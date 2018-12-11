Пранкеры предложили губернатору Калифорнии возглавить Винницкую область

Российские пранкеры, известные как Вован и Лексус, определились с очередной «жертвой» своего телефонного розыгрыша. Найдя на официальном сайте администрации американского штата Калифорния номер, по которому можно связаться с губернатором Эдмундом Джералдом (Джерри) Брауном, один пранкеров до того дозвонился и представился премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.«Гройсман» по телефону сообщил калифорнийскому губернатору о том, что президент Украины «собирается предложить работу». Пранкер в беседе с Брауном заявил, что Пётр Порошенко «хотел бы видеть того губернатором Винницкой области».Губернатор Калифорнии заявил, что у него вызвало интерес это предложение. Браун отметил, что хотел бы его обсудить более подробно.После этого Вован и Лексус от имени украинских властей сообщили Брауну, что хотели бы узнать о его мнении по поводу заявлений о вмешательстве России в американские выборы.Браун заявил, что если исходить из тех «доказательств», которые лично он видел, что «влияние России минимально». По словам губернатора Калифорнии, «основное влияние на ход выборов в США оказали крупные СМИ и влиятельные финансовые группы в самих США».Пранкеры анонсировали новую серию телефонных розыгрышей американских губернаторов, отмечая, что им важно узнать, что думают американские чиновники, каковы их политические взгляды, каков уровень образования.Напомним, что жертвами телефонных розыгрышей Вована и Лексуса уже становились отдельные представители американских элит. Одна из таких представительниц всерьёз обещала всестороннюю поддержку демократии в Лимпопо и защиту населения от «диктатора Бармалея». Тот звонок многое рассказал об уровне образованности отдельных чиновников в США. О чём говорить, если даже президенты Соединённых Штатов в своих заявлениях путают Австрию с Австралией и Словению со Словакией.