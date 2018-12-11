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Опубликованы кадры приземления "Белых лебедей" в Венесуэле

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Появились видеокадры с приземлением российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь" в Венесуэле. Приземление самолётов ВКС РФ состоялось на ВПП международного аэропорта Майкетия им.Симона Боливара. Напомним, что накануне информационно-аналитический портал «Военное обозрение» сообщал о заявлениях официальных лиц Пентагона, высказавших «озабоченность в связи с решением Москвы».




Стоит напомнить, что стратегические бомбардировщики и ранее совершали визиты в Венесуэлу. К примеру, происходило это в 2013 году.

Представитель ВКС РФ отметил, что такие перелёты представляют интерес в том плане, что полёты выполняются в беспосадочном варианте – на большие расстояния.

Из заявления:
Такие полёты можно делать и над территорией нашей страны. Но в данном случае практически весь полёт проходил над морской и океанской акваторией с пересечением различных широт. Поэтому это позволяет дать дополнительную подготовку нашему лётному составу.

Помимо Ту-160 в Венесуэлу накануне прибыли и другие самолёты из РФ: дальнемагистральный Ил-62 и тяжёлый транспортник Ан-124 "Руслан".

Самолёты в аэропорту имени Симона Боливара встретил министр обороны Венесуэлы и члены посольства РФ в Каракасе.

Напомним, что несколько дней назад визит в Москву совершил венесуэльский президент Николас Мадуро. По его словам, у официального Каракаса есть сведения о том, что Соединённые Штаты готовят антиконституционный переворот в Венесуэле. В частности, речь идёт об активизации переброски американских вооружений на север Бразилии.

В Пентагоне тем временем "озабочены" не только переброской Ту-160 в Венесуэлу, но и содержимым Ан-124 "Руслан" ВКС РФ, доставленным в Каракас.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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