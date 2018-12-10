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Мэй отменила голосование в парламенте по выходу из ЕС

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Британские СМИ распространяют сообщение пресс-секретариата кабинета министров о решении Терезы Мэй. Премьер-министр Соединённого королевства отменила голосование по выходу Британии из Европейского союза. По словам Терезы Мэй, голосование по брекзиту отменено и переносится на неопределённый срок.

Мэй отменила голосование в парламенте по выходу из ЕС



Причиной такого решения стало отсутствие консенсуса среди парламентариев по поводу варианта выхода Британии из Евросоюза. Примечательно, что вариант, который продвигает сама Мэй, не пользуется поддержкой даже в среде её партийных соратников.

Ранее в Британии прошёл референдум, в ходе которого большинство принявших участие в плебисците проголосовали за выход из состава ЕС. Однако сам выход затягивается. Слишком много нерешённых вопросов возникло перед идеологами брекзита. Среди прочих – что делать с Северной Ирландией, которая, являясь частью Соединённого королевства, не собирается идти на выход из Евросоюза, о чём прямо заявляет Лондону. Как показывают опросы, похожая ситуация и в Шотландии, где уже около 55% жителей хотят оставаться в составе ЕС.

В этой связи в Лондоне уже поговаривают о проведении повторного референдума, однако категорически против этого выступают те, кто уже высказал своё мнение. Люди отмечают, что власти пытаются «играть в свои игры», фактически делая всё, чтобы отсрочить принятие решение, за которое высказалось большинство принявших участие в голосовании по брекзиту подданных.

На таком фоне по Британии уже поползли слухи о вероятной отставке Мэй с поста премьер-министра.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/pg/TheresaMayOfficial
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