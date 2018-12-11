Министр обороны Греции призвал собрать средства на строительство кораблей

Министерство обороны Греции обратилось к состоятельным гражданам своей страны с просьбой вложить средства в строительство новых кораблей для греческих Военно-морских сил. Соответствующее заявление сделал глава оборонного ведомства страны Панос Камменос, передает блог bmpd со ссылкой на американское издание Defense News.Министр обороны обратился к гражданам Греции с призывом профинансировать строительство кораблей для греческого флота. Он заявил, что греческие ВМС нуждаются в благотворительности граждан и призвал крупных судовладельцев, а также других состоятельных граждан оказать помощь государству, перечислив средства на специальный счет, который будет открыт с 1 января 2019 года. Средства пойдут на закупку фрегатов и флагманского корабля.Камменос в своей речи "давил" на чуство патриотизма греков, упомянув Георгиса Авероффа, который в 1910 году вложил значительные средства в строительство боевого корабля, названного позднее его именем. Также греческий министр обороны и сам пообещал вложиться в строительство кораблей.Между тем, заявление Камменоса, вызвавшее значительное обсуждение в иностранных СМИ, в Греции почти не получило поддержки. По мнению политологов, это "типичное громкое заявление", направленное на поддержку электоратом праворадикальной партии Камменоса, рискующей не пройти в парламент.