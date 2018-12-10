Пентагон не допустил F-35 до заключительных боевых испытаний
Новейший американский истребитель пятого поколения F-35 Lighting II никак не может приступить к главной фазе боевых испытаний. Об этом пишет небезызвестный журнал The National Interest со ссылкой на письмо директора по тестированию Пентагона. Материал представлен "РГ".
Как заявляют военные чиновники Пентагона, на сегодняшний день программа F-35 не соответствует требованиям для перехода к тесту "начальное оперативное испытание и оценка", который является последним и решающим перед принятием самолета на вооружение и начала масштабного производства. Американское военное ведомство отказывается допускать F-35 до заключительного теста, так как Lockheed Martin никак не может решить несколько серьезных проблем, связанных с системой управления оружием. В Пентагоне заявляют, что до сих пор самолет не может применять стандартные ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120, кроме этого существуют проблемы с попаданием в цель из пушки истребителя.
По мнению разработчиков, проблемы с оружием возникли из-за программного обеспечения истребителя, но обещают, что с установкой нового обновления все проблемы исчезнут, но в Минобороны США данным заявлениям уже не верят. Тем более, что проблемы у самолета серьезные проблемы с автономной информационно-логистической системой ALIS, хранящей данные о техническом состоянии самолета и оружии. Система не работает с обновлениями в положенном автоматическом режиме, данные вводятся вручную, что занимает большое количество времени.
Как заявляют военные чиновники Пентагона, на сегодняшний день программа F-35 не соответствует требованиям для перехода к тесту "начальное оперативное испытание и оценка", который является последним и решающим перед принятием самолета на вооружение и начала масштабного производства. Американское военное ведомство отказывается допускать F-35 до заключительного теста, так как Lockheed Martin никак не может решить несколько серьезных проблем, связанных с системой управления оружием. В Пентагоне заявляют, что до сих пор самолет не может применять стандартные ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120, кроме этого существуют проблемы с попаданием в цель из пушки истребителя.
По мнению разработчиков, проблемы с оружием возникли из-за программного обеспечения истребителя, но обещают, что с установкой нового обновления все проблемы исчезнут, но в Минобороны США данным заявлениям уже не верят. Тем более, что проблемы у самолета серьезные проблемы с автономной информационно-логистической системой ALIS, хранящей данные о техническом состоянии самолета и оружии. Система не работает с обновлениями в положенном автоматическом режиме, данные вводятся вручную, что занимает большое количество времени.
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