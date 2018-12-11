В США на воду спущен третий и последний стелс-эсминец класса Zumwalt

В США на воду спущен третий и последний в серии эсминец класса Zumwalt. Церемония спуска на воду состоялась в штате Мэн на предприятии «General Dynamics-Bath Iron Works». Речь идёт о ракетном стелс-эсминце, который получил имя одного из американских президентов – Линдона Джонсона. Таким образом, американские кораблестроители уложились в график. Ранее сообщалось, что «Линдон Джонсон» будет спущен на воду до конца 2018 года.Руководитель программы DDG-1000, в рамках которой и были построены два эсминца Zumwalt, Кевин Смит отмечает, что третий эсминец этого класса будет иметь отличия от двух своих предшественников. Так, сообщается, что у «Линдона Джонсона» - рубка не из композитных материалов, а из стали.Это заявление вызвало дискуссию в США. По словам Смита, на такой шаг пошли в связи с необходимостью удешевить реализацию программы, так как она «выходила за рамки изначального бюджета». Оппоненты заявили, что в таком случае новейший американский эсминец может потерять стелс-характеристики. Также оппоненты напоминают, что изначально ВМС США планировало получение 32-х эсминцев класса Zumwalt, но в итоге программа оказалась сокращена более чем в 10 раз – до трёх единиц.Ранее в ВМС США отмечали, что Zumwalt задумывался как «убийца кораблей». Однако при наличии в составе флота лишь трёх «Замволтов» такая характеристика выглядит явно преувеличенной.В связи с тем, что число этих кораблей сокращено до трёх, командование задумывается о смене основного назначения ракетных эсминцев. В частности, заявлено о возможном использовании «Замволтов» как кораблей поддержки высадки десанта на побережье противника. Именно ракетная атака с Zumwalt должна, по версии командования ВМС США, очистить береговую территорию от укреплений противника перед высадкой морпехов.