Красны девицы с орденом на блузке. Часть 1
16 декабря 1917 года Совет Народных Комиссаров, ссылаясь на волю революционного народа, принял декрет «Об уравнении в правах всех военнослужащих». В этом документе указывалось, что упраздняются все чины и звания в армии, а также отменяются «все наружные отличия». Вводилось общее для всех «почетное звание солдат революционной армии». Отменены были все прежде врученные ордена и знаки отличия.
Однако уже вскоре стало ясно, что дисциплину и боеспособность войск нужно поддерживать не только репрессивными мерами против трусов и дезертиров, но и поощрением отличившихся в боях.
Началась работа по разработке эскизов и положения о первой советской награде. А до этого вся наградная практика ограничивалась вручением отличившимся красноармейцам и командирам именных золотых или серебряных часов и портсигаров. Случалось, что в то тяжелое время командиры награждали за боевые успехи и личный героизм кожаными куртками, красными шароварами и другими предметами военного и гражданского обихода.
2 сентября 1918 года на заседании ВЦИК обсуждался вопрос о введении персональной награды — пролетарского знака отличия для вручения за совершенные подвиги, проявленные храбрость и самоотверженность в боях с врагами советской власти. Создали комиссию из 3-х человек, которая уже на другой день подготовила проект, в котором предлагалось на выбор 2 варианта знака отличия (ордена) — Красное Знамя и Красная Гвоздика. Выбрали орден Красное Знамя. Кстати, к нему по проекту статута полагалась пожизненная пенсия в 100 руб. (в золотом эквиваленте). Следует отметить, что в результате сжатых сроков и вариантности предложений, в название ордена вкралась неточность. Хотя в окончательном варианте он получил название — орден (знак отличия) «Красное Знамя Р.С.Ф.С.Р.», его с тех пор часто называли орденом Красного Знамени в разных публикациях и даже в документах.
Первый статут ордена был утвержден 16 сентября 1918 года. Статутом было определено, что «Знак отличия присуждается всем гражданам РСФСР, проявившим особую храбрость и мужество при непосредственной боевой деятельности». Иными словами, высшей военной наградой могли отмечаться не только красноармейцы и командиры мужского пола, но и военнослужащие-женщины, находившиеся в рядах РККА. Право представления к этой высокой награде было предоставлено всем командирам и комиссарам отдельных частей Красной Армии и Флота, а также добровольческих отрядов.
Надо отметить, что Троцкий лично принимал участие не только в разработке нормативных документов, но и в доработке внешнего оформления с учетом выбора наиболее подходящих материалов для изготовления ордена. Так, благодаря ему, орден стали изготовлять из серебра вместо предлагавшейся первоначально меди или бронзы. Притом свое мнение на сей счет наркомвоенмор изложил в достаточно жесткой форме. В телеграмме Свердлову он сравнил первоначальный вариант знака отличия с бляхой носильщика и заявил: «Выдавать его не буду, ибо вызовет общее разочарование». Орден срочно доработали. Заказывали знаки отличия из расчета 2-3 награды на каждую отдельную часть. Как отмечают в своей книге В. Дуров и Н. Стрекалов, к концу 1919 года было изготовлено 4600 орденов «Красное Знамя Р.С.Ф.С.Р.».
Работница в армейских рядах
В статье А.П. Богат к 10-летию РККА, помещенной в журнале «Коммунистка», были приведены некоторые показатели численности женщин в армии к концу гражданской войны, однако при элементарной проверке они вызывают некоторое сомнение в своей точности. Так, из общей численности Красной Армии 3 млн. человек (на 28 августа 1920 года) число женщин достигало 73858 человек. Кроме того, из 30 000 не военнослужащих, но работавших в армии, 22 949 человек были женщинами, что составляло, как было указано в журнале, 75% этой группы (по нашим расчетам 76,5%).
