Русофобы готовят расстрельные списки

Большинство отечественных СМИ, освещавших прошедший в Вильнюсе VI «Форума Свободной России» сообщали о нем как о некоем рутинном и несколько карикатурном сборище политических трупов. Действительно, это сборище здорово напоминает паноптикум всевозможных девиаций и человеческих пороков. Впрочем, странно ожидать от профессиональных предателей того, чтобы они были образцами нравственности и психического здоровья и пользовались бы популярностью на своей бывшей Родине.Однако это совсем не дает оснований для того, чтобы недооценивать значение и опасность происходящего. Да, конечно собравшиеся в Вильнюсе персонажи не являются значимыми субъектами политического процесса, но при этом служат немаловажным инструментом гибридной войны, ведущейся против нашей страны.Напомним, что в свое время сценарий «болотной революции» писался в значительной степени на основе докладов Госдепу Гарри Каспарова, модератора нынешнего «Форума Свободной России» (ФСР). К счастью, экс-гроссмейстер докладывал американцам то, что, как он полагал, они хотели услышать, и подо что наиболее охотно давали деньги. Что, возможно, и послужило одной из причин провала этой «цветной революции».Нужно понимать, что прошедшее в Вильнюсе мероприятие — это не просто тусовка беглых изменников, это мозговой штурм, нацеленный на поиск способов разрушения и уничтожения России. И все «наработки» этого форума будут тщательно изучены и проанализированы соответствующими службами Запада, и некоторые из них будут взяты ими на вооружение.На нынешнем форуме открыто обозначены довольно любопытные моменты. В частности, его участники пришли к выводу, что смена власти и соответственно изменение политического курса России демократическим и легитимным путем невозможны. И в свете этого рейтинг Владимира Путина принципиального значения не имеет.Особой надежды у собравшихся русофобов (в отличие от прошлого года) на внешнее воздействие на Россию (на санкции или прямую войну НАТО против нашей страны) сейчас нет.Так, политтехнолог и галерист Марат Гельман заявил: «Моя гипотеза состоит в том, что поражение Путина в гражданской войне гораздо более вероятно, чем во внешней».Аналогичной точки зрения придерживается Илья Пономарёв, причем, по его мнению, гражданская война не завершится свержением «путинского режима», а напротив, разгорится после этого с особой силой, поскольку значительная часть населения страны выступит против прозападных узурпаторов власти.«Это осень (российского руководства. – Авт.), а осенью люди всё по погребам хотят растолкать, и потому будут использовать содержимое этих погребов для того, чтобы с нами бороться, когда власть в стране сменится. Это всё, что сейчас прячется в погреба, превратится в пули и снаряды, которые будут лететь. Я не хочу звучать апокалиптически, но это то, что реально всех нас ожидает», – делился своими прогнозами и опасениями беглый депутат, ныне обосновавшийся в Киеве.И готовясь к предстоящему сопротивлению россиян, участники ФСР заранее озаботились составлением «расстрельных» списков, в которые они планируют внести всех своих противников, в том числе и потенциальных. Анонс этого проскрипционного реестра и состоялся в Вильнюсе.Лишенный лицензии адвокат Марк Фейгин объявил, что с 2019 году начнет постоянно функционировать аналог скандально известного украинского сайта «Миротворец» — интернет-проект «База», куда будут помещаться досье всех неугодных русофобам российских граждан.«Проект «База» – это производная от «Списка Путина»… Проект «База» – более широкий. Конечно, все из «Списка Путина» окажутся в проекте «База», но там будут еще и те, кто без имен – лица из числа силовиков, коррупционеров, пропагандистов, особенно из российских регионов, потому что потребность высока наказывать еще и тех, кто в Центре «Э», ФСБ, судей или прокуроров, чиновников администраций, которые непосредственно вовлечены в преследование, коррупцию и так далее, но вроде как они за спиной Путина и его окружения. Никто не должен избежать ответственности, хотя бы в таком виде, с репутационной деформацией.«База» должен стать флагманским проектом, он должен ресурсно объединить все интегральные проекты такого рода. «База» позволит в себе собирать досье о тысячах людей на основании публичных данных. Но к этому проекту мы собираемся подключить наших волонтеров из регионов, которые могли бы дополнительно сообщать информацию», – рассказал экс-защитник Надежды Савченко.