Плавающий гусеничный транспортёр-тягач ГТ-Т

ГТ-Т в Музее военной техники «Боевая слава Урала»

Вид на место водителя ГТ-Т

ГТ-ТМ Рубцовского филиала ОАО «НПК Уралвагонзавод»

ГТ-Т грузопассажирский компании "Снегоболотоход" с удлиненным шасси (7 опорных катков)

Источники информации:

http://www.uvzrmz.ru/product/100

http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=471.0

http://snegobolotohod.ru/projects/gusenichnyj_tyagach_gt-t__gruzo-passazhirskij_s_dvigatelem_yamz-238

Материалы из открытых источников

Гусеничный транспортер-тягач, известный также под обозначением «Изделие 21», был создан в СССР в конце 1950-х годов и широко использовался в Советской Армии и в народном хозяйстве. Начало серийного производства ГТ-Т стало причиной прекращения разработки в Советском Союзе ряда колесных вездеходов (например, ЗИЛ-Э167). Создание столь универсальной машины, обладающей отличными характеристиками проходимости и умеющей плавать, выводило советское машиностроение на новый уровень. Более чем полвека спустя, снегоболотоходы ГТ-Т, различные модификации и модернизации данной машины все еще пригодны для эксплуатации и пользуются спросом на российском рынке. Данная техника широко применяется в различных сферах производства, особенно в условиях Крайнего Севера.К идее создания нового плавающего гусеничного тягача-транспортера в СССР обратились в конце 1950-х годов. В 1958-1960 годах машина была разработана конструкторами Харьковского тракторного завода. Модель получила обозначение «изделие 21», ее производство планировалось развернуть на недавно построенном Рубцовском машиностроительном заводе (сегодня филиал Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод»). Первые два корпуса транспортера были построены на новом предприятии уже в конце 1961 года. В марте 1962 года был успешно сдан в эксплуатацию главный конвейер по их сборке, а также собраны и сданы два первых изделия. В течение всего 1962 года была дополнительно выпущена установочная партия, состоящая из пяти машин. В следующем году объем производства транспортеров ГТ-Т составляет уже 10 машин в месяц, а к концу 1966 года достиг стабильного показателя на уровне 110-120 вездеходов в месяц.В 1968 году был организован филиал РМЗ по производству плавающих вездеходов ГТ-Т в Семипалатинске, а с 1977 года производство данных машин, которых было собрано более 10 тысяч штук, было окончательно передано филиалу. В период с 1983 до начала 1990-х годов в Семипалатинске ежегодно собирали и реализовывали около 600-700 гусеничных транспортеров-тягачей ГТ-Т. В 1990-е годы велись работы по модернизации машины, в частности, производилась замена дизельного двигателя В-6А на более совершенные и мощные ярославские двигатели ЯМЗ-238. Моторный отсек был перенесен в среднюю часть тягача, что позволило добиться более равномерной развесовки машины. Также были разработаны катки с максимально износостойким полиуретановым покрытием.Гусеничный тяжелый транспортер-тягач представляет собой быстроходную машину высокой проходимости, способную плавать, с несущим корпусом и передними ведущими колесами. Данный транспортер-тягач с независимой торсионной подвеской предназначен для перевозки людей и разных грузов по бездорожью в условиях лесисто-болотистой местности и заснеженной целины в районах Крайнего Севера и Заполярья с одновременной буксировкой специальных колесно-лыжных прицепов или иных систем общей массой не более 4-х тонн. Грузоподъемность самого транспортера 2 тонны или 23 человека, экипаж – 2 человека. Движение транспортера на воде обеспечивалось за счет гусеничного движителя. Для повышения скорости движения транспортера на плаву при преодолении различных водных преград спереди на подкрылках корпуса ГТ-Т могут быть установлены быстросъемные гидродинамические щитки.Транспортер ГТ-Т был оснащен водооткачивающими средствами, которые состояли из механического центробежного, а также ручного поршневого насосов. К стандартному комплекту ЗИП данного вездехода придавались средства повышения проходимости. К примеру, для улучшения сцепления гусениц транспортера с грунтом могли применяться добавочные грунтозацепы, а для самовытаскивания при застревании – специальные цепи и «легендарное» бревно, без которого сегодня трудно представить себе модели советской бронетехники.Эксплуатация данного транспортного средства в условиях бездорожья, сильно пересеченной местности с наличием небольшой растительности и глубоких водных преград не вызывала никаких нареканий. В зимнее время транспортер-тягач можно было использовать и при экстремально низких температурах окружающего воздуха. Благодаря своим качествам ТГ-Т широко использовался в Советской Армии вплоть до развала СССР. Помимо армии машина была востребована и народным хозяйством. Гусеничный транспортер-тягач ГТ-Т в полной степени сумел разделить славу пионеров освоения Севера, которые с помощью данной машины успешно проходили девственные леса и зыбкие торфяники (мари).Несущий корпус гусеничного тяжелого транспортера-тягача был цельнометаллическим, сварной каркасной конструкции. Основание корпуса было герметичным, кузов – открытого типа. Корпус вездехода был разделен на три отделения: моторно-трансмиссионное, кабину и кузов. В передней части находилось МТО, которое было отделено от кабины специальными перегородками и ограждениями двигателя, расположенного в центре кабины. Слева от двигателя было место механика-водителя ГТ-Т с органами управления шасси. В средней части корпус вездехода находилась четырехместная кабина, а в кормовой находился кузов. Кузов и кабина не были разделены между собой. Сверху кузов мог закрываться специальным тентом из брезентовой ткани.