Роскосмос рассмотрит 4 варианта сверхтяжёлой ракеты
Научно-технический совет (НТС) корпорации «Роскосмос» рассмотрит 4 варианта сверхтяжелой ракеты-носителя и определит приоритетный, передает РИА Новости.
Выбранный вариант носителя в перспективе будет использован для полетов к Луне.
По словам источника агентства, заседание НТС по тематике сверхтяжелой ракеты состоится ориентировочно 19 декабря. Участники заседания рассмотрят четыре предложенных варианта, из которых будет выбран один окончательный технический облик. В дальнейшем по нему будет вестись эскизное проектирование.
Проекты ракет прошли в «финал» 8 декабря по итогам совещания Совета в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения, на котором рабочая группа представила свои предложения.
Собеседник уточнил, что на сегодняшний день приоритетными считаются два варианта: проект корпорации «Энергия» с 5-ю боковыми и центральным блоком на базе ракеты «Союз-5» (двигатели РД-171МВ) и проект РКЦ «Прогресс» с 6-ю боковыми блоками на базе «Сюза-5» и центральным блоком с двигателем РД-180.
К весне планируется подготовить технико-экономическое обоснование проекта, а в ноябре 2019 года – завершить эскизное проектирование.
Ранее сообщалось, что полная стоимость разработки ракеты составит около 700 млрд. рублей. Носитель должен быть изготовлен в 2027 году, а его первый пуск запланирован на 2028 год.
Выбранный вариант носителя в перспективе будет использован для полетов к Луне.
По словам источника агентства, заседание НТС по тематике сверхтяжелой ракеты состоится ориентировочно 19 декабря. Участники заседания рассмотрят четыре предложенных варианта, из которых будет выбран один окончательный технический облик. В дальнейшем по нему будет вестись эскизное проектирование.
Проекты ракет прошли в «финал» 8 декабря по итогам совещания Совета в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения, на котором рабочая группа представила свои предложения.
Собеседник уточнил, что на сегодняшний день приоритетными считаются два варианта: проект корпорации «Энергия» с 5-ю боковыми и центральным блоком на базе ракеты «Союз-5» (двигатели РД-171МВ) и проект РКЦ «Прогресс» с 6-ю боковыми блоками на базе «Сюза-5» и центральным блоком с двигателем РД-180.
К весне планируется подготовить технико-экономическое обоснование проекта, а в ноябре 2019 года – завершить эскизное проектирование.
Ранее сообщалось, что полная стоимость разработки ракеты составит около 700 млрд. рублей. Носитель должен быть изготовлен в 2027 году, а его первый пуск запланирован на 2028 год.
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