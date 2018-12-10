ЦИАМ им. Баранова займётся разработкой гиперзвуковых двигателей

Центральный институт авиационного моторостроения (Федеральное государственное учреждение "ЦИАМ имени П.И. Баранова"), объявил тендер на проведение изыскательских работ и подготовку проектной документации на модернизацию стенда, предназначенного для гиперзвуковых двигателей, сообщает пресс-служба RosTender.info.Институт занимается разработкой высокоскоростных летательных аппаратов, в том числе гиперзвуковых. Имеющаяся научно-экспериментальная база, расположенная в специализированном технологическом комплексе в Лыткарино под Москвой, на данный момент, не соответствует требованиям для испытания гиперзвуковых двигателей. С этой целью компания, которая выиграет тендер, будет обязана провести перевооружение стенда Ц-16ВК, который впоследствии будет предназначен для испытания гиперзвуковых двигателей в условиях реального полета. Модернизация будет проводиться в рамках государственной программы вооружений на 2018-2027 года.ЦИАМ им. Баранова - Ведущая научная организация России, осуществляющая комплексные научные исследования и разработки в области авиадвигателестроения. Институт основан в 1930 году. В настоящее время, среди прочего, в институте проводятся работы по созданию узлов для двигателя нового поколения ПД-14 для магистрального самолета МС-21, двигателя для ПАК ФА и турбовального двигателя мощностью 2500-3500 л.с. для скоростного вертолета.