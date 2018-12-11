Натовская «Анаконда» отработала захват Калининграда и химическую атаку?

На территории Польши и Прибалтики прошли масштабные военные учения НАТО «Анаконда-2018».Формально в результате учений отрабатывалось взаимодействие национальных и союзных командных структур и войск. Однако карта развёртывания учений в Польше и Прибалтике чётко показывает, что их основной целью является отработка наступления на Калининград и отражение контрудара российско-белорусских сил.Официально в «змеиных» играх альянса участвовало 12,5 тысяч военнослужащих из Польши и 5 тысяч - из стран Балтии. Однако такое количество участников не соответствует количеству вооружения, которое было заявлено: 5 тысяч единиц боевой техники, 150 самолетов и вертолетов, 45 боевых кораблей. Это даёт основания полагать, что цифры участников учений были занижены.Обратило внимание и наличие "химической" составляющей учений у российских границ. Было заявлено, что велась отработка действий подразделений РХБЗ. Это подтверждается фото с сайта военного блока.Это первое за много лет подобное учение (с РХБЗ тактиками) в непосредственной близости от российской территории.Почему количество участников было серьёзно занижено? Почему европейские СМИ промолчали о проведении этих учений? С чем связана атмосфера фактической секретности «Анаконды 2018»? Что такое мультидоменная война и тактика сетевого роения? Почему Калининград является занозой для Европы, и НАТО отрабатывает его захват? Смотрите видео «В НАТО отработали захват Калининграда».