В статье были приведены и другие интересные цифровые показатели. Так, военнослужащих-женщин было 50909 чел., которые распределялись в армии следующим образом: 50% (27537 чел.) было занято на хозяйственно-нестроевой работе, 40% (20099 чел.) — медперсонал и остальные 10% (3273 чел.) — административно-хозяйственный состав. По нашим подсчетам, процентные показатели другие — 54%, 39,5% и 6,5% соответственно. Принципиального значения эти расчетные упущения не имеют, но несколько искажают реальную ситуацию и представление о том, как распределялись на август 1920 года военнослужащие-женщины в РККА по выбранным категориям. При этом надо отметить, что сама Богат упомянула в статье, что эти сведения не полные, поскольку не учитывают те сотни женщин-красноармейцев, которые с винтовкой в руках находились в строю и «не выходили из боя». За прошедшие годы и в результате массовых сокращений в РККА ситуация кардинально изменилась. Как писал журнал «Делегатка» в 1928 году, на командно-политических должностях в то время оставалось всего 72 военнослужащие-женщины, из них 8 человек окончили военную академию и имели высшее военное образование.
Путь в армейские ряды для работниц и крестьянок в годы гражданской войны был преимущественно добровольческий. Правда, в интересах пополнения армии врачами и медсестрами использовались и мобилизации среди медперсонала. Но основной приток женщин в ряды РККА все-таки давал добровольческий набор. Осуществляя лозунг советской власти о раскрепощении и равноправии женщин, их все шире привлекали к активной работе в армии. Женщины-коммунистки становились политбойцами, политруками, комиссарами, назначались на высокие политические должности. При этом в период гражданской войны в Красной Армии находились тысячи женщин, принимавших непосредственное участие в военных действиях в качестве пулеметчиц, стрелков, подносчиков патронов, кавалеристов и других боевых единиц. Отважно проявили себя в Красной Армии женщины-кавалеристы, которых, например, было немало в 1-й конной армии. Буденный тепло отзывался о них, в том числе и на страницах своих книг воспоминаний. На открытке художника Л. Котляра времен1960-х годов изображена одна из героинь гражданской войны, кавалер ордена Красное Знамя наводчица пулемета 35-го кавалерийского полка Павлина Кузнецова.
Всякое случалось на фронте. В одном из журналов 1920-х годов приводится такой пример. В боях на польском фронте одна из частей 58-й дивизии дрогнула под огнем противника. Ситуацию спасла военнослужащая-женщина. «Тов. Москалева крепкой бранью и прикладом останавливает беглецов», поднимает «бодрость сражающихся» и бой продолжается. Реввоенсовет 12-й армии наградил ее за проявленное мужество и героизм именными золотыми часами.
Армия несла потери. На фронте часто не хватало квалифицированных специалистов. Например, в ходе войны выявилась острая потребность в телеграфистах и телефонистах. Взамен прежних связистов, часто передававших военные секреты противнику, требовались надежные, преданные советской власти и способные хранить военные секреты специалисты. Ряды телеграфистов и телефонистов пополнили военнослужащие-женщины. Были открыты краткосрочные курсы по подготовке телеграфисток и телефонисток. Отважные связистки проявили себя как умелые и храбрые бойцы. И тому есть примеры. Паулина Шведе служила телефонисткой в гаубичном артиллерийском дивизионе Латышской стрелковой дивизии. С 21 по 23 октября 1919 года под станцией Стиш, даже когда враг подошел очень близко и вел непрерывный обстрел позиций красных войск, она продолжала обеспечивать бесперебойную связь и передавать команды на батарею. За свой подвиг она была награждена орденом Красное Знамя.
Острейшая нехватка специалистов ощущалась и в области военной медицины. Прежние общины сестер милосердия, организации Красного креста были распущены, расформированы или упразднены, а фронт требовал медицинской помощи. С целью подготовки медицинского персонала из женщин-работниц в 1919 году в Москве создаются первые краткосрочные курсы «красных» медицинских сестер. Женщины, прошедшие почти 3-х месячную специальную подготовку, убыли на фронты, где нередко проявляли личную отвагу и самоотверженность, оказывая под огнем противника первую помощь раненым непосредственно на полях сражений.
Женщина в армейском строю показала, что она способна не только на выполнение тыловых и вспомогательных работ в военном деле. Нередко в бою, с винтовкой в руках она демонстрировала мужество и проявляла героизм, тем самым показывая пример другим красноармейцам. «Женщина может трудиться и в условиях военных, — писал Ленин в те годы, — когда дело идет о помощи армии, об агитации среди нее». Позже, осенью 1920 года в беседе с К. Цеткин вождь пролетариата выскажется еще конкретнее — «Без них мы не победили бы. Или едва ли победили бы».
