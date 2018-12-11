Польский генерал: В случае войны с Россией Польша беззащитна как младенец

Мацеревич – самый слабый глава Минобороны за всю новую историю Польши.

Нужно заниматься созиданием, а не гибнуть с «коктейлем Молотова» в руке.

В Варшаве должны понимать, что если, не дай бог, случится война с Россией, то у Польши нет никаких шансов. Польша в этом смысле остаётся беззащитной подобно младенцу.

В Польше издана книга генерала Мирослава Ружаньского, в которой тот представляет свою точку зрения на растущий уровень милитаризма нынешних польских властей по отношению к России. Польский генерал высказывает резкую критику в адрес тех польских политиков, которые продолжают нагнетать обстановку и сводят на нет позитивные отношения с Москвой.Нужно отметить, что Мирослав Ружаньский в 2016 году подал в отставку с поста Генерального командующего ВС Польши (фактически это главная должность в польских вооружённых силах). Ружаньский отмечает, что ему, как профессиональному военному, не может быть понятна политика, при которой элиты проповедуют конфронтацию со страной, от сотрудничества с которой Польша могла бы иметь как минимум экономическую выгоду.В своей книге генерал Ружаньский рассказывает о своих рабочих контактах с тогдашним министром обороны страны Антонием Мацеревичем.Ружаньский:Досталось в книге и президенту Дуде. По словам генерала, когда он смотрел на министра обороны и президента, понимая, что в случае войны эти люди будут принимать военные решения, ему «становилось плохо».Напомним, что сегодня Мацеревич находится в должности главы подкомиссии по расследованию причин крушения Ту-154 под Смоленском. По версии Мацеревича, самолёт "взорвали, подложив взрывчатку в крыло во время ремонта в России". В самой Польше эти заявления назвали бредом, отметив: "Куда же в таком случае смотрели польские спецслужбы и техники, обслуживавшие президентский борт?"Ружаньский вспоминает слова Мацеревича, которые тот произносил, находясь в министерском кресле: «Сегодня честь погибнуть за свою страну». Генерал отмечает, что сам Мацеревич, конечно же, погибать за Польшу не собирался, а вот отправить на бойню представителей молодого поколения мог.Ружаньский:Польский генерал отмечает, что русофобия в последние годы стала неотъемлемой чертой политиков в Варшаве. По словам Ружаньского, политики по-прежнему не понимают, что с такими взглядами всё может очень плохо закончиться не только для действующих властей, но и для самой Польши. Те же США её фактически готовят как плацдарм.Генерал:Польский генерал отмечает, что этого никак не могут понять польские политические элиты, продолжая накалять и без того сложные отношения, причём постоянно оглядываясь в прошлое и не заботясь о будущем.