Киев засекретил информацию о событиях с бронекатерами и буксиром

Украинские СМИ публикуют сообщения о том, что командование ВСУ приняло решение о засекречивании информации, касающейся инцидента близ Керченского пролива. Речь идёт о засекречивании приказов командования ВМС ВСУ на прохождение Керченского пролива без уведомления об этом прохождении российской стороны.Помещение информации указанного типа под гриф «Секретно» в Киеве пытаются объяснить наличием соответствующего пункта в Своде ведомостей СБУ от 12 августа 2005 года.Украинские журналисты получили такой ответ на свой запрос к военному ведомству. В запросе они пытались выяснить, кто конкретно отдал приказ на проведение операции бронекатерами «Никополь» и «Бердянск», а также буксиром «Яны Капу».Журналисты украинских СМИ также попытались выяснить, какие конкретно директивы получали капитаны упомянутых кораблей ВМС ВСУ во время тех самых событий 25 ноября. Напомним, что на данный момент все украинские моряки и сотрудники СБУ, находившиеся на артиллерийских катерах и рейдовом буксире, арестованы до конца января 2019 года – на время следствия.Засекречивание сведений о том, кто отдавал приказ и в каком режиме предписывалось действовать украинским экипажам, фактически доказывает тот факт, что изначальный приказ был нацелен на провокацию. Киев явно не рассчитывал на то, что суда будут задержаны, а сама операция со стороны РФ обойдётся по-настоящему малой кровью. Но профессиональные действия российских силовиков планы украинских властей несколько скомкали. Примером тому может случить весьма куцое военное положение, введённое ВРУ по инициативе президента Порошенко. Этим военным положением Порошенко сам окончательно расколол страну на две части.