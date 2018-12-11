Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" пополнил состав Черноморского флота

Черноморский флот пополнился еще одним кораблем. В понедельник в торжественной обстановке в состав флота был принят малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" проекта 21631, сообщили в пресс-службе флота.Ранее сообщалось, что корабль успешно завершил комплекс госиспытаний, которые проводились в районе Новороссийска и 7 декабря 2018 года прибыл в пункт постоянного базирования - Севастополь. Поднятие Андреевского флага, освященного в храме Архистратига Михаила, было проведено в торжественной обстановке у причала Минная стенка. МРК "Орехово-Зуево"вошел в состав 41-й бригады ракетных катеров.Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» является седьмым серийным кораблем проекта 21631 (шифр «Буян-М»), построенным на ОАО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького", и вторым, построенным для Черноморского флота. МРК данного проекта являются многоцелевыми кораблями класса река - море, оснащенными современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства.Основные характеристики: Водоизмещение 949 тонн. Длина 74,1 метра, ширина 11,0 метров, высота 6,57 метра, осадка 2,6 метра. Установлен водометный движитель, обеспечивающий скорость хода 25 узлов. Дальность плавания до 1500 миль. Автономность 10 суток. Экипаж от 29 до 36 человек.В штабе черноморского флота сообщили, что в рамках модернизации флота, до конца года в состав ЧФ войдет также новый патрульный корабль "Василий Быков".