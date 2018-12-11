Госдеп отменил рекомендацию гражданам не ездить в Россию
Госдеп США исключил Россию из списка стран, не рекомендуемых для посещения, передает РИА Новости.
Согласно информации ведомства, Россия переместилась из категории «пересмотреть поездку» в категорию «проявлять повышенную осторожность».
Всего существует 4 категории. Самая лояльная из них рекомендует проявлять «обычную» осторожность, самая жесткая вообще запрещает посещения ряда стран и регионов.
При этом Госдепартамент по-прежнему настоятельно советует не посещать Крым и Северный Кавказ, где, по его мнению, гражданам США угрожает реальная опасность.
Теперь, по данным агентства, Россия находится в одной категории с Германией, Британией, Францией и Данией.
В российском посольстве заявили, что с удовлетворением восприняли новость о снятии безосновательных рекомендаций американцам «передумать посещать Россию».
Видимо, Госдеп признал «очевидную реальность», отметили дипломаты, напомнив, что только в одной Москве в период чемпионата мира по футболу побывало около 167 тыс. американских гостей.
В России они увидели совсем не то, что им втолковывает «местный мейнстрим с подачи русофобских кругов во власти» – старые страшилки перестали работать, добавили в дипмиссии.
По мнению посольства, одной из причин нынешнего решения является давление экспертных кругов и американских вузов, контакты которых с российскими коллегами зачастую становились жертвой искусственных барьеров.
При этом российские дипломаты сообщили о намерении «рекламировать» американцам Чечню, Эльбрус и Крым.
Согласно информации ведомства, Россия переместилась из категории «пересмотреть поездку» в категорию «проявлять повышенную осторожность».
Всего существует 4 категории. Самая лояльная из них рекомендует проявлять «обычную» осторожность, самая жесткая вообще запрещает посещения ряда стран и регионов.
При этом Госдепартамент по-прежнему настоятельно советует не посещать Крым и Северный Кавказ, где, по его мнению, гражданам США угрожает реальная опасность.
Теперь, по данным агентства, Россия находится в одной категории с Германией, Британией, Францией и Данией.
В российском посольстве заявили, что с удовлетворением восприняли новость о снятии безосновательных рекомендаций американцам «передумать посещать Россию».
Видимо, Госдеп признал «очевидную реальность», отметили дипломаты, напомнив, что только в одной Москве в период чемпионата мира по футболу побывало около 167 тыс. американских гостей.
В России они увидели совсем не то, что им втолковывает «местный мейнстрим с подачи русофобских кругов во власти» – старые страшилки перестали работать, добавили в дипмиссии.
По мнению посольства, одной из причин нынешнего решения является давление экспертных кругов и американских вузов, контакты которых с российскими коллегами зачастую становились жертвой искусственных барьеров.
При этом российские дипломаты сообщили о намерении «рекламировать» американцам Чечню, Эльбрус и Крым.
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