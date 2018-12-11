Турция создаёт новую военную базу в 270 км от Сочи

Турецкая пресса публикует материалы, в которых сообщается о расширении турецкого военного присутствия на Чёрном море. Так, говорится, что власти страны приняли решение о создании на черноморском побережье новой военной базы. Заявлено, что база ВМС Турции, входящей, как известно, в Североатлантический военный блок, будет размещена в провинции Трабзон (северо-восток Турции).Точным местом размещения военной базы является Сюрмене – небольшой городок с населением менее 15 тысяч жителей. Расстояние по прямой от Сюрмене до южных границ России - до Большого Сочи - составляет около 270 км.По тем данным, которые представлены СМИ Турции, на военной базе первоначально будут нести дежурство около 600 человек. При этом 200 человек – гражданский обслуживающий персонал.В СМИ Турции заявлено, что на такой шаг официальная Анкара «была вынуждена пойти в связи с американскими инициативами по отправке в Чёрное море своих военных кораблей». Напомним, что ранее в США высказывались данные о планах по возможному размещению боевых кораблей НАТО в грузинских портах Поти и Батуми. От Сюрмене до упомянутого Батуми расстояние менее 150 км.Стоит отметить, что несколько дней назад премьер-министр Болгарии (тоже страны НАТО) Бойко Борисов предостерёг страны от милитаризации Чёрного моря. По его словам, Чёрное море должно оставаться акваторией для торговых караванов, для свободного перемещения туристов на круизных лайнеров, а не морем с наращиванием числа военных кораблей.