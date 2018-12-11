Рассказы об оружии. Лёгкий танк М24 «Чаффи» снаружи и внутри

Сразу стоит сказать, что в СССР в рамках пред-ленд-лиза «Чаффи» приехал. В количестве двух экземпляров. Но серийно к нам не поставлялся, именно потому танк и сыграл в «Рассказы», а не туда, где мы описываем ленд-лизовскую технику.Но обо всем по порядку.И начнем с короткого, но емкого рассказа Никиты Крутакова из Музея военно техники УГМК. Рассказ, на наш взгляд, просто великолепен.Американский легкий танк M24 «Чаффи» получил свое наименование от имени не просто генерала, а самого основателя танковых войск США Эдмана Романца Чаффи (младшего). Танк вполне соответствовал названию и был реально представителем танков нового поколения.Разработка «Чаффи» началась в 1942 году, когда война в Европе уже была в самом разгаре, а Тихоокеанская кампания только предстояла.Легкий танк… В 1942 году… Но тут свою роль сыграли бои против Роммеля в Африке, которые показали, что легкий танк списывать со счетов реально рано, для него еще более чем достаточно задач. Также эти бои показали, что M3 «Стюарт», стоявший тогда на вооружении армии США, очень мягко говоря, «не торт». И требованиям современной войны не то что не отвечает, а представляет собой иллюстрацию на тему «слабое звено».Нельзя сказать, что американцы не пробовали что-то сделать со «Стюартом». Конечно, пробовали. Были попытки приспособить к «Стюарту» более мощные 57-мм и 75-мм орудия (от среднего танка «Генерал Ли»). Попытки успехом не увенчались, башня М3 не выдерживала выстрела более мощной пушки, а потому было принято решение разработать новый легкий танк.Так как война шла вовсю, значит, танк должен был быть простым и дешевым, но более живучим и сильнее вооруженным, чем «Стюарт».Компания «Дженерал Моторс», на которую легла разработка и (если первое окажется успешным) производство танка с заданием справилась. Да так успешно, что 2 сентября 1943 года легкий танк M24 «Чаффи» был принят на вооружение армии США.Армия заказала сразу 1000 танков. Но первые «Чаффи» в серию пошли только в 1944 году, в апреле-мае, так как все-таки потребовалось время на доработку недостатков и налаживание производства.Производство «Чаффи» было организовано на заводах «Кадиллак», а затем на заводах «Мэсси Харрис». Танки производились до июля 1945 года, всего за это время было изготовлено 4 731 танк.Удачная конструкция танка обеспечила ему весьма неплохой сбыт. М24 «Чаффи» состоял на вооружении двух десятков стран, в числе которых Франция, Греция, Пакистан, Италия, Норвегия, Бангладеш, Камбоджа, Лаос, Иран и Ирак.Повоевать ему пришлось и во Второй мировой войне, в Корейской (1950-1953 гг.), во Вьетнамской (1965-1974 гг.) где воевал в армии Южного Вьетнама.Единственными, кто отказался от этой машины во время Второй Мировой войны, были союзники США из Советского Союза. Да, два «Чаффи» были предложены нам на испытания, испытания были проведены, и показали, что этот танк, несмотря на всю удачность конструкции и весьма мощное вооружение, не имеет абсолютно никакого преимущества перед Т-34-85.Наша пушка «брала» «Чаффи» в любой проекции. А 75-мм пушка «Чаффи», увы, не пробивала ни Т-34, ни Т-IV. О более тяжелых немецких танках мы даже не заикаемся.В общем, при наличии великолепного среднего танка Т-34-85 в 1944 году легкий танк «Чаффи» нам уже был ни к чему. Тем более, что в 1944 году БТ РККА получили 20 тысяч танков, новых и отремонтированных.Урал заработал по полной программе, и «Чаффи» оказался просто не нужен. Что не мешало ему достойно провести свою довольно долгую жизнь.«Чаффи» изнутри.Танк имел классическую компоновку с задним расположением двигателя. Точнее, двигателей, поскольку из было два. Двигатели связывались с трансмиссией посредством карданов.