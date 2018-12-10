Новости

Пентагон не допустил F-35 до заключительных боевых испытаний

20
Новейший американский истребитель пятого поколения F-35 Lighting II никак не может приступить к главной фазе боевых испытаний. Об этом пишет небезызвестный журнал The National Interest со ссылкой на письмо директора по тестированию Пентагона. Материал представлен "РГ".

Пентагон не допустил F-35 до заключительных боевых испытаний



Как заявляют военные чиновники Пентагона, на сегодняшний день программа F-35 не соответствует требованиям для перехода к тесту "начальное оперативное испытание и оценка", который является последним и решающим перед принятием самолета на вооружение и начала масштабного производства. Американское военное ведомство отказывается допускать F-35 до заключительного теста, так как Lockheed Martin никак не может решить несколько серьезных проблем, связанных с системой управления оружием. В Пентагоне заявляют, что до сих пор самолет не может применять стандартные ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120, кроме этого существуют проблемы с попаданием в цель из пушки истребителя.

По мнению разработчиков, проблемы с оружием возникли из-за программного обеспечения истребителя, но обещают, что с установкой нового обновления все проблемы исчезнут, но в Минобороны США данным заявлениям уже не верят. Тем более, что проблемы у самолета серьезные проблемы с автономной информационно-логистической системой ALIS, хранящей данные о техническом состоянии самолета и оружии. Система не работает с обновлениями в положенном автоматическом режиме, данные вводятся вручную, что занимает большое количество времени.
Использованы фотографии:
https://www.defensenews.com/
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Про рекордно низкую безработицу в России и нежелание гастарбайтеров сдавать экзамен на знание русского языка
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти