«Борей-А». Россия испытывает передовую стратегическую подлодку
Лучше, чем вчера
Подводная лодка проекта 955 «Борей» является во всех смыслах знаковой: именно этот корабль стал первым в истории ракетным подводным крейсером стратегического назначения четвертого (последнего) поколения. Преимущества таких атомных подводных лодок хорошо известны. Главным можно назвать еще более высокую скрытность, которая достигается за счет максимально сниженного уровня шумности.
Почему США не захотели получить собственную новую стратегическую лодку раньше других? Спорить на этот счет можно долго, но главным аргументом видится то, что заложенный в подводных лодках типа «Огайо» потенциал позволяет им даже сейчас оставаться основой всей ядерной триады США. Напомним, что одна такая субмарина в стратегическом варианте (часть субмарин типа «Огайо» ранее переоборудовали под носители крылатых ракет) несет 24 твердотопливные баллистические ракеты UGM-133A Трайдент II (D5), которые отличает наибольшая среди всех современных баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) забрасываемая масса.
Как и в случае с США, российский морской компонент ядерной триады базируется на том, что досталось от холодной войны. Речь идет о разных представителях семейства подлодок проекта 667, которые находятся на стыке второго и третьего поколений. Сейчас эти лодки стремительно морально устаревают. Именно это побудило руководство страны всерьез заняться перевооружением своего флота, причем начать именно с ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Логика в этом, безусловно, есть. Еще немного, и Россия могла бы окончательно распрощаться с возможностями флота, как сдерживающего фактора. Некоторые говорят, что это было бы логичным завершением деградации флота, да и, вообще говоря, ничего плохо здесь нет. Но это — едва ли правда.
В наше время не составляет большого труда отследить наземные комплексы шахтного и мобильного базирования. И хотя они представляют для Запада реальную угрозу, словосочетание «ядерная триада» не утратило своей значимости даже в наши дни. Хотя, по понятным причинам (стратегические возможности крылатых ракет относительно скромные), авиационная составляющая сдала свои позиции. И не только в России.
«Борей» всех морей
Всего сейчас в распоряжении ВМФ РФ имеется три лодки проекта 955: К-535 «Юрий Долгорукий», К-550 «Александр Невский» и К-551 «Владимир Мономах». 28 ноября 2018 года из Северодвинска впервые вывели в море на заводские ходовые испытания головной атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр «Борей-А»). Официальную закладку новой субмарины К-549 «Князь Владимир» произвели на Северном машиностроительном предприятии в Северодвинске 30 июля 2012 года. Строительство выполнялось в рамках отдельного контракта между российским Минобороны и АО «Объединенная судостроительная корпорация».
Главной интригой, безусловно, стала «начинка» субмарины. К сожалению, точные отличия новой лодки от предыдущих кораблей проекта 955 неизвестны. С большой уверенностью можно говорить, что основные возможности лодки, в целом, остались без изменений. Как и ее предшественники, субмарина несет шестнадцать ракет Р-30 «Булава».
Стоит напомнить, что ранее стало известно о планах модернизировать это изделие. В январе 2017 года источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что полезная нагрузка Р-30 может быть увеличена более чем в два раза, а дальность полета возрасти до 12 тыс. км (сейчас она составляет 9300 км). Также, по словам источника, заложенный в комплексе потенциал позволяет вооружить лодки усовершенствованной ракетой без серьезной переделки атомных субмарин.
Неизвестно, учтены ли эти требования при проектировке субмарины «Князь Владимир», однако, совершенно очевидно, что повышение технических характеристик ракеты Р-30 станет следующим важным этапом на пути ее совершенствования, вслед за увеличением надежности. В целом, для того, чтобы утверждать что-то конкретное в этом случае, нужны официальные подтверждения. Напомним также, что ранее фигурировали слухи об увеличении числа ракетных шахт на подлодках «Борей-А» с шестнадцати до двадцати. Однако еще в 2013 году данную информацию опровергли.
Есть, впрочем, и более подтвержденные данные. Из известных отличий «Князя Владимира» от трех ранее построенных субмарин: сниженная шумность, улучшенные маневренность и удержание на глубине, а также новые системы управления оружием. Об этом в свое время рассказал экс-главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Владимир Высоцкий. Согласно данным ряда СМИ, лучшую скрытность для новой субмарины обеспечит более низкий уровень физических полей (электрическое, акустическое, инфракрасное, магнитное и некоторые другие поля, свойственные кораблю, как материальному объекту). На практике это означает, что выявить субмарину станет еще сложнее. Кроме этого, разработчики стремились максимально улучшить условия для экипажа, что чрезвычайно важно при длительных походах.
Дальнейшая судьба субмарин «Борей-А» видится относительно безоблачной, чего не скажешь об улучшенной версии в лице «Борей-Б» (впрочем, обо всем по порядку). После лодки К-549 намерены ввести в строй еще четыре атомные субмарины «Борей-А». Кроме того, 30 ноября 2018 года ТАСС со ссылкой на анонимный источник сообщило, что Россия к 2028 году построит на Северном машиностроительном предприятии еще две серийные атомные стратегические подлодки проекта 955А «Борей-А», так что общее количество субмарин «Борей» всех модификаций будет увеличено до десяти. Вне всякого сомнения, это позволит полностью отказаться от подлодок проекта 667БДРМ «Дельфин», получив современный и, в теории, высокоэффективный компонент ядерной триады.
Несбывшиеся надежды
Упомянутый выше проект «Борей-Б», судя по всему, окончательно канул в Лету. Еще в мае этого года ТАСС со ссылкой на один из источников сообщило, что данная субмарина не отвечает критериям «цена-эффективность». Доподлинно неизвестно, чем именно могла похвастаться новая субмарина. По имеющимся данным, на нее хотели установить новый водометный движитель и оснастить более совершенным оборудованием. Отказ от модернизированного «Борея» не должен удивлять: это далеко не первый (и, нужно полагать, далеко не последний) российский военный проект, который станет заложником «новой экономической политики».
Современная Россия, в отличие от России прошлых лет, вынуждена скрупулезно считать деньги, потраченные на оборону. В противном случае она рискует вообще остаться ни с чем. Стоит также отметить, что наличие максимально унифицированного флота стратегических лодок и такой же подход в отношении многоцелевых субмарин (имеются в виду подводные лодки проекта 885 «Ясень») позволят избавиться от многих проблем, связанных с эксплуатацией большого числа самых разных лодок и их модификаций, доставшихся в наследство от СССР. Де-факто, Россия вполне разумно стремится к тому, чтобы иметь два типа атомных субмарин в своем распоряжении в будущем: лодки проекта 885 и субмарины проекта 955 (включая версию «Борей-А», разумеется). Похожую картину мы можем наблюдать и на примере США, хотя американцы, как известно, в отличие от России, отказались от строительства неатомных субмарин. Так что в их случае все еще проще.
Подводная лодка проекта 955 «Борей» является во всех смыслах знаковой: именно этот корабль стал первым в истории ракетным подводным крейсером стратегического назначения четвертого (последнего) поколения. Преимущества таких атомных подводных лодок хорошо известны. Главным можно назвать еще более высокую скрытность, которая достигается за счет максимально сниженного уровня шумности.
Почему США не захотели получить собственную новую стратегическую лодку раньше других? Спорить на этот счет можно долго, но главным аргументом видится то, что заложенный в подводных лодках типа «Огайо» потенциал позволяет им даже сейчас оставаться основой всей ядерной триады США. Напомним, что одна такая субмарина в стратегическом варианте (часть субмарин типа «Огайо» ранее переоборудовали под носители крылатых ракет) несет 24 твердотопливные баллистические ракеты UGM-133A Трайдент II (D5), которые отличает наибольшая среди всех современных баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) забрасываемая масса.
Как и в случае с США, российский морской компонент ядерной триады базируется на том, что досталось от холодной войны. Речь идет о разных представителях семейства подлодок проекта 667, которые находятся на стыке второго и третьего поколений. Сейчас эти лодки стремительно морально устаревают. Именно это побудило руководство страны всерьез заняться перевооружением своего флота, причем начать именно с ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Логика в этом, безусловно, есть. Еще немного, и Россия могла бы окончательно распрощаться с возможностями флота, как сдерживающего фактора. Некоторые говорят, что это было бы логичным завершением деградации флота, да и, вообще говоря, ничего плохо здесь нет. Но это — едва ли правда.
В наше время не составляет большого труда отследить наземные комплексы шахтного и мобильного базирования. И хотя они представляют для Запада реальную угрозу, словосочетание «ядерная триада» не утратило своей значимости даже в наши дни. Хотя, по понятным причинам (стратегические возможности крылатых ракет относительно скромные), авиационная составляющая сдала свои позиции. И не только в России.
«Борей» всех морей
Всего сейчас в распоряжении ВМФ РФ имеется три лодки проекта 955: К-535 «Юрий Долгорукий», К-550 «Александр Невский» и К-551 «Владимир Мономах». 28 ноября 2018 года из Северодвинска впервые вывели в море на заводские ходовые испытания головной атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр «Борей-А»). Официальную закладку новой субмарины К-549 «Князь Владимир» произвели на Северном машиностроительном предприятии в Северодвинске 30 июля 2012 года. Строительство выполнялось в рамках отдельного контракта между российским Минобороны и АО «Объединенная судостроительная корпорация».
