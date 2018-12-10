Мэй отменила голосование в парламенте по выходу из ЕС

Британские СМИ распространяют сообщение пресс-секретариата кабинета министров о решении Терезы Мэй. Премьер-министр Соединённого королевства отменила голосование по выходу Британии из Европейского союза. По словам Терезы Мэй, голосование по брекзиту отменено и переносится наПричиной такого решения стало отсутствие консенсуса среди парламентариев по поводу варианта выхода Британии из Евросоюза. Примечательно, что вариант, который продвигает сама Мэй, не пользуется поддержкой даже в среде её партийных соратников.Ранее в Британии прошёл референдум, в ходе которого большинство принявших участие в плебисците проголосовали за выход из состава ЕС. Однако сам выход затягивается. Слишком много нерешённых вопросов возникло перед идеологами брекзита. Среди прочих – что делать с Северной Ирландией, которая, являясь частью Соединённого королевства, не собирается идти на выход из Евросоюза, о чём прямо заявляет Лондону. Как показывают опросы, похожая ситуация и в Шотландии, где уже около 55% жителей хотят оставаться в составе ЕС.В этой связи в Лондоне уже поговаривают о проведении повторного референдума, однако категорически против этого выступают те, кто уже высказал своё мнение. Люди отмечают, что власти пытаются «играть в свои игры», фактически делая всё, чтобы отсрочить принятие решение, за которое высказалось большинство принявших участие в голосовании по брекзиту подданных.На таком фоне по Британии уже поползли слухи о вероятной отставке Мэй с поста премьер-министра.