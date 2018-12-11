Британский адмирал увидел предпосылки к новой мировой войне
Обострение напряженности в отношениях с Россией похоже на ситуацию, которая предшествовала началу Первой мировой войны, приводит РИА Новости заявление экс-командующего британскими ВМС адмирала Алана Уэста.
По мнению Уэста, наибольшее внимание необходимо уделить опасности обстановки, которая сложилась между Россией и Украиной, где Москву обвиняют в подготовке к вторжению, а Порошенко просит помощи у стран Североатлантического альянса.
При этом он предупредил, что размещение кораблей НАТО может привести к началу новой глобальной войны. Похожая ситуация, по его словам, была накануне Первой мировой.
Он добавил также, что на Украине практически созрели условия для полномасштабной войны – она начнется, если Россия начнет использовать свои войска в Донбассе. Это генерал считает главной предпосылкой мировой войны.
Адмирал считает, что если Запад не хочет «горячей войны» с Россией, то должен максимально усилить на неё давление, в том числе заморозить активы каждого олигарха не только в Британии, но и во всем мире, «не дать им возможности распихать деньги по налоговым гаваням».
Напомним, Киев периодически обвиняет Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины и участии в вооруженном конфликте на востоке страны. Россия обвинения отвергает, указывая на то, что не заинтересована в развале республики. Напротив, ей гораздо выгоднее соседство с процветающей Украиной, преодолевшей политический и экономический кризисы.
По мнению Уэста, наибольшее внимание необходимо уделить опасности обстановки, которая сложилась между Россией и Украиной, где Москву обвиняют в подготовке к вторжению, а Порошенко просит помощи у стран Североатлантического альянса.
При этом он предупредил, что размещение кораблей НАТО может привести к началу новой глобальной войны. Похожая ситуация, по его словам, была накануне Первой мировой.
Именно это привело к Первой мировой войне. Хотя поводом к ней послужило убийство эрцгерцога Фердинанда, однако и тогда велась политика балансирования на грани войны,подчеркнул адмирал.
Он добавил также, что на Украине практически созрели условия для полномасштабной войны – она начнется, если Россия начнет использовать свои войска в Донбассе. Это генерал считает главной предпосылкой мировой войны.
Но что в это время будут делать страны НАТО? Ведь это же не нападение на альянс. Хотим ли мы ввязываться в войну с Россией из-за Украины? Это хороший вопрос. Если мы этого не сделаем, то позволим уничтожить Украину. В действительности, это очень сложный вопрос,отметил Уэст.
Адмирал считает, что если Запад не хочет «горячей войны» с Россией, то должен максимально усилить на неё давление, в том числе заморозить активы каждого олигарха не только в Британии, но и во всем мире, «не дать им возможности распихать деньги по налоговым гаваням».
Напомним, Киев периодически обвиняет Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины и участии в вооруженном конфликте на востоке страны. Россия обвинения отвергает, указывая на то, что не заинтересована в развале республики. Напротив, ей гораздо выгоднее соседство с процветающей Украиной, преодолевшей политический и экономический кризисы.
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