Золотов подал иск к Навальному на миллион рублей
Командующий войсками Росгвардии решил подать иск в отношении оппозиционера Навального, которого ему пока не удалось вызвать на дуэль. СМИ сообщили, что сумма исковых требований генерала Виктора Золотова к Алексею Навальному составляет 1 миллион рублей.
По исковому требованию главы Росгвардии, Навальный должен признать «ложными заявления», которые он позволил себе во время публикации ролика. В ролике, как хорошо известно, было заявлено о дорогостоящей недвижимости Золотова и членов его семьи. Сам командующий заявил, что вся эта недвижимость была им приобретена на честно заработанные деньги. Иск направлен на защиту чести и достоинства.
Вчера стало известно, что Федеральная антимонопольная служба и военная прокуратура начали разбирательство по возможной коррупционной составляющей закупок продовольствия для нужд Росгвардии. О завышении цен на продукты питания в своём фильме Навальный тоже сообщал. Разбирательство было начато после письма ФСБ. Об этом письме сообщили отдельные СМИ, включая РБК.
После этого на сайте оппозиционера появился материал в типичном для Навального ехидном ключе под названием: «Вызовет ли Золотов на дуэль ФСБ?» В материале представлены очередные материалы о ценовых особенностях при осуществлении закупок продовольствия для указанной силовой структуры. Навальный отмечает, что если ранее в ФАС в возбуждении дела отказывали, то в отношении ФСБ отказа не последовало.
По исковому требованию главы Росгвардии, Навальный должен признать «ложными заявления», которые он позволил себе во время публикации ролика. В ролике, как хорошо известно, было заявлено о дорогостоящей недвижимости Золотова и членов его семьи. Сам командующий заявил, что вся эта недвижимость была им приобретена на честно заработанные деньги. Иск направлен на защиту чести и достоинства.
Вчера стало известно, что Федеральная антимонопольная служба и военная прокуратура начали разбирательство по возможной коррупционной составляющей закупок продовольствия для нужд Росгвардии. О завышении цен на продукты питания в своём фильме Навальный тоже сообщал. Разбирательство было начато после письма ФСБ. Об этом письме сообщили отдельные СМИ, включая РБК.
После этого на сайте оппозиционера появился материал в типичном для Навального ехидном ключе под названием: «Вызовет ли Золотов на дуэль ФСБ?» В материале представлены очередные материалы о ценовых особенностях при осуществлении закупок продовольствия для указанной силовой структуры. Навальный отмечает, что если ранее в ФАС в возбуждении дела отказывали, то в отношении ФСБ отказа не последовало.
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