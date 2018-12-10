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Путин согласен на перенос столицы Дальнего Востока во Владивосток

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Российский президент Владимир Путин не против переноса столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Путин согласен на перенос столицы Дальнего Востока во Владивосток



Свое согласие на перенос столицы российский лидер оформил резолюцией: "Согласен" 7.12.2017 года., поставленной на письме ВРИО губернатора Приморского края Олега Кожемяко, который выступил с данной инициативой. Позднее пресс-секретарь Путина подтвердил, что документ от этого года, а дату "2017" объяснил простой опиской, сообщает РБК. Перенос столицы округа обусловлен множеством факторов, таких как развитая инфраструктура и наличие портов, заявили в Кремле.

Необходимо отметить, что Хабаровск считается столицей Дальневосточного федерального округа с 2000 года, с момента его образования. Осенью в состав округа были добавлены Бурятия и Забайкальский край.

Исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко выступил с предложением о переносе столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток в начале октября этого года, вскоре после своего назначения на эту должность. Данное предложение он ранее обсудил с премьер-министром Дмитрием Медведевым и руководителем администрации президента Антоном Вайно.

Когда будет объявлено о назначении Владивостока "главным городом" Приморья, не сообщается.
Использованы фотографии:
Kremlin.ru
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