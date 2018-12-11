Посольство России обратилось к Вашингтону по Донбассу
Информагенство ТАСС сообщает о заявлении посольства Российской Федерации в Вашингтоне. В российской дипмиссии призвали США признать факт наличия американских военнослужащих на Донбассе. Отмечается, что Соединённым Штатам пора признавать проведение инструктажей для украинских военнослужащих десантно-штурмовых бригад американскими офицерами.
Также представители российского посольства призвали Вашингтон открыть глаза на украинские реалии, где праворадикальные группировки активизировались у линии соприкосновения на Донбассе.
Из заявления:
В распространённом сообщении посольство РФ в Вашингтоне отмечается, что Госдепу пора обратить внимание на то, что в бригадах ДШВ ВСУ открыто используется эсэсовская символика. Речь идёт об известной фотографии, на которой запечатлён президент Порошенко с группой украинских десантников. На груди у одного из военнослужащих ВСУ, отправлявшихся на тот момент на Донбасс, была нашивка в виде эмблемы гитлеровской дивизии «Мёртвая голова». Эту фотографию Порошенко опубликовал на своей странице в Фейсбуке, причём на эсэсовскую символику обратили внимание сами украинцы.
На самом деле, обращение посольства РФ к властям США выглядит наивно. США для того и устраивали госпереворот на Украине, чтобы реализовать там кровавый сценарий. При этом главная задача американских спецслужб состояла в том, чтобы втянуть в украинский конфликт российскую армию. Однако Россия планы ЦРУ скомкала, что и вызывает бурю негодования в среде американских элит, которые продолжают осуществление попыток по втягиванию РФ в украинскую кровавую баню.
Также представители российского посольства призвали Вашингтон открыть глаза на украинские реалии, где праворадикальные группировки активизировались у линии соприкосновения на Донбассе.
Из заявления:
Это может привести к реализации кровавого сценария.
В распространённом сообщении посольство РФ в Вашингтоне отмечается, что Госдепу пора обратить внимание на то, что в бригадах ДШВ ВСУ открыто используется эсэсовская символика. Речь идёт об известной фотографии, на которой запечатлён президент Порошенко с группой украинских десантников. На груди у одного из военнослужащих ВСУ, отправлявшихся на тот момент на Донбасс, была нашивка в виде эмблемы гитлеровской дивизии «Мёртвая голова». Эту фотографию Порошенко опубликовал на своей странице в Фейсбуке, причём на эсэсовскую символику обратили внимание сами украинцы.
На самом деле, обращение посольства РФ к властям США выглядит наивно. США для того и устраивали госпереворот на Украине, чтобы реализовать там кровавый сценарий. При этом главная задача американских спецслужб состояла в том, чтобы втянуть в украинский конфликт российскую армию. Однако Россия планы ЦРУ скомкала, что и вызывает бурю негодования в среде американских элит, которые продолжают осуществление попыток по втягиванию РФ в украинскую кровавую баню.
- Использованы фотографии:
- U.S. Army
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