«Гибридная» война, которая сейчас идёт на Украине, имеет ряд странных особенностей. Одна из них, по мнению главного редактора сайта «Alternatio.org» Андрея Ваджры, заключается в её односторонности. Вот уже 5 лет незалежное государство как бы сражается с неистовым агрессором и свято в это верит. Однако по факту агрессор на данную войну так и не явился.Вся горькая ирония происходящего между Украиной и Россией заключается в том, что кремлёвская агрессия похожа на привидение: многие говорят о ней, но никто её не видел.Факт отсутствия регулярных частей российской армии на территории Украины, которые воевали бы против ВСУ, являются тому подтверждением.Между тем украинский президент Порошенко и по сей день пытается доказать западной общественности факт вторжения России в количестве 200 тыс. человек на территорию Украины. Андрей Ваджра отмечает, что это первое в мире вторжение, которое надо доказывать, поскольку до этого в истории все военные вторжения были очевидны.Почему Порошенко никогда не признает отсутствие агрессии со стороны России? Почему украинская армия на сегодняшний день является многотысячным генератором преступлений? Посему война с воображаемым агрессором может привести Украину к самоуничтожению? Ответы на эти и другие вопросы в видеоролике «Преступление и наказание»: