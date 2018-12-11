Британский адмирал увидел предпосылки к новой мировой войне

Именно это привело к Первой мировой войне. Хотя поводом к ней послужило убийство эрцгерцога Фердинанда, однако и тогда велась политика балансирования на грани войны,

Но что в это время будут делать страны НАТО? Ведь это же не нападение на альянс. Хотим ли мы ввязываться в войну с Россией из-за Украины? Это хороший вопрос. Если мы этого не сделаем, то позволим уничтожить Украину. В действительности, это очень сложный вопрос,