США не дадут России и Китаю "захватить" Африку

Соединенные Штаты разработали новую стратегию по противодействию растущему влиянию России и Китая в Африке. О намерениях опубликовать новую стратегию заявили в администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает "RT" со ссылкой на NBC.Телеканал сообщает, что информация была получена от высокопоставленных источников в администрации президента США. По мнению Вашингтона, в последнее время Китай значительно усилил свое влияние в странах Африки, а Россия "делает попытки закрепиться в богатых природными ресурсами нестабильных странах". Согласно новой стратегии, Соединенные Штаты планируют "укреплять связи" с теми странами, которые в Вашингтоне считают "потенциально уязвимыми перед заигрыванием Китая и России". Кроме того, в стратегии предусмотрено противостояние "вторжению инвестиций" в такие страны со стороны Ирана и КНДР.По словам источников телеканала, в Вашингтоне избрали геополитическое противостояние России и Китаю приоритетным направлением, а борьба с терроризмом отходит на второй план и больше не является организующим принципом.Ранее в Китае анонсировали "вливания" в экономику африканских стран не менее $60 млрд.