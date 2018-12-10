Под Астраханью открыли памятник, посвященный авиационным техникам
В Ахтубинске возле Аллеи Героев в мемориальном комплексе «Крыло Икара» состоялась торжественная церемония открытия памятника, посвященного инженерно-техническому составу авиации, готовящему к вылету самолеты и обслуживающему военные аэродромы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Монумент, установленный рядом со «взлетающим» самолетом, представляет собой собирательный образ авиационного техника, в основу которого положен персонаж «Макарыча» из художественной киноленты Леонида Быкова «В бой идут одни старики».
Церемония прошла под руководством начальника Государственного летно-испытательного центра генерал-майора Радика Бариева. В мероприятии также приняли участие личный состав ГЛИЦ, представители местных органов управления, ветеранских организаций и «Юнармии».
Ранее, в мае, памятник авиационным техникам был открыт на аэродроме Левцово под Ярославлем. Скульптора Елену Пасхину также вдохновил образ Макрыча, которого в упомянутом фильме сыграл Алексей Смирнов.
По словам Пасхиной, лепить было трудно, так как необходимых для скульптора фотографий Смирнова осталось мало: допустим, нужный ракурс поворота головы и прочее. Приходилось из каждого фото выбирать нужные детали, смотреть пропорции, добавила она.
Как отмечает Российская газета, День инженерно-авиационной службы в России отмечается неофициально 7 декабря. За точку отсчета создания службы был взят приказ №1632 от 7 декабря 1916 года о формировании отдельной технико-эксплуатационной службы обеспечения полетов.
Монумент, установленный рядом со «взлетающим» самолетом, представляет собой собирательный образ авиационного техника, в основу которого положен персонаж «Макарыча» из художественной киноленты Леонида Быкова «В бой идут одни старики».
Церемония прошла под руководством начальника Государственного летно-испытательного центра генерал-майора Радика Бариева. В мероприятии также приняли участие личный состав ГЛИЦ, представители местных органов управления, ветеранских организаций и «Юнармии».
Ранее, в мае, памятник авиационным техникам был открыт на аэродроме Левцово под Ярославлем. Скульптора Елену Пасхину также вдохновил образ Макрыча, которого в упомянутом фильме сыграл Алексей Смирнов.
По словам Пасхиной, лепить было трудно, так как необходимых для скульптора фотографий Смирнова осталось мало: допустим, нужный ракурс поворота головы и прочее. Приходилось из каждого фото выбирать нужные детали, смотреть пропорции, добавила она.
Как отмечает Российская газета, День инженерно-авиационной службы в России отмечается неофициально 7 декабря. За точку отсчета создания службы был взят приказ №1632 от 7 декабря 1916 года о формировании отдельной технико-эксплуатационной службы обеспечения полетов.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ, Ирина Штольба/РГ
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