арктической зоне. Большое внимание будет также уделено наращиванию боевых возможностей противолодочной авиации за счет принятия на вооружение многоцелевых корабельных вертолетов и патрульных самолетов дальней зоны.
Помимо прочего продолжается совершенствование инфраструктуры: в текущем году введены в эксплуатацию аэродромы в Североморске-1 и Чкаловске. По сути, эти аэродромы можно назвать новыми – они полностью отремонтированы и приспособлены для базирования морской авиации, добавил Кожин.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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