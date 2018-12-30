Бронетранспортёр ACEC Cobra (Бельгия)



Один из музейных образцов БТР Cobra



Электродвигатель и бортовая передача разработки ACEC



Интерьер одной из первых машин "Кобра"



Cobra P3 на испытаниях



Закрытая башня с открытой установкой пулемета



Опытный образец P4. Машина получила закрытую башню и кормовые гребные винты



Прототип с башней "Эрликон-Контравес" и 20-мм пушкой



"Кобра" с модулем RCDU



Бронетранспортер с пусковой установкой неуправляемых ракет



Реклама проекта ACEC Cobra. К сожалению, неудачная

По материалам сайтов:

http://tanknutdave.com/

http://tanks-encyclopedia.com/

http://historyofwar.org/

http://dogswar.ru/

http://armyrecognition.com/

Идея электрической трансмиссии не нова и регулярно находила применение в различных проектах военной техники. Подобные агрегаты способны упростить решение некоторых конструкторских задач и дать боевой машине определенные преимущества. Однако они не гарантируют коммерческий успех. Хорошим примером того, как технические преимущества не смогли побороть негативные факторы на рынке, является история бельгийского проекта ACEC Cobra. Было разработано целое семейство бронетехники, но ни один его представитель так и не пошел в серию.Первые предпосылки к появлению будущего проекта Cobra появились еще в шестидесятых годах прошлого века. Бельгийская компания Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi (ACEC) из г. Шарлеруа имела солидный опыт разработки и производства различной электрической аппаратуры, и в тот период решила использовать его в сфере боевых бронированных машин. В инициативном порядке компания начала проработку электрической трансмиссии для гусеничной техники. Наработки такого рода в будущем могли найти применение в проектах машин разных классов.В 1970 году новая программа дала реальный результат. Компания ACEC модернизировала серийный легкий танк M24 Chaffee с применением электротрансмиссии собственной разработки. С помощью этого демонстратора технологий были определены пути дальнейшего развития проекта. Работы продолжились, и в 1978 году на полигон вывели бронемашину AMX-10P без механической трансмиссии. Перестроенный бронетранспортер показал необходимые характеристики и качества, открыв дорогу совершенно новому проекту.После создания и проверки двух опытных образцов компания ACEC так же в инициативном порядке начала разработку совершенно нового проекта. Конструкторы решили создавать гусеничную бронемашину, из которой затем можно было сделать универсальную платформу. Проект с названием Cobra предусматривал строительство гусеничного шасси с дизельным двигателем и электротрансмиссией, которому предстояло сначала стать основой для бронетранспортера. Затем на таком шасси планировалось строить боевую машину пехоты, легкий танк, реактивную систему залпового огня и т.д.Базовым образцом нового семейства должен был стать перспективный бронетранспортер. Его разработка началась еще в 1977 году и велась при участии бельгийских вооруженных сил. Командование проявило интерес к предлагаемому проекту и оказало определенную помощь. Прежде всего, армия Бельгии разработала и представила тактико-технические требования к будущей «Кобре». Таким образом, едва запустив проект, компания ACEC могла рассматривать армию в качестве возможного заказчика.Уже в 1978 году компания ACEC проработала основные положения проекта и построила макетный образец под названием Cobra P1. Эта машина имела только самые необходимые агрегаты, а ее корпус изготовили из конструкционной стали. Подобный прототип фактически являлся демонстратором технологий и имел ограниченную роль. Тем не менее, он прошел необходимые испытания и показал, какие решения в контексте силовой установки и трансмиссии имеют право на жизнь, а от каких следует отказаться.В 1980 году на полигон вышли сразу два опытных образца – P2 и P3. Внешне они мало отличались от P1, но по своей конструкции полностью соответствовали разработанному проекту. К этому времени инженеры из ACEC завершили формирование облика будущей платформы, и в дальнейшем он не претерпевал значительных изменений. Все последующие опытные образцы максимально походили на изделия Cobra P2 и P3. Впрочем, с определенного времени число отличий начало расти, что было связано с развитием «Кобры» как платформы-носителя различных средств.Проект предусматривал строительство сварного броневого корпуса с защитой толщиной не более нескольких миллиметров. Корпус должен был выдерживать попадание небронебойной пули патрона 7,62х51 мм НАТО со всех ракурсов на любых дальностях или бронебойной с передних углов. Также обеспечивалась защита от осколков 105-мм артиллерийских снарядов. Возможность установки дополнительного бронирования не предусматривалась.Корпус БТР ACEC Cobra имел узнаваемый внешний вид. Его передняя часть образовывалась несколькими прямолинейными листами и имела характерный выступающий «нос». Кроме того, из-за особой компоновки корпуса места командира и водителя пришлось разнести к бортам, что тоже сказалось на экстерьере. Борта корпуса состояли из нескольких деталей и образовывали надгусеничные ниши. Сверху предусматривалась горизонтальная крыша с наклонными боковыми участками, сзади – кормовой лист с проемом под дверь.