За годы гражданской войны серьезно изменилась общая партийная оценка роли женщины в военном деле. Всего 3 года назад Коллонтай клеймила доброволиц женских батальонов Временного правительства, а в 1920 году она с удовлетворением писала, что «намечается совершенно новое отношение к женщине и к использованию ее сил в области военного дела». «Вовлечение женщин-работниц и крестьянок в военное дело, — отмечала она, — диктуется не временными политическими соображениями..., а жизненными задачами класса… Классовая армия нуждается в женщине, в работнице и крестьянке». Практически сразу после октября 1917 года, учитывая дальнейшее расширение фронтов гражданской войны, женщин стали активно привлекать к военной службе. Они в качестве добровольцев либо по партийным или комсомольским разнарядкам проходили краткосрочные курсы обучения военному делу и оказанию медицинской помощи, а затем направлялись на фронт или на охрану стратегически важных объектов. Привлекались они к работам по созданию оборонительных рубежей, рытью окопов и траншей. Доверяли им охранять правопорядок и нести милицейскую службу. Добровольцы записывались в ряды РККА и отправлялись на передовую. Например, численность отрядов работниц, направленных на фронт, только из Петрограда осенью 1919 года составила более 1,5 тыс. человек.
Женщины-орденоносцы первых лет
Участвуя в боях на фронтах гражданской войны, военнослужащие-женщины проявляли мужество и героизм. Данные об их числе в строю Красной Армии разнятся — от 66 до 75 тыс. человек. Как и сведения о женщинах — кавалерах первого и на ту пору единственного советского ордена — «Красное Знамя Р.С.Ф.С.Р.». Именно так, как уже отмечалось, назывался этот орден в годы гражданской войны и в первые годы после нее. Награжденные непосредственно в годы гражданской войны и сразу по ее окончанию были включены в список лиц, награжденных орденом и революционным оружием. Сборник был издан в 1926 году и в нем значилось 28 женщин-военнослужащих. С этим списком награжденных все более-менее понятно. По хронологии это выглядит так: 1919 год — всего 1 награждение, в 1920 — 9 наград, в 1921 — 4, в 1922 — 3, на 1923 год приходится 9 наград, 1924 — 1 и в 1926 году — 1 награда. В 1925 году среди награжденных орденом женщин не было. Первой в 1919 году была награждена орденом Красное Знамя санитарка 37-го кавполка Дарья Кржановская.
Несколько позже специально для награжденных была разработана памятка под названием «Что такое орден «Красное Знамя» и кто его носит». В ней говорилось: «Тот, кто носит на своей груди этот высокий пролетарский знак отличия, должен знать, что он из среды равных себе выделен волею трудящихся масс, как достойнейший и лучший из них».
Следующая «волна» массовых награждений была приурочена к празднованию 10-летия Красной Армии. Приказом №101 от 23 февраля 1928 года до личного состава армии и флота доводился список лиц, награжденных постановлением президиума ЦИК СССР от 20 февраля 1928 года орденами Красное Знамя «за боевые отличия и заслуги, оказанные в период гражданском войны». В списке было 975 человек награжденных, из них 33 женщины. Среди новых женщин-кавалеров ордена было 8 бойцов, воевавших в строю, 8 медработников, 7 политработников, 4 партизанки и представители некоторых других направлений деятельности. Особенностью этого приказа было то, что в нем указывались не только современные должности, но и места работы или виды занятий награжденных.
Казалось бы, чего проще сложить эти две цифры и получится список имен 61 героини, ставших кавалерами высшей советской военной награды тех лет за подвиги, совершенные на фронтах гражданской войны. Однако в публикациях и изданиях разных лет их число приводится в пределах от 53 до более 100 человек. Возможно, исследователями и историками были выявлены какие-то другие, ранее неизвестные документы о награждениях военнослужащих-женщин. Но тогда их надо ввести в открытое информационное пространство или хотя бы на них ссылаться в публикациях.
При этом необходимо иметь в виду, что в 1924 году был учрежден одноименный орден в СССР и в тот же год было принято решение о прекращении награждений прежним орденом РСФСР. Однако фактически ордена Красного Знамени СССР стали вручаться только в начале 1930-х годов. Так что всем героиням гражданской войны, о которых пойдет рассказ, был вручен орден «Красное Знамя Р.С.Ф.С.Р.»
