60 дней Помпео: оптимистический сценарий
Заявление госсекретаря Майка Помпео о выходе США из договора по РСМД мировые СМИ называют ультиматумом России, потому что им очерчен срок в 60 дней. В случае невыполнения ультиматума обычно следуют некие военные действия, поэтому негласно встал вопрос: осталось 60 дней до войны? И поле для очередного прокси-столкновения сверхдержав уже готово – бандеровская Украина.
При этом США выдвинули России надуманные и неприемлемые условия по «возвращению в договор РСМД»: Россия должна отказаться от крылатой ракеты 9М729 и дать доказательства этого. Известно, что придраться можно и к столбу, а уж к ракете тем более: не там стоит, не так летит. Тогда что же: США хотят где-то повоевать с Россией? Это вряд ли.
Формально Помпео сказал о сроке, после которого США выйдут из договора по РСМД. Это можно трактовать и как срок для начала переговоров по РСМД и стратегическим вооружениям между Россией и США. Возможно, мы получили ответ на первомартовское предложение Путина «услышать Россию и начать переговоры», которое он высказал в своей знаменитой речи с «мультиками» о новых вооружениях России.
Президент Трамп не может ведь сказать прямо: мы принимаем предложение России о начале серьёзных переговоров по стратегическим вооружениям. Учитывая его клеймо «агента Путина», заботливо приклеенное пречестной американской либеральной прессой. США всегда действуют с позиции силы, и Трамп не может свернуть с этой жёсткой колеи: он должен показать, что действует с позиции силы. Выставил вот России ультиматум по РСМД, и потребовал дать ответ в течение 60 дней. Где в ультиматуме Помпео Трамп?
Майк Помпео считается наиболее близким советником Трампа, с которым у него «полное взаимопонимание» по важнейшим вопросам, по сообщениям американской прессы. То есть демарш Помпео по ДРСМД, а ранее помощника президента Джона Болтона, — это согласованные с Трампом заявления. В то же время сам Дональд Трамп на G-20 в Буэнос-Айресе подходит к Владимиру Путину, и они беседуют минут двадцать.
Возможно, демарш Помпео — это предложение Вашингтона Москве под благовидным предлогом начать переговоры в течение 60 дней. По ДРСМД, а далее сам ход переговоров покажет, что есть что. Выдержав приличествующую паузу, Москва может взять инициативу на себя: предложить начать переговоры по РСМД, как бы под впечатлением ультиматума Помпео. И следуя максиме Сергея Лаврова: «Поговорить всегда полезно». В итоге мы получаем переговоры между Россией и США на высшем уровне, о которых говорил в первомартовской речи Владимир Путин!
Предмет для переговоров тоже имеется, например, Россия может принять на себя какие-то ограничения по крылатой ракете наземного базирования 9М729 в обмен на ликвидацию районов ПРО США в Румынии и Польше и гарантии не размещения таких и аналогичных ракетных систем США по границе России. Предметом переговоров могут стать и учебные крылатые ракеты – мишени, и тяжёлые беспилотники, несущие крылатые ракеты. Фактически под предлогом обсуждения договора по РСМД начнутся переговоры по всем стратегическим вооружениям.
Вообще, складывается впечатление, что США боятся выходить из ДРСМД. Если бы хотели этого в действительности, просто вышли бы из него без всяких пошлых «ультиматумов», как США вышли из договора по ПРО: просто уведомили об этом. А тут: и ультиматум, и 60 дней, и чего бы они желали…
Эту картину дополняет заявление генерала Джозефа Данфорда, председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США, по керченскому инциденту: никакого военного ответа США по этому поводу не будет. Если США планируют переговоры на высшем уровне, какой может быть тогда военный ответ? Данфорд отделался общими словами о помощи ВСУ, которые немного стоят, учитывая его давние переговорные отношения с российскими военными по Сирии: он хорошо осведомлён о возможностях ВКС РФ.
Другое дело, что Госдеп и Трамп хотят вести переговоры с позиции силы, во всяком случае, показать это своей фейковой сиэнэновской прессе, поэтому они так переживают за моряков с бандеровской эскадры, задержанной в Керченском проливе. Поэтому Вашингтон хочет добиться хотя бы символической уступки от России в Керченском инциденте, хотя бы вернуть моряков, но Москва ни на какие уступки не идёт.