Передняя часть корпуса вмещала моторный отсек и рабочие места двух членов экипажа. Двигатель поместили по центру машины, и потому людей пришлось максимально сдвинуть в стороны. Едва ли не весь оставшийся объем корпуса отдавался под десантное отделение. Под его полом, в корме, находились два электрических двигателя, связанных с ведущими колесами. Отказ от механической трансмиссии привел к высвобождению объемов, а также дал возможность сократить размеры корпуса.Три первых прототипа «Кобры» комплектовались дизельными двигателями Cummins серии VT мощностью 143 л.с. Вместо сцепления и коробки передач с ними соединялся электрогенератор переменного тока с выпрямителем. Через систему управления ток подавался на два тяговых двигателя. Специально для нового шасси компания ACEC создала двигатель с требуемыми характеристиками, а также специальный редуктор для него. Последний представлял собой двухступенчатую бортовую передачу. Одна ступень предназначалась для работы на шоссе, другая – для передвижения по пересеченной местности.Ходовая часть ACEC Cobra не отличалась сложностью. На каждом борту поместили по пять опорных катков с подвеской на балансирах с пружинами. Крайние пары катков также имели гидравлические амортизаторы. В передней части корпуса находились направляющие колеса, в корме – ведущие. Над промежутками между опорными катками находились поддерживающие. В первых версиях проекта бронетранспортер не имел отдельных средств для передвижения по воде и должен был набирать скорость за счет перемотки гусениц.Собственный экипаж БТР «Кобра» должен был состоять из двух или трех человек. Водитель и командир располагались в передней части корпуса, по бокам от силового агрегата; над ними имелись собственные люки. Для наблюдения за дорогой имелись триплексы в лобовом и бортовом листах. Третий член экипажа, стрелок, должен был работать в десантном отделении и использовать имеющееся вооружение.Изначально вдоль бортов десантного отделения проходили две простые лавки, на каждой из которых помещалось по пять человек. Позже оснащение отсека улучшили. Десять десантников могли попадать в машину или покидать ее через кормовую дверь или через люк в крыше. Амбразуры для стрельбы из-под брони отсутствовали, но в двери имелось небольшое окно.Проект Cobra с самого начала предусматривал возможность монтажа различного вооружения. При этом на первых этапах подобные возможности использовались не слишком активно. На двух прототипах имелось по две пулеметные установки. Одна из них устанавливалась на люке в крыше и оснащалась пулеметом M2HB. Перед командирским местом в лобовом листе имелась шаровая установка под пулемет FN MAG. После отработки шасси начались эксперименты с другим вооружением, в том числе и повышенной мощности.Машина получилась компактной, но не слишком легкой. Длина незначительно превышала 4,5 м при ширине 2,75 м и высоте по крыше 1,75 м. В конфигурации бронетранспортера с пулеметной установкой на крыше «Кобра» весила около 8 т. В дальнейшем, при создании новых модификаций техники, масса могла вырасти на тонну. Расчетная скорость на шоссе достигала 75-80 км/ч, на воде – менее 5 км/ч. Запас хода – 600 км.Прототипы Cobra P2 и Cobra P3 подтвердили расчетные характеристики, но не в полной мере устроили заказчика. В связи с этим началось совершенствование проекта, по результатам которого в 1984 году на испытания вывели новую машину. В некоторых источниках четвертый прототип упоминается как Cobra P4. При его создании были учтены результаты прошлых испытаний и пожелания военных.В ходе проверок первых прототипов было установлено, что имеющийся двигатель не справляется со своими задачами. Из-за этого на новой «Кобре» поставили мотор Cummins VT190 мощностью 190 л.с., что дало серьезный прирост удельной мощности и связанных с нею характеристик. Перемотка гусениц не обеспечивала высокие характеристики на воде, и потому на кормовом листе корпуса появились два гребных винта в кольцевых каналах. Для их применения пришлось доработать существующую электротрансмиссию.В ходе испытаний четвертый прототип «Кобры» показал более высокие характеристики. Таким образом, при дальнейшем развитии проекта и в серии следовало использовать более мощный двигатель. Вскоре, в 1985 году, был построен уже пятый опытный образец под названием Cobra 41, имевший некоторые отличия от своего предшественника. Фактически он стал эталоном для запланированной к производству серийной техники.В конце 1987 года на полигон вывели уже седьмой опытный бронетранспортер – Cobra 42. Главные его отличия от предшественников заключались в конструкции корпуса. Она была незначительно доработана для повышения ходовых характеристик на воде. В остальном машина «42» была идентична БТР «41».Первые опытные образцы ACEC Cobra оснащались парой пулеметов разного калибра. 7.62-мм FN MAG находился на лобовой установке, а на крыше корпуса монтировался 12,7-мм M2HB. Уже в первой половине восьмидесятых годов компания-разработчик провела целый ряд экспериментов, предусматривавших замену этого вооружения. Конструкция крыши и люка в ней позволяла заменять имеющееся вооружение и давать бронетранспортеру разные возможности – в то числе, превращать его в технику иных классов.