Продолжение следует...
Однако уже вскоре стало ясно, что дисциплину и боеспособность войск нужно поддерживать не только репрессивными мерами против трусов и дезертиров, но и поощрением отличившихся в боях.
Началась работа по разработке эскизов и положения о первой советской награде. А до этого вся наградная практика ограничивалась вручением отличившимся красноармейцам и командирам именных золотых или серебряных часов и портсигаров. Случалось, что в то тяжелое время командиры награждали за боевые успехи и личный героизм кожаными куртками, красными шароварами и другими предметами военного и гражданского обихода.
2 сентября 1918 года на заседании ВЦИК обсуждался вопрос о введении персональной награды — пролетарского знака отличия для вручения за совершенные подвиги, проявленные храбрость и самоотверженность в боях с врагами советской власти. Создали комиссию из 3-х человек, которая уже на другой день подготовила проект, в котором предлагалось на выбор 2 варианта знака отличия (ордена) — Красное Знамя и Красная Гвоздика. Выбрали орден Красное Знамя. Кстати, к нему по проекту статута полагалась пожизненная пенсия в 100 руб. (в золотом эквиваленте). Следует отметить, что в результате сжатых сроков и вариантности предложений, в название ордена вкралась неточность. Хотя в окончательном варианте он получил название — орден (знак отличия) «Красное Знамя Р.С.Ф.С.Р.», его с тех пор часто называли орденом Красного Знамени в разных публикациях и даже в документах.
Первый статут ордена был утвержден 16 сентября 1918 года. Статутом было определено, что «Знак отличия присуждается всем гражданам РСФСР, проявившим особую храбрость и мужество при непосредственной боевой деятельности». Иными словами, высшей военной наградой могли отмечаться не только красноармейцы и командиры мужского пола, но и военнослужащие-женщины, находившиеся в рядах РККА. Право представления к этой высокой награде было предоставлено всем командирам и комиссарам отдельных частей Красной Армии и Флота, а также добровольческих отрядов.
Надо отметить, что Троцкий лично принимал участие не только в разработке нормативных документов, но и в доработке внешнего оформления с учетом выбора наиболее подходящих материалов для изготовления ордена. Так, благодаря ему, орден стали изготовлять из серебра вместо предлагавшейся первоначально меди или бронзы. Притом свое мнение на сей счет наркомвоенмор изложил в достаточно жесткой форме. В телеграмме Свердлову он сравнил первоначальный вариант знака отличия с бляхой носильщика и заявил: «Выдавать его не буду, ибо вызовет общее разочарование». Орден срочно доработали. Заказывали знаки отличия из расчета 2-3 награды на каждую отдельную часть. Как отмечают в своей книге В. Дуров и Н. Стрекалов, к концу 1919 года было изготовлено 4600 орденов «Красное Знамя Р.С.Ф.С.Р.».
Работница в армейских рядах
В статье А.П. Богат к 10-летию РККА, помещенной в журнале «Коммунистка», были приведены некоторые показатели численности женщин в армии к концу гражданской войны, однако при элементарной проверке они вызывают некоторое сомнение в своей точности. Так, из общей численности Красной Армии 3 млн. человек (на 28 августа 1920 года) число женщин достигало 73858 человек. Кроме того, из 30 000 не военнослужащих, но работавших в армии, 22 949 человек были женщинами, что составляло, как было указано в журнале, 75% этой группы (по нашим расчетам 76,5%).
В статье были приведены и другие интересные цифровые показатели. Так, военнослужащих-женщин было 50909 чел., которые распределялись в армии следующим образом: 50% (27537 чел.) было занято на хозяйственно-нестроевой работе, 40% (20099 чел.) — медперсонал и остальные 10% (3273 чел.) — административно-хозяйственный состав. По нашим подсчетам, процентные показатели другие — 54%, 39,5% и 6,5% соответственно. Принципиального значения эти расчетные упущения не имеют, но несколько искажают реальную ситуацию и представление о том, как распределялись на август 1920 года военнослужащие-женщины в РККА по выбранным категориям. При этом надо отметить, что сама Богат упомянула в статье, что эти сведения не полные, поскольку не учитывают те сотни женщин-красноармейцев, которые с винтовкой в руках находились в строю и «не выходили из боя». За прошедшие годы и в результате массовых сокращений в РККА ситуация кардинально изменилась. Как писал журнал «Делегатка» в 1928 году, на командно-политических должностях в то время оставалось всего 72 военнослужащие-женщины, из них 8 человек окончили военную академию и имели высшее военное образование.
