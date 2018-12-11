Русофобы готовят расстрельные списки
Большинство отечественных СМИ, освещавших прошедший в Вильнюсе VI «Форума Свободной России» сообщали о нем как о некоем рутинном и несколько карикатурном сборище политических трупов. Действительно, это сборище здорово напоминает паноптикум всевозможных девиаций и человеческих пороков. Впрочем, странно ожидать от профессиональных предателей того, чтобы они были образцами нравственности и психического здоровья и пользовались бы популярностью на своей бывшей Родине.
Однако это совсем не дает оснований для того, чтобы недооценивать значение и опасность происходящего. Да, конечно собравшиеся в Вильнюсе персонажи не являются значимыми субъектами политического процесса, но при этом служат немаловажным инструментом гибридной войны, ведущейся против нашей страны.
Напомним, что в свое время сценарий «болотной революции» писался в значительной степени на основе докладов Госдепу Гарри Каспарова, модератора нынешнего «Форума Свободной России» (ФСР). К счастью, экс-гроссмейстер докладывал американцам то, что, как он полагал, они хотели услышать, и подо что наиболее охотно давали деньги. Что, возможно, и послужило одной из причин провала этой «цветной революции».
Нужно понимать, что прошедшее в Вильнюсе мероприятие — это не просто тусовка беглых изменников, это мозговой штурм, нацеленный на поиск способов разрушения и уничтожения России. И все «наработки» этого форума будут тщательно изучены и проанализированы соответствующими службами Запада, и некоторые из них будут взяты ими на вооружение.
На нынешнем форуме открыто обозначены довольно любопытные моменты. В частности, его участники пришли к выводу, что смена власти и соответственно изменение политического курса России демократическим и легитимным путем невозможны. И в свете этого рейтинг Владимира Путина принципиального значения не имеет.
Особой надежды у собравшихся русофобов (в отличие от прошлого года) на внешнее воздействие на Россию (на санкции или прямую войну НАТО против нашей страны) сейчас нет.
Так, политтехнолог и галерист Марат Гельман заявил: «Моя гипотеза состоит в том, что поражение Путина в гражданской войне гораздо более вероятно, чем во внешней».
Аналогичной точки зрения придерживается Илья Пономарёв, причем, по его мнению, гражданская война не завершится свержением «путинского режима», а напротив, разгорится после этого с особой силой, поскольку значительная часть населения страны выступит против прозападных узурпаторов власти.
«Это осень (российского руководства. – Авт.), а осенью люди всё по погребам хотят растолкать, и потому будут использовать содержимое этих погребов для того, чтобы с нами бороться, когда власть в стране сменится. Это всё, что сейчас прячется в погреба, превратится в пули и снаряды, которые будут лететь. Я не хочу звучать апокалиптически, но это то, что реально всех нас ожидает», – делился своими прогнозами и опасениями беглый депутат, ныне обосновавшийся в Киеве.
И готовясь к предстоящему сопротивлению россиян, участники ФСР заранее озаботились составлением «расстрельных» списков, в которые они планируют внести всех своих противников, в том числе и потенциальных. Анонс этого проскрипционного реестра и состоялся в Вильнюсе.
Лишенный лицензии адвокат Марк Фейгин объявил, что с 2019 году начнет постоянно функционировать аналог скандально известного украинского сайта «Миротворец» — интернет-проект «База», куда будут помещаться досье всех неугодных русофобам российских граждан.
«Проект «База» – это производная от «Списка Путина»… Проект «База» – более широкий. Конечно, все из «Списка Путина» окажутся в проекте «База», но там будут еще и те, кто без имен – лица из числа силовиков, коррупционеров, пропагандистов, особенно из российских регионов, потому что потребность высока наказывать еще и тех, кто в Центре «Э», ФСБ, судей или прокуроров, чиновников администраций, которые непосредственно вовлечены в преследование, коррупцию и так далее, но вроде как они за спиной Путина и его окружения. Никто не должен избежать ответственности, хотя бы в таком виде, с репутационной деформацией.
