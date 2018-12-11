Пранкеры предложили губернатору Калифорнии возглавить Винницкую область
Российские пранкеры, известные как Вован и Лексус, определились с очередной «жертвой» своего телефонного розыгрыша. Найдя на официальном сайте администрации американского штата Калифорния номер, по которому можно связаться с губернатором Эдмундом Джералдом (Джерри) Брауном, один пранкеров до того дозвонился и представился премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
«Гройсман» по телефону сообщил калифорнийскому губернатору о том, что президент Украины «собирается предложить работу». Пранкер в беседе с Брауном заявил, что Пётр Порошенко «хотел бы видеть того губернатором Винницкой области».
Губернатор Калифорнии заявил, что у него вызвало интерес это предложение. Браун отметил, что хотел бы его обсудить более подробно.
После этого Вован и Лексус от имени украинских властей сообщили Брауну, что хотели бы узнать о его мнении по поводу заявлений о вмешательстве России в американские выборы.
Браун заявил, что если исходить из тех «доказательств», которые лично он видел, что «влияние России минимально». По словам губернатора Калифорнии, «основное влияние на ход выборов в США оказали крупные СМИ и влиятельные финансовые группы в самих США».
Пранкеры анонсировали новую серию телефонных розыгрышей американских губернаторов, отмечая, что им важно узнать, что думают американские чиновники, каковы их политические взгляды, каков уровень образования.
Напомним, что жертвами телефонных розыгрышей Вована и Лексуса уже становились отдельные представители американских элит. Одна из таких представительниц всерьёз обещала всестороннюю поддержку демократии в Лимпопо и защиту населения от «диктатора Бармалея». Тот звонок многое рассказал об уровне образованности отдельных чиновников в США. О чём говорить, если даже президенты Соединённых Штатов в своих заявлениях путают Австрию с Австралией и Словению со Словакией.
«Гройсман» по телефону сообщил калифорнийскому губернатору о том, что президент Украины «собирается предложить работу». Пранкер в беседе с Брауном заявил, что Пётр Порошенко «хотел бы видеть того губернатором Винницкой области».
Губернатор Калифорнии заявил, что у него вызвало интерес это предложение. Браун отметил, что хотел бы его обсудить более подробно.
После этого Вован и Лексус от имени украинских властей сообщили Брауну, что хотели бы узнать о его мнении по поводу заявлений о вмешательстве России в американские выборы.
Браун заявил, что если исходить из тех «доказательств», которые лично он видел, что «влияние России минимально». По словам губернатора Калифорнии, «основное влияние на ход выборов в США оказали крупные СМИ и влиятельные финансовые группы в самих США».
Пранкеры анонсировали новую серию телефонных розыгрышей американских губернаторов, отмечая, что им важно узнать, что думают американские чиновники, каковы их политические взгляды, каков уровень образования.
Напомним, что жертвами телефонных розыгрышей Вована и Лексуса уже становились отдельные представители американских элит. Одна из таких представительниц всерьёз обещала всестороннюю поддержку демократии в Лимпопо и защиту населения от «диктатора Бармалея». Тот звонок многое рассказал об уровне образованности отдельных чиновников в США. О чём говорить, если даже президенты Соединённых Штатов в своих заявлениях путают Австрию с Австралией и Словению со Словакией.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/jerrybrown
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