Путь в армейские ряды для работниц и крестьянок в годы гражданской войны был преимущественно добровольческий. Правда, в интересах пополнения армии врачами и медсестрами использовались и мобилизации среди медперсонала. Но основной приток женщин в ряды РККА все-таки давал добровольческий набор. Осуществляя лозунг советской власти о раскрепощении и равноправии женщин, их все шире привлекали к активной работе в армии. Женщины-коммунистки становились политбойцами, политруками, комиссарами, назначались на высокие политические должности. При этом в период гражданской войны в Красной Армии находились тысячи женщин, принимавших непосредственное участие в военных действиях в качестве пулеметчиц, стрелков, подносчиков патронов, кавалеристов и других боевых единиц. Отважно проявили себя в Красной Армии женщины-кавалеристы, которых, например, было немало в 1-й конной армии. Буденный тепло отзывался о них, в том числе и на страницах своих книг воспоминаний. На открытке художника Л. Котляра времен1960-х годов изображена одна из героинь гражданской войны, кавалер ордена Красное Знамя наводчица пулемета 35-го кавалерийского полка Павлина Кузнецова.
Всякое случалось на фронте. В одном из журналов 1920-х годов приводится такой пример. В боях на польском фронте одна из частей 58-й дивизии дрогнула под огнем противника. Ситуацию спасла военнослужащая-женщина. «Тов. Москалева крепкой бранью и прикладом останавливает беглецов», поднимает «бодрость сражающихся» и бой продолжается. Реввоенсовет 12-й армии наградил ее за проявленное мужество и героизм именными золотыми часами.
Армия несла потери. На фронте часто не хватало квалифицированных специалистов. Например, в ходе войны выявилась острая потребность в телеграфистах и телефонистах. Взамен прежних связистов, часто передававших военные секреты противнику, требовались надежные, преданные советской власти и способные хранить военные секреты специалисты. Ряды телеграфистов и телефонистов пополнили военнослужащие-женщины. Были открыты краткосрочные курсы по подготовке телеграфисток и телефонисток. Отважные связистки проявили себя как умелые и храбрые бойцы. И тому есть примеры. Паулина Шведе служила телефонисткой в гаубичном артиллерийском дивизионе Латышской стрелковой дивизии. С 21 по 23 октября 1919 года под станцией Стиш, даже когда враг подошел очень близко и вел непрерывный обстрел позиций красных войск, она продолжала обеспечивать бесперебойную связь и передавать команды на батарею. За свой подвиг она была награждена орденом Красное Знамя.
Острейшая нехватка специалистов ощущалась и в области военной медицины. Прежние общины сестер милосердия, организации Красного креста были распущены, расформированы или упразднены, а фронт требовал медицинской помощи. С целью подготовки медицинского персонала из женщин-работниц в 1919 году в Москве создаются первые краткосрочные курсы «красных» медицинских сестер. Женщины, прошедшие почти 3-х месячную специальную подготовку, убыли на фронты, где нередко проявляли личную отвагу и самоотверженность, оказывая под огнем противника первую помощь раненым непосредственно на полях сражений.
Женщина в армейском строю показала, что она способна не только на выполнение тыловых и вспомогательных работ в военном деле. Нередко в бою, с винтовкой в руках она демонстрировала мужество и проявляла героизм, тем самым показывая пример другим красноармейцам. «Женщина может трудиться и в условиях военных, — писал Ленин в те годы, — когда дело идет о помощи армии, об агитации среди нее». Позже, осенью 1920 года в беседе с К. Цеткин вождь пролетариата выскажется еще конкретнее — «Без них мы не победили бы. Или едва ли победили бы».
