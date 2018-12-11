В Пхеньяне возмутились очередными санкциями США
В Пхеньяне выразили возмущение введением очередной порции американских санкций. Речь идёт о санкционном пакете, который введён Вашингтоном в отношении нескольких высокопоставленных чиновников КНДР. Среди попавших в американский список – глава агитационного отдела Трудовой партии республики Пак Кван Хо. Также под санкции попал министр госбезопасности КНДР Чён Кен Тхэк и некоторые другие госслужащие.
Обращает на себя внимание тот факт, что о санкциях объявил американский министр финансов Стивен Мнучин, заявив, что США принимают меры «в связи с подавлением свободы слова в КНДР, и в качестве противодействия государственной цензуре».
В КНДР отметили, что это откровенно враждебная мера со стороны США, особенно на фоне достигнутых договорённостей. В Пхеньяне напомнили, что обязательства в рамках договорённостей КНДР поэтапно выполняет (как пример, уничтожение полигонов для испытаний ядерного оружия, ликвидация дополнительных постов близ границ с Южной Кореей), а США в это время не только не идут на позитивизацию отношений, но и стремятся вновь размахивать «санкционным мечом».
Фактически действия США демонстрируют, что договариваться о чём-либо с этой страной абсолютно бессмысленно. Любые договорённости Вашингтон либо изначально не исполняет, либо отказывается от их исполнения в одностороннем порядке, находя искусственные поводы. Случай с Северной Кореей исключением отнюдь не является. Как пример – выход США из ДРСМД. Причём виновником такой ситуации США заранее объявили Россию, хотя до этого заложили в свой собственный бюджет средства, которые пойдут на разработку и постановку на вооружение ракет средней дальности наземного базирования.
Обращает на себя внимание тот факт, что о санкциях объявил американский министр финансов Стивен Мнучин, заявив, что США принимают меры «в связи с подавлением свободы слова в КНДР, и в качестве противодействия государственной цензуре».
В КНДР отметили, что это откровенно враждебная мера со стороны США, особенно на фоне достигнутых договорённостей. В Пхеньяне напомнили, что обязательства в рамках договорённостей КНДР поэтапно выполняет (как пример, уничтожение полигонов для испытаний ядерного оружия, ликвидация дополнительных постов близ границ с Южной Кореей), а США в это время не только не идут на позитивизацию отношений, но и стремятся вновь размахивать «санкционным мечом».
Фактически действия США демонстрируют, что договариваться о чём-либо с этой страной абсолютно бессмысленно. Любые договорённости Вашингтон либо изначально не исполняет, либо отказывается от их исполнения в одностороннем порядке, находя искусственные поводы. Случай с Северной Кореей исключением отнюдь не является. Как пример – выход США из ДРСМД. Причём виновником такой ситуации США заранее объявили Россию, хотя до этого заложили в свой собственный бюджет средства, которые пойдут на разработку и постановку на вооружение ракет средней дальности наземного базирования.
- Использованы фотографии:
- KCNA
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