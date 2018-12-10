Климкин предложил ЕС ввести санкции против РФ фактически за защиту границ

Я сегодня сказал, что персональные санкции - это санкции в отношении тех, кто принимал участие в актах агрессии, - это российские военные

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал очередное обращение к коллегам из стран Евросоюза с предложением о введении антироссийских санкций. Это особый род деятельности г-на Климкина при учёте того, что МИД Украины самостоятельной политики не отправляет со времён «перемоги на майдане». Главное – выпрашивать… Санкции, оружие , кредиты.На этот раз Климкин предложил странам ЕС ввести сразу несколько типов санкций в отношении РФ «за агрессию в Керченском проливе».По словам Климкина, он «услышал предварительную поддержку от нескольких коллег».Напомним, что ранее о введении санкций против России заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.Руководитель МИД Украины заявил, что одним из «санкционных пакетов» должен стать «пакет» мер против тех, кто принимал непосредственное участие в задержании украинских кораблей.Климкин фактически предлагает ввести персональные санкции против российских пограничников и военнослужащих, защищавших рубежи Российской Федерации от незаконного вторжения. Если санкции ЕС введёт, то это, судя по всему, будет первый прецедент подобного рода в истории.Климкин:Санкции - за защиту границ... Так как защита границ, по логике Климкина, это и есть "агрессия".Другой пакет санкций - против российских портов на Азовском море.Сегодня же из Киева пришло сообщение о том, что президент Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией. Ранее соответствующее решение приняли депутаты Верховной рады. Действие договора истекает 1 апреля будущего года – на следующие сутки после президентских выборов в «незалежной».