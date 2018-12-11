Макрон заявил о введении чрезвычайного положения в экономике Франции

По западной логике в Париж пора направлять иностранных посредников для участия в проведении переговоров президента Франции Эммануэля Макрона с представителями оппозиции. По той же логике (вспоминая о феврале 2014 года в Киеве), Макрону необходимо подписывать заявление о проведении досрочных выборов и вывести полицию с улиц французских городов. Но тем и отличается демократия западная от украинского случая, что ничего подобного сегодня, конечно же, происходить не будет.Накануне Эммануэль Макрон, рейтинг которого опустился ниже показателей самого непопулярного в истории страны президента Франсуа Олланда, обратился к согражданам по поводу беспорядков, охвативших страну. Одно из главных заявлений, сделанных Макроном, было посвящено введению чрезвычайного положения в экономике Франции.В частности, Макрон заявил, что «слышит народ» и готов осуществить определённые финансовые перемены. Так, французский президент пообещал поднять зарплаты. Макрон заявил, что поднимет МРОТ на 100 евро в месяц с мая будущего года, что с ужасом восприняли в Минфине, оценив траты на этот шаг примерно в 10 млрд евро.Также Макрон пообещал налоговые послабления тем гражданам, которые зарабатывают менее 2 тыс. евро в месяц.По словам президента Франции, введение чрезвычайного положения в экономике "поддержит молодёжь, которая хочет быть свободной, получать образование".Тем временем, отдельные СМИ Франции вслед за заявлениями представителей СБУ пишут о якобы вмешательстве России во внутрифранцузские дела. Выводы сделаны на основании того, что кто-то из десятков тысяч «жёлтых жилетов» выкрикнул в толпе слово «назад» по-русски, а на одной из колонн написал «Maidan 2018». С таким же успехом можно было заявить об украинском вмешательстве во французскую действительность, тем более что между Киевом и Парижем действует безвизовый режим.