«База» должен стать флагманским проектом, он должен ресурсно объединить все интегральные проекты такого рода. «База» позволит в себе собирать досье о тысячах людей на основании публичных данных. Но к этому проекту мы собираемся подключить наших волонтеров из регионов, которые могли бы дополнительно сообщать информацию», – рассказал экс-защитник Надежды Савченко.
Добавим, что уже прозвучали предложения единомышленников Фейгина указывать в списках и членов семей «фигурантов», которые тоже должны, по их мнению, «нести ответственность».
Как мы видим, участники ФСР мечтают реализовать в России все самые «передовые» достижения бандеровцев. Однако каким образом они надеются захватить власть в стране, в которой, как они сами понимают, их идеи не пользуются поддержкой?
Все надежды возлагаются на ныне проводимые либеральным сегментом российского правительства реформы, направленные на сворачивание социальных программ и усиление налогового бремени на простых россиян. По их мнению, именно они должны подорвать доверие людей к власти и спровоцировать массовые беспорядке, на волне которых сравнительно небольшая группа экстремистов и предателей сумеет осуществить государственный переворот.
«Дело в том, что обычно фиксируют внешнее проявление дерзости этой власти, но есть ещё и внутренняя дерзость. Я не уверен, что «рванёт» в связи с Керчью или в связи с Солсбери. Я думаю, что скорее они пережмут, и «рванёт» внутри России», — делился своими надеждами Марат Гельман.
И надо признать, что подобный план кажется более реальным, чем план той же «болотной революции», когда наших сограждан под либеральными знаменами старались собрать персонажи, значительная часть которых в общественном сознании была намертво связана с ельцинскими «святыми девяностыми».
Но логичен вопрос: является ли случайным, что усиленно «пережимают» именно те представители руководства, что являются носителями либеральных, прозападных взглядов? То есть являются в этом смысле единомышленниками Гельмана и многих других участников ФСР?
Так, например, практически в то же самое время, когда в Вильнюсе решали, «как им обустроить Россию», председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на открытии Общероссийского гражданского форума выступил с весьма показательным заявлением, в котором предрек России судьбу Советского Союза, то есть распад.
По его словам, это произойдет в том случае, если Россия будет продолжать нынешнюю активную политику за рубежом. «России, которая была раньше Советским Союзом с определенными амбициями, идеологией, своей ролью, очень тяжело перестраиваться», — заявил Кудрин, очевидно, имея в виду поддержку народных республик Донбасса, помощь Сирии в борьбе с международным терроризмом, а также вынужденное противодействие агрессивным действиям НАТО.
«Россия попала в яму, никогда после Великой Отечественной войны она никогда не развивалась такими низкими темпами», — утверждал Кудрин, забыв при этом напомнить, что это он сам, будучи министром финансов, организовал вывод денег из российской экономики, спровоцировав долгосрочный обвал.
Но, теперь, говоря о том, что активность за рубежом идет в ущерб внутреннему развитию и ведет к ухудшению благосостояния российских граждан, он как бы дает понять, что на повышение пенсионного возраста и НДС властям России пришлось пойти именно из-за постоянных расходов на внешнюю политику и армию. А вовсе не из-за «рекомендаций» МВФ, принятых правительством и ЦБ еще в 2017 году с оговоркой «утверждение пенсионной реформы может быть осуществлено только через некоторое время после президентских выборов» (16 пункт документа МВФ «Российская Федерация. Доклад персонала для консультаций 2017 года в соответствии со статьей IV»).
Расчет делается на то, что в силу ныне занимаемой Кудриным должности подобные уверения будут восприняты обществом с высокой степенью доверия. И те реальные успехи Кремля, которые обеспечивают безопасность и суверенитет страны и пользуются поддержкой населения, будут поставлены под сомнения.
Почти синхронно с Кудриным другой номенклатурный либерал, Анатолий Чубайс, выступил с очевидно провокационным заявлением, обвинив жителей России в неблагодарности к олигархам. Эта выходка была воспринята обществом как откровенное издевательство и легла в целый ряд крайне циничных и вызывающих заявлений, сделанных в последние пару месяцев представителями власти рангом поменьше.
