Арестованная в США Бутина согласилась на сделку со следствием
Гражданка РФ Мария Бутина, арестованная в США за ведение незаконной деятельности в пользу российского правительства, согласилась признать себя виновной, и намерена сотрудничать со следствием, сообщает телеканал АВС.
По данным канала, 8 декабря Бутина подписала подготовленное следствием соглашение о том, что она действительно действовала в США под руководством российского официального лица, «стремясь установить неофициальные линии связи с американцами, имеющими властные полномочия и влияние на американскую политику».
Российским официальным лицом, по мнению издания, является зампредседателя Центрального Банка РФ Александр Торшин.
Таким образом Бутина может избежать максимального наказания в виде 5 лет лишения свободы и получить более мягкий приговор – всё будет зависеть от того, насколько полезным для властей окажется ее сотрудничество, говорится в статье.
Затем россиянка может быть депортирована на родину.
Согласно информации, в понедельник адвокаты обвиняемой и прокуратура США подали в суд совместное прошение о проведении слушаний в связи заключенной сделкой. Судья назначил заседание на 12 декабря.
Напомним, Бутину арестовали 15 июля – накануне встречи в Хельсинки Владимира Путина и Дональда Трампа. Россиянку обвиняют в том, что она, не будучи зарегистрированной в Минюсте США агентом иностранного государства, вела на территории страны деятельность в пользу правительства РФ.
Ранее сообщалось, что в США Бутина приехала для получения образования. Весной этого года она получила диплом магистра по специальности «международные отношения».
В Москве назвали обвинения в адрес Бутиной сфабрикованными. В конце июля глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео потребовал скорейшего освобождения россиянки.
По данным канала, 8 декабря Бутина подписала подготовленное следствием соглашение о том, что она действительно действовала в США под руководством российского официального лица, «стремясь установить неофициальные линии связи с американцами, имеющими властные полномочия и влияние на американскую политику».
Российским официальным лицом, по мнению издания, является зампредседателя Центрального Банка РФ Александр Торшин.
Таким образом Бутина может избежать максимального наказания в виде 5 лет лишения свободы и получить более мягкий приговор – всё будет зависеть от того, насколько полезным для властей окажется ее сотрудничество, говорится в статье.
Затем россиянка может быть депортирована на родину.
Согласно информации, в понедельник адвокаты обвиняемой и прокуратура США подали в суд совместное прошение о проведении слушаний в связи заключенной сделкой. Судья назначил заседание на 12 декабря.
Напомним, Бутину арестовали 15 июля – накануне встречи в Хельсинки Владимира Путина и Дональда Трампа. Россиянку обвиняют в том, что она, не будучи зарегистрированной в Минюсте США агентом иностранного государства, вела на территории страны деятельность в пользу правительства РФ.
Ранее сообщалось, что в США Бутина приехала для получения образования. Весной этого года она получила диплом магистра по специальности «международные отношения».
В Москве назвали обвинения в адрес Бутиной сфабрикованными. В конце июля глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео потребовал скорейшего освобождения россиянки.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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