Важное заявление в этом контексте сделал 7 декабря выдвинутый Трампом на пост главы Центрального командования США (СЕНТКОМ) генерал-лейтенант Кеннет Маккензи: «Россия может уничтожить США, а Китай может нанести серьёзный ущерб». С признания этой реальности бытия и могут начаться переговоры на высшем уровне между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
При этом США выдвинули России надуманные и неприемлемые условия по «возвращению в договор РСМД»: Россия должна отказаться от крылатой ракеты 9М729 и дать доказательства этого. Известно, что придраться можно и к столбу, а уж к ракете тем более: не там стоит, не так летит. Тогда что же: США хотят где-то повоевать с Россией? Это вряд ли.
Формально Помпео сказал о сроке, после которого США выйдут из договора по РСМД. Это можно трактовать и как срок для начала переговоров по РСМД и стратегическим вооружениям между Россией и США. Возможно, мы получили ответ на первомартовское предложение Путина «услышать Россию и начать переговоры», которое он высказал в своей знаменитой речи с «мультиками» о новых вооружениях России.
Президент Трамп не может ведь сказать прямо: мы принимаем предложение России о начале серьёзных переговоров по стратегическим вооружениям. Учитывая его клеймо «агента Путина», заботливо приклеенное пречестной американской либеральной прессой. США всегда действуют с позиции силы, и Трамп не может свернуть с этой жёсткой колеи: он должен показать, что действует с позиции силы. Выставил вот России ультиматум по РСМД, и потребовал дать ответ в течение 60 дней. Где в ультиматуме Помпео Трамп?
Майк Помпео считается наиболее близким советником Трампа, с которым у него «полное взаимопонимание» по важнейшим вопросам, по сообщениям американской прессы. То есть демарш Помпео по ДРСМД, а ранее помощника президента Джона Болтона, — это согласованные с Трампом заявления. В то же время сам Дональд Трамп на G-20 в Буэнос-Айресе подходит к Владимиру Путину, и они беседуют минут двадцать.
Возможно, демарш Помпео — это предложение Вашингтона Москве под благовидным предлогом начать переговоры в течение 60 дней. По ДРСМД, а далее сам ход переговоров покажет, что есть что. Выдержав приличествующую паузу, Москва может взять инициативу на себя: предложить начать переговоры по РСМД, как бы под впечатлением ультиматума Помпео. И следуя максиме Сергея Лаврова: «Поговорить всегда полезно». В итоге мы получаем переговоры между Россией и США на высшем уровне, о которых говорил в первомартовской речи Владимир Путин!
Предмет для переговоров тоже имеется, например, Россия может принять на себя какие-то ограничения по крылатой ракете наземного базирования 9М729 в обмен на ликвидацию районов ПРО США в Румынии и Польше и гарантии не размещения таких и аналогичных ракетных систем США по границе России. Предметом переговоров могут стать и учебные крылатые ракеты – мишени, и тяжёлые беспилотники, несущие крылатые ракеты. Фактически под предлогом обсуждения договора по РСМД начнутся переговоры по всем стратегическим вооружениям.
Вообще, складывается впечатление, что США боятся выходить из ДРСМД. Если бы хотели этого в действительности, просто вышли бы из него без всяких пошлых «ультиматумов», как США вышли из договора по ПРО: просто уведомили об этом. А тут: и ультиматум, и 60 дней, и чего бы они желали…
Эту картину дополняет заявление генерала Джозефа Данфорда, председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США, по керченскому инциденту: никакого военного ответа США по этому поводу не будет. Если США планируют переговоры на высшем уровне, какой может быть тогда военный ответ? Данфорд отделался общими словами о помощи ВСУ, которые немного стоят, учитывая его давние переговорные отношения с российскими военными по Сирии: он хорошо осведомлён о возможностях ВКС РФ.
Другое дело, что Госдеп и Трамп хотят вести переговоры с позиции силы, во всяком случае, показать это своей фейковой сиэнэновской прессе, поэтому они так переживают за моряков с бандеровской эскадры, задержанной в Керченском проливе. Поэтому Вашингтон хочет добиться хотя бы символической уступки от России в Керченском инциденте, хотя бы вернуть моряков, но Москва ни на какие уступки не идёт.
Важное заявление в этом контексте сделал 7 декабря выдвинутый Трампом на пост главы Центрального командования США (СЕНТКОМ) генерал-лейтенант Кеннет Маккензи: «Россия может уничтожить США, а Китай может нанести серьёзный ущерб». С признания этой реальности бытия и могут начаться переговоры на высшем уровне между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
- Автор:
- Виктор Каменев
- Использованы фотографии:
- YouTube (видеокадр)
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