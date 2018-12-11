МО РФ развернёт на Камчатке новую бригаду подлодок

Вполне возможно, что новое соединение получит то же место базирования и тот же номер,

В составе Тихоокеанского флота будет развернута новая бригада подводных лодок «Лада» (проект 677), сообщают Известия со ссылкой на Минобороны РФ.ДЭПЛ проекта 677, оснащенные анаэробной (воздухонезависимой) энергетической установкой, станут самыми бесшумными подводными кораблями российского флота.История разработки подлодки была непростой. Несколько лет назад командование даже планировало отказаться от них из-за того, что разработчикам не удавалось довести до ума силовую установку. По этой причине головная ДЭПЛ «Санкт-Петербург» была оснащена обычным дизелем. Однако в итоге проблему решили, и вторая подлодка «Кронштадт» (спущена на воду в сентябре) получила уже полноценную анаэробную установку, говорится в материале.Отмечается, что благодаря новейшей сверхчувствительной гидроакустической системе «Лира» подлодки проекта 677 имеют возможность обнаруживать цели на дистанции гораздо большей, чем другие корабли. Кроме того, за несколько минут они способны выпустить до 18 торпед.По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, присутствие ДЭПЛ «Лада» на Тихоокеанском флоте имеет большое значение, в том числе для прикрытия атомных подлодок, базирующихся в Авачинской бухте.Он пояснил, что «западные партнеры» пытаются обнаружить и взять на сопровождение российские АПЛ сразу после выхода из бухты, поэтому им требуется надежное прикрытие различными средствами. Одним из них, причем, самым эффективным, и станет подлодка проекта 677.Эксперт напомнил, что ранее такую задачу выполняла 182-я бригада ДЭПЛ, базировавшаяся в бухте Бечевинская. Однако в ходе реформ ее расформировали.добавил Болтенков.Помимо защиты своих баз и кораблей, «Лады» при необходимости могут выполнять и другие задачи, такие как постановка минных заграждений, охота за подводными и надводными целями, переброска подразделений специального назначения.