Как мы видим, пока внесистемные либералы в Вильнюсе строят планы на будущее и занимаются разработкой проектов, их номенклатурные единомышленники (некоторые из которых даже включены в их проскрипционные списки) заняты практической работой и трудятся не покладая рук над их реализацией.
Однако это совсем не дает оснований для того, чтобы недооценивать значение и опасность происходящего. Да, конечно собравшиеся в Вильнюсе персонажи не являются значимыми субъектами политического процесса, но при этом служат немаловажным инструментом гибридной войны, ведущейся против нашей страны.
Напомним, что в свое время сценарий «болотной революции» писался в значительной степени на основе докладов Госдепу Гарри Каспарова, модератора нынешнего «Форума Свободной России» (ФСР). К счастью, экс-гроссмейстер докладывал американцам то, что, как он полагал, они хотели услышать, и подо что наиболее охотно давали деньги. Что, возможно, и послужило одной из причин провала этой «цветной революции».
Нужно понимать, что прошедшее в Вильнюсе мероприятие — это не просто тусовка беглых изменников, это мозговой штурм, нацеленный на поиск способов разрушения и уничтожения России. И все «наработки» этого форума будут тщательно изучены и проанализированы соответствующими службами Запада, и некоторые из них будут взяты ими на вооружение.
На нынешнем форуме открыто обозначены довольно любопытные моменты. В частности, его участники пришли к выводу, что смена власти и соответственно изменение политического курса России демократическим и легитимным путем невозможны. И в свете этого рейтинг Владимира Путина принципиального значения не имеет.
Особой надежды у собравшихся русофобов (в отличие от прошлого года) на внешнее воздействие на Россию (на санкции или прямую войну НАТО против нашей страны) сейчас нет.
Так, политтехнолог и галерист Марат Гельман заявил: «Моя гипотеза состоит в том, что поражение Путина в гражданской войне гораздо более вероятно, чем во внешней».
Аналогичной точки зрения придерживается Илья Пономарёв, причем, по его мнению, гражданская война не завершится свержением «путинского режима», а напротив, разгорится после этого с особой силой, поскольку значительная часть населения страны выступит против прозападных узурпаторов власти.
«Это осень (российского руководства. – Авт.), а осенью люди всё по погребам хотят растолкать, и потому будут использовать содержимое этих погребов для того, чтобы с нами бороться, когда власть в стране сменится. Это всё, что сейчас прячется в погреба, превратится в пули и снаряды, которые будут лететь. Я не хочу звучать апокалиптически, но это то, что реально всех нас ожидает», – делился своими прогнозами и опасениями беглый депутат, ныне обосновавшийся в Киеве.
И готовясь к предстоящему сопротивлению россиян, участники ФСР заранее озаботились составлением «расстрельных» списков, в которые они планируют внести всех своих противников, в том числе и потенциальных. Анонс этого проскрипционного реестра и состоялся в Вильнюсе.
Лишенный лицензии адвокат Марк Фейгин объявил, что с 2019 году начнет постоянно функционировать аналог скандально известного украинского сайта «Миротворец» — интернет-проект «База», куда будут помещаться досье всех неугодных русофобам российских граждан.
«Проект «База» – это производная от «Списка Путина»… Проект «База» – более широкий. Конечно, все из «Списка Путина» окажутся в проекте «База», но там будут еще и те, кто без имен – лица из числа силовиков, коррупционеров, пропагандистов, особенно из российских регионов, потому что потребность высока наказывать еще и тех, кто в Центре «Э», ФСБ, судей или прокуроров, чиновников администраций, которые непосредственно вовлечены в преследование, коррупцию и так далее, но вроде как они за спиной Путина и его окружения. Никто не должен избежать ответственности, хотя бы в таком виде, с репутационной деформацией.
«База» должен стать флагманским проектом, он должен ресурсно объединить все интегральные проекты такого рода. «База» позволит в себе собирать досье о тысячах людей на основании публичных данных. Но к этому проекту мы собираемся подключить наших волонтеров из регионов, которые могли бы дополнительно сообщать информацию», – рассказал экс-защитник Надежды Савченко.
