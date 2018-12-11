Коварная Россия цинично использует бедственное положение Сирии: взгляд "революционера"

Россия не могла оккупировать Сирию до тех пор, пока последняя не пришла к такому положению. Если бы ее волновала Сирия, то она вмешалась бы в самом начале, чтобы предотвратить крах и разрушения, но она оставила все рушиться, а затем вмешалась в конфликт, но не для спасения, а чтобы пожинать плоды.

Картина стала ясна. Больше нет сомнений в том, что этот режим является марионеточным, как и многие другие… Его хозяева дали зелёный свет, чтобы погасить вашу революцию, но он потерпел неудачу, поэтому его хозяевам не осталось другого выбора, кроме как вмешаться самим, чтобы уничтожить вашу революцию.

Кто победил в Сирии: Асад или Путин? Это вопрос для всех, кто выдвигает лозунг победы над сирийской революцией. Почему ваш режим не мог восстановить контроль над одним регионом столько лет вплоть до сентября 2015 года, когда началась российская интервенция в Сирии?

Известный катарский телеведущий Фейсал Аль-Касем в своем Twitter-канале сделал несколько резких заявлений по поводу роли России в урегулировании сирийской проблемы. В целом они сводятся к тому, что Россия пришла в Сирию не для урегулирования, а для того, чтобы пожать плоды и воспользоваться слабым положением нынешней сирийской власти. На всякий случай уточним: это ведущий канала "Аль-Джазира", типичный "я сириец" и певец революции.Казалось бы, что нам какой-то катарский телеведущий? Неужели мы должны прислушиваться к мнению какого-то завзятого русофоба, давно известного своим, мягко скажем, предвзятым отношением к нашей стране? Все так, и все-таки есть причина обратить на эту истерику чуть больше внимания: это «взгляд изнутри», это истерика тех, кто финансировал, вооружал, информационно поддерживал так называемую «сирийскую революцию». Мы с привычной осторожностью относимся к мнению наших собственных СМИ, раз за разом провозглашающих очередную нашу победу – увы, иногда они действительно любят выдать желаемое за действительное. Но тут «прорвало» того, кто делал не «путинскую», а как раз антипутинскую пропаганду. И это, согласитесь, довольно ценно само по себе…Так что же написал журналист «Аль-Джазиры»? Вот вам несколько примеров «прямой речи», которую мы никак править не станем, а всего лишь прокомментируем.Невероятно, но подсознательно господин арабский трибун сознался, что «революция» принесла в Сирию только «крах и разрушения». Более того, получается, что вмешательство России этот крах остановило, но не это, оказывается, было целью злокозненных русских.Что ж, отлично. В связи с этим мне вспомнился прямой эфир у Савика Шустера (иногда приходится смотреть украинские СМИ, работа обязывает). Там с пламенной речью выступал какой-то «волонтер». Конфликт в Новороссии только разгорался, на украинских телеканалах постоянно рассказывали, как «террористи» сами себя самообстреливали, как они провоцировали насилие и разрушали собственные города артиллерийским огнем, в отличие от украинских «лыцарей», в природе которых только бабочки, радуги и фиалки. И вот на этом фоне выступает волонтер, у которого на тот момент уже несколько поездок на линию фронта, и жалуется на то, что у «сепаров» полно российской техники. В качестве примера он приводит системы контрбатарейной борьбы. Далее, как говорится, следим за руками, а точнее, за языком. Волонтер рассказывает, что после каждого залпа украинским батареям приходится сниматься с позиции, потому что через минуту прилетает ответ от «сепаров». Стреляют, снимаются, меняют позицию, снова стреляют и убегают. И так снова, снова и снова…То есть инициатива всегда исходит с украинской стороны. То есть все перемирия, которые тогда (да и сейчас) заключались чуть ли не ежедневно, срываются самими «лыцарями». То есть столь же разумно предположить, что и по мирному населению бьет именно украинская сторона, потому что «сепары», как видим, заняты серьезным делом, да и стреляют получше ВСУ.Но в аудитории, конечно, никому до этого нет дела. Все печалятся о том, что у ВСУ нет хорошей американской техники, да думают, как бы скинуться на бронежилеты и тепловизоры.Собственно, примерно то же самое мы видим и тут. Человек, долго время прославлявший «арабскую весну», пришедшую, наконец, и в Сирию, вдруг проговаривается и признает, что она принесла только крах и разрушения. Что ж, отлично. И на самом деле, уже не столь важно, прозрел он, или на самом деле верил в то, что сунниты смогут захватить власть в Сирии ценой минимальных потерь и разрушений, – главное, что даже самые «упоротые» начинают признавать последствия своих революционных амбиций.Также Фейсал Аль-Касем обратился напрямую к сирийцам с обличительной записью следующего содержания:Интересно, этот господин действительно думает, что Катар является суверенным? Или он все-таки считает, что быть марионеткой в руках США почетно и достойно уважения? В любом случае, читать что-то о марионетках в исполнении подобных любителей независимости хоть и привычно, но до сих пор как-то неловко. Товарищ, ну хоть каплю совести для разнообразия, а?Ну и вишенкой на торте стал твит, фактически признающий окончательную победу Асада и проасадовских сил в Сирии.Вы все ещё сомневаетесь, что хребет антиасадовской террористической армии переломлен? Не верите «кремлевской пропаганде» и отказываетесь признавать «ложь Первого канала»? Ну так вот вам признание с другой стороны. Достаточно беспощадное как для самих сирийских «революционеров», так и для наших любителей прогнозировать очередной разгром асадовской коалиции, который, конечно же, вот-вот случится.Победа Асада и сил, поддерживающих законную сирийскую власть, перестала быть секретом уже и для тех, кто эту власть ненавидит. И единственное, на что они обращают внимание: сам Асад одержал эту победу — или всему виной коварный и злокозненный Путин?Не о том беспокоитесь, господин Фейсал Аль-Касем. Вам бы думать о том, чем займутся боевики, которых изгнали из Сирии. Сидеть без дела они не любят, нападать на сильных – боятся. А вот устроить переворот в каком-нибудь Катаре, который, помимо прочего, умудрился рассориться даже с Саудовской Аравией – это, в общем, вполне им по силам.