60 дней Помпео: оптимистический сценарий

Заявление госсекретаря Майка Помпео о выходе США из договора по РСМД мировые СМИ называют ультиматумом России, потому что им очерчен срок в 60 дней. В случае невыполнения ультиматума обычно следуют некие военные действия, поэтому негласно встал вопрос: осталось 60 дней до войны? И поле для очередного прокси-столкновения сверхдержав уже готово – бандеровская Украина.При этом США выдвинули России надуманные и неприемлемые условия по «возвращению в договор РСМД»: Россия должна отказаться от крылатой ракеты 9М729 и дать доказательства этого. Известно, что придраться можно и к столбу, а уж к ракете тем более: не там стоит, не так летит. Тогда что же: США хотят где-то повоевать с Россией? Это вряд ли.Формально Помпео сказал о сроке, после которого США выйдут из договора по РСМД. Это можно трактовать и как срок для начала переговоров по РСМД и стратегическим вооружениям между Россией и США. Возможно, мы получили ответ на первомартовское предложение Путина «услышать Россию и начать переговоры», которое он высказал в своей знаменитой речи с «мультиками» о новых вооружениях России.Президент Трамп не может ведь сказать прямо: мы принимаем предложение России о начале серьёзных переговоров по стратегическим вооружениям. Учитывая его клеймо «агента Путина», заботливо приклеенное пречестной американской либеральной прессой. США всегда действуют с позиции силы, и Трамп не может свернуть с этой жёсткой колеи: он должен показать, что действует с позиции силы. Выставил вот России ультиматум по РСМД, и потребовал дать ответ в течение 60 дней. Где в ультиматуме Помпео Трамп?Майк Помпео считается наиболее близким советником Трампа, с которым у него «полное взаимопонимание» по важнейшим вопросам, по сообщениям американской прессы. То есть демарш Помпео по ДРСМД, а ранее помощника президента Джона Болтона, — это согласованные с Трампом заявления. В то же время сам Дональд Трамп на G-20 в Буэнос-Айресе подходит к Владимиру Путину, и они беседуют минут двадцать.Возможно, демарш Помпео — это предложение Вашингтона Москве под благовидным предлогом начать переговоры в течение 60 дней. По ДРСМД, а далее сам ход переговоров покажет, что есть что. Выдержав приличествующую паузу, Москва может взять инициативу на себя: предложить начать переговоры по РСМД, как бы под впечатлением ультиматума Помпео. И следуя максиме Сергея Лаврова: «Поговорить всегда полезно». В итоге мы получаем переговоры между Россией и США на высшем уровне, о которых говорил в первомартовской речи Владимир Путин!Предмет для переговоров тоже имеется, например, Россия может принять на себя какие-то ограничения по крылатой ракете наземного базирования 9М729 в обмен на ликвидацию районов ПРО США в Румынии и Польше и гарантии не размещения таких и аналогичных ракетных систем США по границе России. Предметом переговоров могут стать и учебные крылатые ракеты – мишени, и тяжёлые беспилотники, несущие крылатые ракеты. Фактически под предлогом обсуждения договора по РСМД начнутся переговоры по всем стратегическим вооружениям.Вообще, складывается впечатление, что США боятся выходить из ДРСМД. Если бы хотели этого в действительности, просто вышли бы из него без всяких пошлых «ультиматумов», как США вышли из договора по ПРО: просто уведомили об этом. А тут: и ультиматум, и 60 дней, и чего бы они желали…Эту картину дополняет заявление генерала Джозефа Данфорда, председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США, по керченскому инциденту: никакого военного ответа США по этому поводу не будет. Если США планируют переговоры на высшем уровне, какой может быть тогда военный ответ? Данфорд отделался общими словами о помощи ВСУ, которые немного стоят, учитывая его давние переговорные отношения с российскими военными по Сирии: он хорошо осведомлён о возможностях ВКС РФ.Другое дело, что Госдеп и Трамп хотят вести переговоры с позиции силы, во всяком случае, показать это своей фейковой сиэнэновской прессе, поэтому они так переживают за моряков с бандеровской эскадры, задержанной в Керченском проливе. Поэтому Вашингтон хочет добиться хотя бы символической уступки от России в Керченском инциденте, хотя бы вернуть моряков, но Москва ни на какие уступки не идёт.Важное заявление в этом контексте сделал 7 декабря выдвинутый Трампом на пост главы Центрального командования США (СЕНТКОМ) генерал-лейтенант Кеннет Маккензи: «Россия может уничтожить США, а Китай может нанести серьёзный ущерб». С признания этой реальности бытия и могут начаться переговоры на высшем уровне между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.