За годы гражданской войны серьезно изменилась общая партийная оценка роли женщины в военном деле. Всего 3 года назад Коллонтай клеймила доброволиц женских батальонов Временного правительства, а в 1920 году она с удовлетворением писала, что «намечается совершенно новое отношение к женщине и к использованию ее сил в области военного дела». «Вовлечение женщин-работниц и крестьянок в военное дело, — отмечала она, — диктуется не временными политическими соображениями..., а жизненными задачами класса… Классовая армия нуждается в женщине, в работнице и крестьянке». Практически сразу после октября 1917 года, учитывая дальнейшее расширение фронтов гражданской войны, женщин стали активно привлекать к военной службе. Они в качестве добровольцев либо по партийным или комсомольским разнарядкам проходили краткосрочные курсы обучения военному делу и оказанию медицинской помощи, а затем направлялись на фронт или на охрану стратегически важных объектов. Привлекались они к работам по созданию оборонительных рубежей, рытью окопов и траншей. Доверяли им охранять правопорядок и нести милицейскую службу. Добровольцы записывались в ряды РККА и отправлялись на передовую. Например, численность отрядов работниц, направленных на фронт, только из Петрограда осенью 1919 года составила более 1,5 тыс. человек.
Женщины-орденоносцы первых лет
Участвуя в боях на фронтах гражданской войны, военнослужащие-женщины проявляли мужество и героизм. Данные об их числе в строю Красной Армии разнятся — от 66 до 75 тыс. человек. Как и сведения о женщинах — кавалерах первого и на ту пору единственного советского ордена — «Красное Знамя Р.С.Ф.С.Р.». Именно так, как уже отмечалось, назывался этот орден в годы гражданской войны и в первые годы после нее. Награжденные непосредственно в годы гражданской войны и сразу по ее окончанию были включены в список лиц, награжденных орденом и революционным оружием. Сборник был издан в 1926 году и в нем значилось 28 женщин-военнослужащих. С этим списком награжденных все более-менее понятно. По хронологии это выглядит так: 1919 год — всего 1 награждение, в 1920 — 9 наград, в 1921 — 4, в 1922 — 3, на 1923 год приходится 9 наград, 1924 — 1 и в 1926 году — 1 награда. В 1925 году среди награжденных орденом женщин не было. Первой в 1919 году была награждена орденом Красное Знамя санитарка 37-го кавполка Дарья Кржановская.
Несколько позже специально для награжденных была разработана памятка под названием «Что такое орден «Красное Знамя» и кто его носит». В ней говорилось: «Тот, кто носит на своей груди этот высокий пролетарский знак отличия, должен знать, что он из среды равных себе выделен волею трудящихся масс, как достойнейший и лучший из них».
Следующая «волна» массовых награждений была приурочена к празднованию 10-летия Красной Армии. Приказом №101 от 23 февраля 1928 года до личного состава армии и флота доводился список лиц, награжденных постановлением президиума ЦИК СССР от 20 февраля 1928 года орденами Красное Знамя «за боевые отличия и заслуги, оказанные в период гражданском войны». В списке было 975 человек награжденных, из них 33 женщины. Среди новых женщин-кавалеров ордена было 8 бойцов, воевавших в строю, 8 медработников, 7 политработников, 4 партизанки и представители некоторых других направлений деятельности. Особенностью этого приказа было то, что в нем указывались не только современные должности, но и места работы или виды занятий награжденных.
Казалось бы, чего проще сложить эти две цифры и получится список имен 61 героини, ставших кавалерами высшей советской военной награды тех лет за подвиги, совершенные на фронтах гражданской войны. Однако в публикациях и изданиях разных лет их число приводится в пределах от 53 до более 100 человек. Возможно, исследователями и историками были выявлены какие-то другие, ранее неизвестные документы о награждениях военнослужащих-женщин. Но тогда их надо ввести в открытое информационное пространство или хотя бы на них ссылаться в публикациях.
При этом необходимо иметь в виду, что в 1924 году был учрежден одноименный орден в СССР и в тот же год было принято решение о прекращении награждений прежним орденом РСФСР. Однако фактически ордена Красного Знамени СССР стали вручаться только в начале 1930-х годов. Так что всем героиням гражданской войны, о которых пойдет рассказ, был вручен орден «Красное Знамя Р.С.Ф.С.Р.»
Продолжение следует...
- Автор:
- Михаил Сухоруков
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