Корпус коробчатый, сварной, из катаных броневых плит, расположенных под рациональными углами наклона. В целом, броня танка противопульная, но при определенных углах могла отразить снаряд мелкокалиберной пушки.Экипаж танка состоял из 4-х человек, на командирских танках экипаж был 5 человек.В переднем отделении (управления) располагались места механика-водителя и помощника водителя (он же — стрелок из курсового пулемета, он же заряжающий орудия или радист на командирских танках).Командир танка и наводчик орудия располагались в башне, на командирских танках к ним прибавлялся ещё один член экипажа — заряжающий.Для экипажа в танке было 4 люка: два в башне и два в переднем бронелисте.И еще стоит отметить неплохой подход к освещению путем установки в командирской башенке блоков из бронестекла. И обзор что надо, и свет.ТТХ М24 «Чаффи»:Масса: 18,4 тонныДлина: 5,1 м (с пушкой 5,56 м)Ширина: 2,99 мВысота: 2,77 мБроня, лоб: 25 ммБроня, борт: 19-25 ммБроня, башня: 25-38 ммЭкипаж: 4-5 человекДвигатель: 2 автомобильных карбюраторных бензиновых двигателя «Кадиллак» Series 44T24, мощностью по 110 л.с.Дальность хода: 160 кмМаксимальная скорость: 56 км/чВооружение: 75-мм пушка M6 (боекомплект 48 выстрелов), 12,7-мм пулемет M2HB (зенитный), 2× 7,62-мм пулемета M1919A4 (спаренный и курсовой)Впервые «Чаффи» был «крещен огнем» 20 декабря 1944 года во Франции.Начиная с февраля 1945 г. использовался уже довольно широко, и показал в общем-то положительные моменты. Танк хвалили за скорость, маневренность, надежность и простоту обслуживания. Это были плюсы, довольно весомые. Минусами стала слабая броня танка и слабосильная 75-мм пушка, которая не позволяла вступать в бой с немецкими средними и тяжелыми танками.А вот во время операций на Тихом океане «Чаффи» показал себя намного более эффективно. На островах, куда легкий танк было проще доставлять судами, не было «Пантер» и «Тигров», так что как машина поддержки пехоты «Чаффи» состоялся.Но Вторая мировая закончилась довольно быстро для М24, и, как считают специалисты, самое массовое применение М24 пришлось на войну в Корее.«Чаффи» довольно успешно играли роль машин поддержки пехоты, если не встречались с более мощными танками противника. Роль «Тигров» на этой войне играли китайские и корейские средние танки Т-34-85 советского производства.Вспоминаем о проведенных испытаниях, и в Корее было все то же самое. 85-мм пушка Т-34 поражала «Чаффи» на любой дистанции боя, в то время как 75-мм пушка американца не могла серьезно повредить лобовой броне советских ветеранов (опять же почти с любой дистанции).Следующей войной М24 была Индокитайская война (1954 г.) — на стороне французской армии «Чаффи» успешно воевали против Северного Вьетнама.Тут открылась новая страница в истории танка. «Чаффи» стали воздушными десантниками, малый вес танков позволял перебрасывать их самолетами.К Вьетнамской войне «Чаффи» подошел уже доживающим свой век старичком, но тем не менее, машины продолжали нести службу, участвовали в боевых действиях, и были списаны только к 1972 году.В целом, танк прожил довольно долгую жизнь и показал себя с хорошей стороны. «Чаффи» прекрасно справлялся с теми задачами, которые по тогдашним доктринам возлагались на легкий танк. Разведка, поддержка пехоты, подавление легких оборонительных сооружений. Здесь все было прекрасно.А вот для использования в классическом танковом бою «Чаффи» был не годен. Слишком легкая броня, слишком слабая пушка.В качестве противовеса – хорошая маневренность, мягкая подвеска и превосходная скорость. «Чаффи» вполне спокойно мог смыться от Т-34, если это позволяли условия (а они позволяли, ни в Корее, ни во Вьетнаме степей типа наших нет).Так что критику танка, которая имела место быть, скорее всего, стоит отнести к особенностям применения машины, а не к ее ТТХ. Танк был вполне хорош, если не возлагать на него запредельных задач.