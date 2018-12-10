Пентагон обеспокоен перелётом российских стратегов Ту-160 в Венесуэлу
В американском министерстве обороны обеспокоились прибытием в Венесуэлу российских стратегических бомбардировщиков Ту-160. О перелете в эту южноамериканскую страну двух стратегов, способных нести ядерное оружие, сообщает Washington Free Beacon со ссылкой на неназванных представителей Пентагона.
Как сообщили в Пентагоне, два стратегических бомбардировщика Ту-160 должны совершить перелет с российской авиабазы и прибыть в Венесуэлу для участия в серии учений, включая дозаправку на дальних расстояниях. В Минобороны США обещали внимательно следить за полетами российских стратегов, так как они "способны нанести удар по территории США крылатыми ракетами.
Между тем, в западных СМИ появилась информация, что британские и норвежские истребители сегодня уже вылетали на сопровождение двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 ВКС РФ - борт RF-94100, несущий имя "Николай Кузнецов", и RF-94108 - "Владимир Судец", которые в воздушном пространстве над Северной Атлантикой держали курс в юго-западном направлении на Венесуэлу. Ранее, в понедельник утром, курс на Венесуэлу взяли Ан-124 "Руслан" и Ил-62 ВКС России.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская авиация продолжит практику перелетов стратегической авиации ВКС РФ на аэродромы Венесуэлы, также в порты страны будут заходить военные корабли России.
Как сообщили в Пентагоне, два стратегических бомбардировщика Ту-160 должны совершить перелет с российской авиабазы и прибыть в Венесуэлу для участия в серии учений, включая дозаправку на дальних расстояниях. В Минобороны США обещали внимательно следить за полетами российских стратегов, так как они "способны нанести удар по территории США крылатыми ракетами.
Между тем, в западных СМИ появилась информация, что британские и норвежские истребители сегодня уже вылетали на сопровождение двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 ВКС РФ - борт RF-94100, несущий имя "Николай Кузнецов", и RF-94108 - "Владимир Судец", которые в воздушном пространстве над Северной Атлантикой держали курс в юго-западном направлении на Венесуэлу. Ранее, в понедельник утром, курс на Венесуэлу взяли Ан-124 "Руслан" и Ил-62 ВКС России.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская авиация продолжит практику перелетов стратегической авиации ВКС РФ на аэродромы Венесуэлы, также в порты страны будут заходить военные корабли России.
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