Сердцем транспортера-тягача был 6-цилиндровый четырехтактный дизельный двигатель В-6А жидкостного охлаждения, он развивал максимальную мощность 200 л.с. при 1800 об/мин. Двигатель работал в связке с механической двухпоточной трансмиссией с двумя планетарно-фрикционными механизмами поворота. Трансмиссия имела 5 передач переднего хода и одну – заднего. Максимальная теоретическая скорость движения ТГ-Т по дорогам с твердым покрытием на пятой передаче составляла 45,5 км/ч, максимальная скорость движения назад ограничивалась 6,54 км/ч. При этом согласно технической документации и инструкции по эксплуатации, средняя техническая скорость тягача ТГ-Т при движении по сухой грунтовой дороге среднего качества с грузом и прицепом составляла 22-24 км/ч. Средний расход топлива составлял 90-110 литров на 100 километров, что обеспечивало машине запас хода около 500 км.Ходовая часть транспортера-тягача ГТ-Т состояла из шести пар опорных обрезиненных катков. В передней части машины располагались ведущие колеса, в задней – направляющие колеса. Гусеничная лента включала в себя 92 мелких звена с шарнирно-плавающими пальцами и цевочным зацеплением. Подвеска вездехода была независимой торсионной. Движение машины на плаву обеспечивалось за счет гусеничного движителя, максимальная скорость ГТ-Т на спокойной воде не превышала 6 км/ч. Для повышения скорости хода на плаву могли использоваться быстросъемные гидродинамические щитки.В настоящее время Рубцовский филиал ОАО «НПК Уралвагонзавод» предлагает своим клиентам гражданскую версию снегоболотоходного гусеничного транспортера-тягача под обозначением ГТ-ТМ. Данный снегоболотоход предназначен для перевозки вахтовых и ремонтных бригад, доставки крупногабаритных грузов в районы с тяжелыми почвенно-климатическими условиями. В передней части ГТ-ТМ находится виброшумоизолированная кабина для водителя и двух пассажиров, в задней части – пассажирско-грузовой тентовый кузов. Управление гусеничным вездеходом штурвального типа с гидрообъемным механизмом поворота. Моторное отделение находится в закрытом отсеке, к которому при необходимости обслуживания обеспечивается свободный доступ. Конструкция гусеничного транспортера-тягача позволяет осуществлять буксировку специального оборудования и прицепов. При этом транспортер в состоянии с ходу преодолевать водные преграды.На вездеходе установлен более мощный 8-цилиндровый V-образный дизельный двигатель жидкостного охлаждения ЯМЗ-238БВ рабочим объемом 14,86 литра. Этот двигатель Ярославского моторного завода развивает мощность 310 л.с. (228 кВт). Масса ГТ-ТМ в снаряженном состоянии достигает 11,6 тонны. Грузоподъемность кузова выросла до 2500 кг, масса буксируемого прицепа – до 5000 кг. По информации официального сайта Рубцовского машиностроительного завода, максимальная скорость вездехода, благодаря установке более мощного дизеля, увеличилась до 60 км/ч, запас хода по топливу составляет 600 км. Температурная эксплуатация снегоболотоходного гусеничного транспортера-тягача ГТ-ТМ возможна в диапазоне от -45 до +45 градусов Цельсия.На российском рынке сегодня можно встретить и другие модернизации известного советского транспортера-тягача. К примеру, компания «Снегоболотоход», входящая в группу компаний ГИРТЕК, за более чем 15 лет своей деятельности провела капремонт и модернизацию более 1000 различных снегоболотоходов советского производства, в том числе и ГТ-Т. В настоящее время компания предлагает модель транспортера с 8-цилиндровым двигателем ЯМЗ-238В мощностью 240 л.с. Максимальная скорость такого вездехода составляет 55 км/ч. Дополнительно компания может изготовить и установить на вездеход металлический утепленный пассажирский салон (кунг), рассчитанный на 12 человек.Помимо этого компания предлагает грузопассажирскую глубоко модернизированную версию вездехода ГТ-Т с шасси, которое было удлинено на один каток (стало 7) и с двигателем ЯМЗ-238БЛ-1 мощностью 310 л.с. Грузоподъемность данной версии увеличилась до 4000 кг (на 1500 кг больше, чем у МТЛБ). Общее число пассажиров в новой увеличенной кабине, которая была утеплена «пеноплексом» и обшита фанерой, составляет 8 человек. Также была произведена установка отопительной системы кабины.К плюсам снегоболотоходных гусеничных транспортеров-тягачей ГТ-Т, которые позволяют им оставаться востребованными на рынке и в XXI веке, относят их выдающиеся характеристики. Данный снегоболотоход считается одним из наиболее проходимых, среди всех представленных на отечественном рынке моделей. Его масса меньше, чем у МТЛБ, а гусеница более широкая – 560 мм. В совокупности это обеспечивает удельное давление на грунт на уровне – меньше 0,25 кгс/см2.Тактико-технические характеристики ГТ-Т:Габаритные размеры: длина – 6340 мм, ширина – 3140 мм (по гусеничным цепям), высота – 2160 мм.Масса – 8,2 тонны (заправленного, с ЗИП, без груза в кузове и экипажа).Грузоподъемность кузова – 2 тонны.Масса буксируемого прицепа – 4 тонны.Число мест для сидения – 4 (в кабине), 21 (в кузове).Силовая установка – четырехтактный дизельный двигатель В-6А жидкостного охлаждения мощностью 200 л.с. (при 1800 об/мин).Максимальная скорость – 45,5 км/ч.Максимальная скорость на плаву – 6 км/ч (на спокойной воде).Емкость топливных баков – 550 л.Запас хода – 500 км.