Главной интригой, безусловно, стала «начинка» субмарины. К сожалению, точные отличия новой лодки от предыдущих кораблей проекта 955 неизвестны. С большой уверенностью можно говорить, что основные возможности лодки, в целом, остались без изменений. Как и ее предшественники, субмарина несет шестнадцать ракет Р-30 «Булава».
Стоит напомнить, что ранее стало известно о планах модернизировать это изделие. В январе 2017 года источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что полезная нагрузка Р-30 может быть увеличена более чем в два раза, а дальность полета возрасти до 12 тыс. км (сейчас она составляет 9300 км). Также, по словам источника, заложенный в комплексе потенциал позволяет вооружить лодки усовершенствованной ракетой без серьезной переделки атомных субмарин.
Неизвестно, учтены ли эти требования при проектировке субмарины «Князь Владимир», однако, совершенно очевидно, что повышение технических характеристик ракеты Р-30 станет следующим важным этапом на пути ее совершенствования, вслед за увеличением надежности. В целом, для того, чтобы утверждать что-то конкретное в этом случае, нужны официальные подтверждения. Напомним также, что ранее фигурировали слухи об увеличении числа ракетных шахт на подлодках «Борей-А» с шестнадцати до двадцати. Однако еще в 2013 году данную информацию опровергли.
Есть, впрочем, и более подтвержденные данные. Из известных отличий «Князя Владимира» от трех ранее построенных субмарин: сниженная шумность, улучшенные маневренность и удержание на глубине, а также новые системы управления оружием. Об этом в свое время рассказал экс-главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Владимир Высоцкий. Согласно данным ряда СМИ, лучшую скрытность для новой субмарины обеспечит более низкий уровень физических полей (электрическое, акустическое, инфракрасное, магнитное и некоторые другие поля, свойственные кораблю, как материальному объекту). На практике это означает, что выявить субмарину станет еще сложнее. Кроме этого, разработчики стремились максимально улучшить условия для экипажа, что чрезвычайно важно при длительных походах.
Дальнейшая судьба субмарин «Борей-А» видится относительно безоблачной, чего не скажешь об улучшенной версии в лице «Борей-Б» (впрочем, обо всем по порядку). После лодки К-549 намерены ввести в строй еще четыре атомные субмарины «Борей-А». Кроме того, 30 ноября 2018 года ТАСС со ссылкой на анонимный источник сообщило, что Россия к 2028 году построит на Северном машиностроительном предприятии еще две серийные атомные стратегические подлодки проекта 955А «Борей-А», так что общее количество субмарин «Борей» всех модификаций будет увеличено до десяти. Вне всякого сомнения, это позволит полностью отказаться от подлодок проекта 667БДРМ «Дельфин», получив современный и, в теории, высокоэффективный компонент ядерной триады.
Несбывшиеся надежды
Упомянутый выше проект «Борей-Б», судя по всему, окончательно канул в Лету. Еще в мае этого года ТАСС со ссылкой на один из источников сообщило, что данная субмарина не отвечает критериям «цена-эффективность». Доподлинно неизвестно, чем именно могла похвастаться новая субмарина. По имеющимся данным, на нее хотели установить новый водометный движитель и оснастить более совершенным оборудованием. Отказ от модернизированного «Борея» не должен удивлять: это далеко не первый (и, нужно полагать, далеко не последний) российский военный проект, который станет заложником «новой экономической политики».
Современная Россия, в отличие от России прошлых лет, вынуждена скрупулезно считать деньги, потраченные на оборону. В противном случае она рискует вообще остаться ни с чем. Стоит также отметить, что наличие максимально унифицированного флота стратегических лодок и такой же подход в отношении многоцелевых субмарин (имеются в виду подводные лодки проекта 885 «Ясень») позволят избавиться от многих проблем, связанных с эксплуатацией большого числа самых разных лодок и их модификаций, доставшихся в наследство от СССР. Де-факто, Россия вполне разумно стремится к тому, чтобы иметь два типа атомных субмарин в своем распоряжении в будущем: лодки проекта 885 и субмарины проекта 955 (включая версию «Борей-А», разумеется). Похожую картину мы можем наблюдать и на примере США, хотя американцы, как известно, в отличие от России, отказались от строительства неатомных субмарин. Так что в их случае все еще проще.
- Автор:
- Илья Легат
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