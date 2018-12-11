СМИ Израиля: "Хизбалла" в Сирии прикрывается российскими флагами

Под флагами России перемещаются не только члены «Хизбаллы», но также другие шиитские группировки в Сирии, включая проиранскую «Аль-Хаддаш аш-Шабби», сформированную на территории Ирака.

Израильские средства массовой информации сообщают о тактике представителей вооружённой группировки «Хизбалла» на территории Сирийской Арабской Республики. Так, израильский интернет-портал Nziv.net , ссылаясь на представителей так называемой сирийской оппозиции, утверждает, что «Хизбалла» на своих позициях и над военной техникой теперь поднимает флаги Российской Федерации.Из материала:Представители упомянутой «сирийской оппозиции» утверждают, что в провинциях Идлиб и Хомс ими были замечены автомобили, над которыми развевались российские триколоры. При этом российских военнослужащих в этих автомобилях не было, а были якобы члены «Хизбаллы» и других «проиранских» сил.Ресурс заявляет, что на такие действия «Хизбалла» идёт с той целью, чтобы избежать ударов со стороны израильских ВВС и самолётов американской коалиции.Официальные сирийские источники такого рода публикации в израильской прессе не комментируют.На самом деле, ситуация выглядит весьма тревожной. В любой момент нанесение удара в том числе и по гражданам (военнослужащим) России в Сирии могут объявить ударом по «Хизбалле», которая «прикрывалась флагами РФ». Доказательств предоставлять, конечно же, не станут – на крайний случай могут предъявить «западную классику»: доказательства у нас есть, но мы их не покажем, так как это секретная информация.Несколько дней назад израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о том, что "скоро" состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным.