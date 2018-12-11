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Министр обороны Греции призвал собрать средства на строительство кораблей

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Министерство обороны Греции обратилось к состоятельным гражданам своей страны с просьбой вложить средства в строительство новых кораблей для греческих Военно-морских сил. Соответствующее заявление сделал глава оборонного ведомства страны Панос Камменос, передает блог bmpd со ссылкой на американское издание Defense News.

Министр обороны Греции призвал собрать средства на строительство кораблей



Министр обороны обратился к гражданам Греции с призывом профинансировать строительство кораблей для греческого флота. Он заявил, что греческие ВМС нуждаются в благотворительности граждан и призвал крупных судовладельцев, а также других состоятельных граждан оказать помощь государству, перечислив средства на специальный счет, который будет открыт с 1 января 2019 года. Средства пойдут на закупку фрегатов и флагманского корабля.

Камменос в своей речи "давил" на чуство патриотизма греков, упомянув Георгиса Авероффа, который в 1910 году вложил значительные средства в строительство боевого корабля, названного позднее его именем. Также греческий министр обороны и сам пообещал вложиться в строительство кораблей.

Между тем, заявление Камменоса, вызвавшее значительное обсуждение в иностранных СМИ, в Греции почти не получило поддержки. По мнению политологов, это "типичное громкое заявление", направленное на поддержку электоратом праворадикальной партии Камменоса, рискующей не пройти в парламент.
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