С целью повышения уровня защиты стрелка-наводчика компания ACEC разработала любопытный вариант башенной пулеметной установки. Стрелок помещался внутри купола с противопульной защитой, тогда как пулемет оставался за его пределами. Башня массой 300 кг имела электрические приводы и обеспечивала стрельбу в любом направлении с углами возвышения от -10° до +50°. Предусматривалось использование оптического прицела и прожектора. Башня могла также оснащаться креплениями для транспортно-пусковых контейнеров с ракетами разных типов.Компания FN предложила боевой модуль RCDU (Remote Control Defence Unit). Это изделие состояло из U-образной поворотной платформы и качающегося блока с одним пулеметом M2HB или двумя FN MAG. Боекомплект составлял 600 или 1500 патронов соответственно. В одном качающемся кожухе с пулеметами предлагалось устанавливать телевизионную и тепловизионную камеры.Проводились испытания бронетранспортера с башней Oerlikon-Contraves GAD-AOA, вооруженной 20-мм автоматической пушкой. Эта башня имела открытый сзади купол и, прежде всего, предназначалась для решения задач противовоздушной обороны. При этом орудие можно было использовать не только против воздушных, но и против наземных целей.Пожалуй, самый смелый вариант перевооружения «Кобры» предлагался в проекте с обозначением LAU97. В этом случае на крыше корпуса монтировалось опорно-поворотное устройство с пакетом из 40 направляющих калибра 70 мм. Такая реактивная система залпового огня должна была использовать ракеты FZ70. Изделие массой всего 4,3 кг несло 1 кг взрывчатого вещества и могло лететь на 8 км. На максимальной дальности залп ракет накрывал зону размером 200 х 300 м.Также были предложены новые проекты бронемашины на базе БТР ACEC Cobra, предусматривавшие не только установку нового вооружения. Из бронетранспортера сделали шасси для легкого танка и боевой разведывательной машины. В новых проектах на существенно переработанном корпусе устанавливались башни с пушками калибра 25 и 90 мм. При этом машины сохраняли максимально возможную унификацию с базовым образцом.После проведения первых испытаний четвертого и пятого опытного образцов проект «Кобра» стали продвигать на международном рынке. Компания ACEC демонстрировала материалы по новому проекту и прототипы на военно-технических выставках в разных странах мира. В ближайшее время могли появиться заказы на поставку серийных бронемашин.В качестве стартового заказчика компания-разработчик ожидаемо рассматривала вооруженные силы Бельгии. Они участвовали в разработке проекта Cobra и проявляли большой интерес к предлагаемой технике. Кроме того, армия успела даже провести войсковые испытания некоторых построенных прототипов. В конце восьмидесятых годов компания ACEC полагала, что подписание контракта с собственной армией является лишь делом времени.Выходя на международный рынок, компания-разработчик планировала заинтересовать некрупные и небогатые страны, желающие провести перевооружение, но не имеющие возможности закупать дорогие образцы от лидеров рынка. Именно по этой причине машины «Кобра» демонстрировались, в первую очередь, на главных выставках Азии.В 1987 году одна из опытных бронемашин была отправлена в США для прохождения испытаний на местных полигонах. Американские специалисты внимательно изучили представленный образец и оставили самые хорошие отзывы. Бронетранспортер с электрической трансмиссией по своим основным характеристикам не уступал схожим образцам с агрегатами традиционного рода и, в целом, соответствовал актуальным требованиям. Чуть позже схожие испытания были проведены в Объединенных Арабских Эмиратах. Во время этой проверки машина ACEC Cobra прошла около 2 тыс. км по пустыне.Вероятно, новое семейство бронетехники бельгийской разработки имело неплохие перспективы на рынке, но меняющаяся ситуация в мире не позволила их реализовать. Во второй половине восьмидесятых годов военно-политическая обстановка в мире начала меняться, и в начале девяностых стала совершенно иной. Исчезли традиционные угрозы, и многие страны резко сократили свое внимание к вопросам безопасности. Это обстоятельство сказалось на судьбе множества проектов, в том числе бельгийской «Кобры».В связи с прекращением Холодной войны между США и распавшимся Советским Союзом, а также из-за нормализации обстановки в Европе бельгийские военные решили отказаться от закупки новых бронемашин. Другие страны, ранее проявлявшие интерес к ACEC Cobra, тоже приняли такое решение. Новые заказчики не появились, и перспективная линейка бронетехники не смогла поступить в серию.После прекращения работ по проекту часть построенных прототипов была разобрана за ненадобностью. При этом три машины сохранили, сейчас они находятся в филиале Музея королевской армии и военной истории в г. Капеллен. Также в музее находится и один из опытных легких танков на базе «Кобры».Проект семейства техники ACEC Cobra предусматривал применение не самых распространенных идей и решений, при помощи которых можно было получить желаемое соотношение характеристик. Готовый образец смог заинтересовать некоторых потенциальных покупателей, но дальше дело не пошло. В изменившемся мире не нашлось места для многих перспективных боевых бронированных машин, и среди них были бельгийские разработки семейства «Кобра».