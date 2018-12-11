ТАНТК имени Г. М. Бериева передал ВКС РФ очередной самолет ДРЛОиУ А-50У

ВКС России получили модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, который прошел ремонт и модернизацию на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г.М. Бериева, передает пресс-служба компании.Самолет был передан ВКС еще 6 декабря этого года, но информацию пресс-служба ТАНТК имени Г.М. Бериева разместила только накануне. В сообщении говорится, что ВКС России получили очередной серийно модернизированный самолет ДРЛОиУ А-50У, который после прохождения всех необходимых испытаний успешно совершил перелет из Таганрога к месту дислокации.Новая модификация ДРЛО А-50У оборудована существенно облегченным радиотехническим комплексом с улучшенными характеристиками. Уменьшение веса удалось добиться путем перехода на новую элементную базу, разработанную концерном радиостроения "Вега". Также значительно улучшены условия работы экипажа самолета.ТАНТК имени Г.М. Бериева не прекращает работ по модернизации ДРЛО А-50 в А-50У, в настоящее время на предприятии проводится работа с еще несколькими самолетами А-50.