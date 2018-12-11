Депутат Рады: люди потеряли веру в позитивные изменения
Большинство украинцев потеряли веру в позитивные изменения в стране, поэтому не выходят на улицы и не устраивают протестов, заявила в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады Оксана Продан.
Она также напомнила, что большинство из тех, кто выходил на улицы в 2010-ом, тринадцатом и четырнадцатом годах, уже уехали из Украины.
Между тем СБУ продолжает запугивать граждан Украины возможным российским вторжением. На этот раз контрразведчики выпустили буклеты, посвященные деятельности спецслужб РФ на Украине и использованию УПЦ Московского патриархата в своей гибридной войне.
Киев и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя. Так называемый «объединительный собор» назначен на 15 декабря.
Буклеты изданы на украинском и английском языках. В них содержатся ссылки на информацию, о «фактах российской преступной деятельности», выявленных СБУ и содержащихся в материалах общественных организаций.
Тем временем, канал NewsOne провел опрос телезрителей в прямом эфире, чтобы узнать их мнение, кому будет выгодно прекращение действия Договора о дружбе между Украиной и Россией.
Сообщается, что во время передачи в студию позвонили 10 188 человек. Из них только 7% посчитали, что разрыв договора будет полезен Киеву. Остальные (93%) выразили уверенность, что такой шаг будет выгоднее Москве.
Напомним, накануне Порошенко подписал закон о расторжении указанного договора, действие которого прекратиться с 1 апреля 2019 года. В Москве поставили под сомнение, что инициатива Киева принесет пользу украинцам, и назвали это решение опрометчивым.
Договор о дружбе и партнерстве между двумя странами был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на тот же срок при отсутствии возражений сторон. Данный документ является основополагающим для российско-украинских отношений, его положения направлены на развитие стратегического партнерства двух стран.
Активных выходов людей на протестные демонстрации нет, потому что люди потеряли веру, кроме того они понимают, что в стране много оружия, которое может быть использовано против любой из сторон по любому поводу,сказала Продан.
Она также напомнила, что большинство из тех, кто выходил на улицы в 2010-ом, тринадцатом и четырнадцатом годах, уже уехали из Украины.
Между тем СБУ продолжает запугивать граждан Украины возможным российским вторжением. На этот раз контрразведчики выпустили буклеты, посвященные деятельности спецслужб РФ на Украине и использованию УПЦ Московского патриархата в своей гибридной войне.
Киев и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя. Так называемый «объединительный собор» назначен на 15 декабря.
Буклеты изданы на украинском и английском языках. В них содержатся ссылки на информацию, о «фактах российской преступной деятельности», выявленных СБУ и содержащихся в материалах общественных организаций.
Тем временем, канал NewsOne провел опрос телезрителей в прямом эфире, чтобы узнать их мнение, кому будет выгодно прекращение действия Договора о дружбе между Украиной и Россией.
Сообщается, что во время передачи в студию позвонили 10 188 человек. Из них только 7% посчитали, что разрыв договора будет полезен Киеву. Остальные (93%) выразили уверенность, что такой шаг будет выгоднее Москве.
Напомним, накануне Порошенко подписал закон о расторжении указанного договора, действие которого прекратиться с 1 апреля 2019 года. В Москве поставили под сомнение, что инициатива Киева принесет пользу украинцам, и назвали это решение опрометчивым.
Договор о дружбе и партнерстве между двумя странами был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на тот же срок при отсутствии возражений сторон. Данный документ является основополагающим для российско-украинских отношений, его положения направлены на развитие стратегического партнерства двух стран.
- Использованы фотографии:
- СБ Украины
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