Добавим, что уже прозвучали предложения единомышленников Фейгина указывать в списках и членов семей «фигурантов», которые тоже должны, по их мнению, «нести ответственность».Как мы видим, участники ФСР мечтают реализовать в России все самые «передовые» достижения бандеровцев. Однако каким образом они надеются захватить власть в стране, в которой, как они сами понимают, их идеи не пользуются поддержкой?Все надежды возлагаются на ныне проводимые либеральным сегментом российского правительства реформы, направленные на сворачивание социальных программ и усиление налогового бремени на простых россиян. По их мнению, именно они должны подорвать доверие людей к власти и спровоцировать массовые беспорядке, на волне которых сравнительно небольшая группа экстремистов и предателей сумеет осуществить государственный переворот.«Дело в том, что обычно фиксируют внешнее проявление дерзости этой власти, но есть ещё и внутренняя дерзость. Я не уверен, что «рванёт» в связи с Керчью или в связи с Солсбери. Я думаю, что скорее они пережмут, и «рванёт» внутри России», — делился своими надеждами Марат Гельман.И надо признать, что подобный план кажется более реальным, чем план той же «болотной революции», когда наших сограждан под либеральными знаменами старались собрать персонажи, значительная часть которых в общественном сознании была намертво связана с ельцинскими «святыми девяностыми».Но логичен вопрос: является ли случайным, что усиленно «пережимают» именно те представители руководства, что являются носителями либеральных, прозападных взглядов? То есть являются в этом смысле единомышленниками Гельмана и многих других участников ФСР?Так, например, практически в то же самое время, когда в Вильнюсе решали, «как им обустроить Россию», председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на открытии Общероссийского гражданского форума выступил с весьма показательным заявлением, в котором предрек России судьбу Советского Союза, то есть распад.По его словам, это произойдет в том случае, если Россия будет продолжать нынешнюю активную политику за рубежом. «России, которая была раньше Советским Союзом с определенными амбициями, идеологией, своей ролью, очень тяжело перестраиваться», — заявил Кудрин, очевидно, имея в виду поддержку народных республик Донбасса, помощь Сирии в борьбе с международным терроризмом, а также вынужденное противодействие агрессивным действиям НАТО.«Россия попала в яму, никогда после Великой Отечественной войны она никогда не развивалась такими низкими темпами», — утверждал Кудрин, забыв при этом напомнить, что это он сам, будучи министром финансов, организовал вывод денег из российской экономики, спровоцировав долгосрочный обвал.Но, теперь, говоря о том, что активность за рубежом идет в ущерб внутреннему развитию и ведет к ухудшению благосостояния российских граждан, он как бы дает понять, что на повышение пенсионного возраста и НДС властям России пришлось пойти именно из-за постоянных расходов на внешнюю политику и армию. А вовсе не из-за «рекомендаций» МВФ, принятых правительством и ЦБ еще в 2017 году с оговоркой «утверждение пенсионной реформы может быть осуществлено только через некоторое время после президентских выборов» (16 пункт документа МВФ «Российская Федерация. Доклад персонала для консультаций 2017 года в соответствии со статьей IV»).Расчет делается на то, что в силу ныне занимаемой Кудриным должности подобные уверения будут восприняты обществом с высокой степенью доверия. И те реальные успехи Кремля, которые обеспечивают безопасность и суверенитет страны и пользуются поддержкой населения, будут поставлены под сомнения.Почти синхронно с Кудриным другой номенклатурный либерал, Анатолий Чубайс, выступил с очевидно провокационным заявлением, обвинив жителей России в неблагодарности к олигархам. Эта выходка была воспринята обществом как откровенное издевательство и легла в целый ряд крайне циничных и вызывающих заявлений, сделанных в последние пару месяцев представителями власти рангом поменьше.Как мы видим, пока внесистемные либералы в Вильнюсе строят планы на будущее и занимаются разработкой проектов, их номенклатурные единомышленники (некоторые из которых даже включены в их проскрипционные списки) заняты практической работой и трудятся не покладая рук над их реализацией.