Добавим, что уже прозвучали предложения единомышленников Фейгина указывать в списках и членов семей «фигурантов», которые тоже должны, по их мнению, «нести ответственность».
Как мы видим, участники ФСР мечтают реализовать в России все самые «передовые» достижения бандеровцев. Однако каким образом они надеются захватить власть в стране, в которой, как они сами понимают, их идеи не пользуются поддержкой?
Все надежды возлагаются на ныне проводимые либеральным сегментом российского правительства реформы, направленные на сворачивание социальных программ и усиление налогового бремени на простых россиян. По их мнению, именно они должны подорвать доверие людей к власти и спровоцировать массовые беспорядке, на волне которых сравнительно небольшая группа экстремистов и предателей сумеет осуществить государственный переворот.
«Дело в том, что обычно фиксируют внешнее проявление дерзости этой власти, но есть ещё и внутренняя дерзость. Я не уверен, что «рванёт» в связи с Керчью или в связи с Солсбери. Я думаю, что скорее они пережмут, и «рванёт» внутри России», — делился своими надеждами Марат Гельман.
И надо признать, что подобный план кажется более реальным, чем план той же «болотной революции», когда наших сограждан под либеральными знаменами старались собрать персонажи, значительная часть которых в общественном сознании была намертво связана с ельцинскими «святыми девяностыми».
Но логичен вопрос: является ли случайным, что усиленно «пережимают» именно те представители руководства, что являются носителями либеральных, прозападных взглядов? То есть являются в этом смысле единомышленниками Гельмана и многих других участников ФСР?
Так, например, практически в то же самое время, когда в Вильнюсе решали, «как им обустроить Россию», председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на открытии Общероссийского гражданского форума выступил с весьма показательным заявлением, в котором предрек России судьбу Советского Союза, то есть распад.
По его словам, это произойдет в том случае, если Россия будет продолжать нынешнюю активную политику за рубежом. «России, которая была раньше Советским Союзом с определенными амбициями, идеологией, своей ролью, очень тяжело перестраиваться», — заявил Кудрин, очевидно, имея в виду поддержку народных республик Донбасса, помощь Сирии в борьбе с международным терроризмом, а также вынужденное противодействие агрессивным действиям НАТО.
«Россия попала в яму, никогда после Великой Отечественной войны она никогда не развивалась такими низкими темпами», — утверждал Кудрин, забыв при этом напомнить, что это он сам, будучи министром финансов, организовал вывод денег из российской экономики, спровоцировав долгосрочный обвал.
Но, теперь, говоря о том, что активность за рубежом идет в ущерб внутреннему развитию и ведет к ухудшению благосостояния российских граждан, он как бы дает понять, что на повышение пенсионного возраста и НДС властям России пришлось пойти именно из-за постоянных расходов на внешнюю политику и армию. А вовсе не из-за «рекомендаций» МВФ, принятых правительством и ЦБ еще в 2017 году с оговоркой «утверждение пенсионной реформы может быть осуществлено только через некоторое время после президентских выборов» (16 пункт документа МВФ «Российская Федерация. Доклад персонала для консультаций 2017 года в соответствии со статьей IV»).
Расчет делается на то, что в силу ныне занимаемой Кудриным должности подобные уверения будут восприняты обществом с высокой степенью доверия. И те реальные успехи Кремля, которые обеспечивают безопасность и суверенитет страны и пользуются поддержкой населения, будут поставлены под сомнения.
Почти синхронно с Кудриным другой номенклатурный либерал, Анатолий Чубайс, выступил с очевидно провокационным заявлением, обвинив жителей России в неблагодарности к олигархам. Эта выходка была воспринята обществом как откровенное издевательство и легла в целый ряд крайне циничных и вызывающих заявлений, сделанных в последние пару месяцев представителями власти рангом поменьше.
Как мы видим, пока внесистемные либералы в Вильнюсе строят планы на будущее и занимаются разработкой проектов, их номенклатурные единомышленники (некоторые из которых даже включены в их проскрипционные списки) заняты практической работой и трудятся не покладая рук над их реализацией.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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