Полпред главы государства в ДФО прокомментировал "курильский вопрос"

Я участвовал по долгу службы в переговорах (президента России) Путина и (премьер-министра Японии) Абэ. Никакая проблема передачи островов там ни разу не обсуждалась.

Юрий Трутнев, занимающий должность полпреда президента России в ДФО (Дальневосточный федеральный округ) прокомментировал вопросы, поднимаемые в ходе обсуждения с японской стороной по Южным Курилам. Несколько дней назад в японских средствах массовой информации были опубликованы сводки о создании двух рабочих групп – от Москвы и от Токио – которые обсудят вопросы взаимодействия по Курилам. РИА Новости приводит заявление Юрия Трутнева, которое он сделал, отвечая на вопрос, поступивший от журналистов:Трутнев отметил, что обсуждения удостоилась тематика ведения совместной с Токио хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Полпред главы государства в ДФО добавил, что японцы «могли бы более активно инвестировать в регион».Японские компании на фоне контактов с Россией по «курильскому вопросу» решили продемонстрировать свою активность в нашей стране. Одна из выбранных территорий – Воронежская область. Воронежские СМИ обсуждают «возможность» участия японских специалистов в строительстве метро в столице Черноземья, а также реализацию проектов «Умные светофоры» и «Умное жильё».В самой Японии тем временем проводятся опросы по поводу реакции на "курильский вопрос". Как ранее сообщалось, многие опрошенные (более трети) считают, что власти Японии должны "требовать возвращения 4-х островов Северных территорий" (Северными территориями японцы называют российские Южные Курилы).